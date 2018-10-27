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Стадион:
Стрёмсгодсет
0:0
Второй тайм: 56'
Волеренга
0'
17' Желтая карточка
Натьон Йонатан
53' Желтая карточка
Хаугер Хеннинг
56'
Второй тайм
Желтая карточка
53'
Хаугер Хеннинг получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
17'
Натьон Йонатан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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