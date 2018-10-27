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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Мариенлист
0:0
Второй тайм: 56'
17' Желтая карточкаНатьон Йонатан
53' Желтая карточкаХаугер Хеннинг
|
17'
53'
Состав команд
93
Нгуэн
Токмак
33
Амин
Нури
25
Адекугбе
Сэм
23
Хорн
Майер
40
Эджук
Чидера
11
Финне
Бор
10
Джонсон
Сэм
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Morten Saetra Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 90 Пеллегрино Амаль Полузащитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 17 Christopher Lindquist Защитник
- 18 Реннинг Мартин Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Нападающий
- 39 Саетра Ларс
- 36 Hasan Huseyin Duman
- 9 Sebastian Pedersen II
- Главный тренер: Bjoern Petter Ingebretsen
Волеренга 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Adam Larsen II Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 5 Карвальо Фелипе Защитник
- 25 Адекугбе Сэм Защитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 23 Хорн Майер Полузащитник
- 40 Эджук Чидера Полузащитник
- 16 Исраэльссон Эрик Полузащитник
- 11 Финне Бор Полузащитник
- 10 Джонсон Сэм Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Клаессон Кристоффер Вратарь
- 22 Несберг Иван Защитник
- 27 Фридйонссон Самуэль Полузащитник
- 29 Грёдем Магнус Полузащитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 17 Leo Cornic
- Главный тренер: Дейла Ронни
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 20.10.2018 Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Т
- 06.10.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Т
- 30.09.2018 Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 27.09.2018 Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет К
- 23.09.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Т
- 16.09.2018 Ранхейм 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 01.09.2018 Стрёмсгодсет 2:4 Тромсё Т
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.08.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Старт Т
- 12.08.2018 Одд 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 05.08.2018 Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Т
- 29.07.2018 Стрёмсгодсет 4:5 Стабек ТМК
- 09.07.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Т
- 02.07.2018 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Ранхейм Т
- 14.06.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Ранхейм К
- 10.06.2018 Старт 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 27.05.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Саннефьёрд Т
- 21.05.2018 Кристиансунд 4:0 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2018 Мольде 2:0 Стрёмсгодсет Т
Волеренга (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 21.10.2018 Волеренга 0:2 Кристиансунд Т
- 06.10.2018 Стабек 1:1 Волеренга Т
- 30.09.2018 Волеренга 3:2 Старт Т
- 26.09.2018 Русенборг 2:0 Волеренга К
- 22.09.2018 Одд 3:2 Волеренга Т
- 16.09.2018 Волеренга 2:3 Русенборг Т
- 02.09.2018 Лиллестрём 0:1 Волеренга Т
- 26.08.2018 Волеренга 2:0 Бранн Т
- 19.08.2018 Волеренга 3:0 Тромсё Т
- 13.08.2018 Хёугесунн 1:0 Волеренга Т
- 05.08.2018 Волеренга 2:2 Саннефьёрд Т
- 28.07.2018 Волеренга 0:0 Ранхейм ТМК
- 08.07.2018 Мольде 5:1 Волеренга Т
- 30.06.2018 Волеренга 2:2 Будё-Глимт Т
- 24.06.2018 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 14.06.2018 Тромсё 3:3 Волеренга К
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 26.05.2018 Волеренга 1:0 Лиллестрём Т
- 21.05.2018 Тромсё 3:0 Волеренга Т
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Волеренга: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
- 07.04.2018 Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 07.08.2017 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Типпелиген
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 22.09.2016 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Кубок
- 10.09.2016 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 22.05.2016 Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген
- 05.03.2016 Стрёмсгодсет 3:3 Волеренга Товарищеские матчи. Клубы
- 08.11.2015 Стрёмсгодсет 2:2 Волеренга Типпелиген
- 06.04.2015 Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 06.04.2015 Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 21.03.2015 Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи. Сборные
- 21.03.2015 Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи. Клубы
- 19.07.2014 Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Типпелиген
- 01.05.2014 Волеренга 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 05.10.2013 Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга Типпелиген
- 13.04.2013 Волеренга 0:3 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 05.10.2012 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 31.03.2012 Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген
- 20.11.2011 Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга Типпелиген
- 02.07.2011 Волеренга 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет
Волеренга
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|2.
|Бранн
|26
|15
|7
|4
|39 - 25
|52
|3.
|Мольде
|26
|14
|5
|7
|51 - 32
|47
|4.
|Хёугесунн
|26
|14
|5
|7
|39 - 28
|47
|5.
|Ранхейм
|26
|11
|6
|9
|38 - 42
|39
|6.
|Волеренга
|0:0
|27
|10
|8
|9
|36 - 40
|38
|7.
|Одд
|26
|10
|7
|9
|37 - 31
|37
|8.
|Кристиансунд
|26
|10
|7
|9
|39 - 36
|37
|9.
|Тромсё
|26
|10
|3
|13
|37 - 40
|33
|10.
|Сарпсборг-08
|26
|9
|6
|11
|41 - 37
|33
|11.
|Старт
|26
|8
|5
|13
|27 - 43
|29
|12.
|Будё-Глимт
|26
|6
|10
|10
|28 - 31
|28
|13.
|Лиллестрём
|26
|6
|9
|11
|27 - 38
|27
|14.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|27
|6
|9
|12
|39 - 41
|27
|15.
|Стабек
|26
|5
|9
|12
|31 - 46
|24
|16.
|Саннефьёрд
|26
|3
|10
|13
|27 - 49
|19
Второй тайм
53'
Хаугер Хеннинг получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
17'
Натьон Йонатан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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