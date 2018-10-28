  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион:
Корона Кельце
0:1
Второй тайм: 75'
Краковия
0'
0:1
14' Гол
Airam
21' Желтая карточка
Рыманяк Бартош
32' Желтая карточка
Даткович Нико
45' Желтая карточка
Marcin Cebula
45' Желтая карточка
Jakub Zubrowski
75'
Второй тайм
64'
Корона Кельце делает замену. Ivan Jukic уходит с поля, а Янич Златко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Jakub Zubrowski получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Marcin Cebula получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Даткович Нико получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Рыманяк Бартош получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Лопес Кабрера Айрам бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 1 Стивенс Слоан 2 Свитолина Элина
ПДВ 2 Автомобилист 1 Спартак Москва
Позже 0 Слован 0 СКА
Позже Мексика. Гонка


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация