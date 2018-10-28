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Стадион: Kolporter Arena
0:1
Второй тайм: 75'
0:1
14' ГолAiram
21' Желтая карточкаРыманяк Бартош
32' Желтая карточкаДаткович Нико
45' Желтая карточкаMarcin Cebula
45' Желтая карточкаJakub Zubrowski
|
14'
0:1
21'
32'
45'
45'
Состав команд
33
Маркес
Иван
10
Ivan
Jukic
27
Пучко
Матей
89
Сориано
Элиа
5
Гол
Януш
10
Зенёв
Сергей
24
Airam
Корона Кельце 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 33 Маркес Иван Защитник
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 11 Гардавски Михаэль Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Полузащитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 10 Ivan Jukic Полузащитник
- 27 Пучко Матей Полузащитник
- 89 Сориано Элиа Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 21 Lukasz Kosakiewicz Защитник
- 13 Петрак Оливер Полузащитник
- 31 Янич Златко Нападающий
- 9 Maciej Gorski Нападающий
- 88 Pawel Sokol
- 24 Vato Arveladze
- Главный тренер: Gino Lettieri
Краковия 4-4-2
- Основной состав
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 20 Даткович Нико Защитник
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 14 Дабровски Дамьян Полузащитник
- 5 Гол Януш Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 24 Airam Нападающий
- 19 Хави Эрнандес II Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Гостомски Мацей Вратарь
- 87 Diego Ferraresso Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 99 Jacub Serafin Полузащитник
- 27 Будзински Марчин Нападающий
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- 77 Sebastian Strozik
- Главный тренер: Michal Probierz
Предыдущие игры
Корона Кельце (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 20.10.2018 Лех 2:1 Корона Кельце Э
- 07.10.2018 Корона Кельце 1:1 Ягеллония Э
- 03.10.2018 Wisla Sandomierz 3:2 Корона Кельце К
- 29.09.2018 Висла Краков 0:1 Корона Кельце Э
- 24.09.2018 Корона Кельце 3:1 Заглембе Сосновец Э
- 16.09.2018 Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Э
- 31.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Э
- 24.08.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня Э
- 17.08.2018 Медзь 1:1 Корона Кельце Э
- 13.08.2018 Корона Кельце 2:1 Шлёнск Э
- 03.08.2018 Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Э
- 28.07.2018 Корона Кельце 1:2 Легия Э
- 22.07.2018 Гурник Забже 1:1 Корона Кельце Э
- 20.05.2018 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Э
- 13.05.2018 Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Э
- 09.05.2018 Гурник Забже 2:2 Корона Кельце Э
- 06.05.2018 Корона Кельце 0:3 Висла Краков Э
- 27.04.2018 Легия 3:1 Корона Кельце Э
- 21.04.2018 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Э
- 17.04.2018 Арка Гдыня 1:0 Корона Кельце К
Краковия (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 22.10.2018 Краковия 2:0 Гурник Забже Э
- 07.10.2018 Краковия 0:2 Висла Краков Э
- 30.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Краковия Э
- 26.09.2018 Рыбник 1:3 Краковия К
- 22.09.2018 Краковия 3:1 Висла Плоцк Э
- 14.09.2018 Ягеллония 3:1 Краковия Э
- 02.09.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 24.08.2018 Пяст 3:1 Краковия Э
- 17.08.2018 Краковия 0:1 Заглембе Любин Э
- 11.08.2018 Погонь Щецин 1:1 Краковия Э
- 06.08.2018 Краковия 0:0 Арка Гдыня Э
- 29.07.2018 Лех 2:0 Краковия Э
- 21.07.2018 Шлёнск 3:1 Краковия Э
- 19.05.2018 Краковия 1:4 Погонь Щецин Э
- 12.05.2018 Сандецья 0:1 Краковия Э
- 08.05.2018 Арка Гдыня 2:0 Краковия Э
- 04.05.2018 Краковия 3:3 Шлёнск Э
- 29.04.2018 Краковия 4:2 Нецеча Э
- 23.04.2018 Лехия Гданьск 0:0 Краковия Э
- 14.04.2018 Краковия 2:1 Пяст Э
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Краковия: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Экстракласса
- 31.07.2017 Корона Кельце 4:2 Краковия Экстракласса
- 19.03.2017 Корона Кельце 3:0 Краковия Экстракласса
- 02.10.2016 Краковия 6:0 Корона Кельце Экстракласса
- 14.12.2015 Краковия 2:2 Корона Кельце Экстракласса
- 14.08.2015 Корона Кельце 0:3 Краковия Экстракласса
- 22.05.2015 Краковия 1:1 Корона Кельце Ekstraklasa Relegation
- 12.12.2014 Корона Кельце 1:2 Краковия Экстракласса
- 08.08.2014 Краковия 2:1 Корона Кельце Экстракласса
- 23.05.2014 Краковия 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 12.04.2014 Корона Кельце 1:0 Краковия Экстракласса
- 02.11.2013 Краковия 1:2 Корона Кельце Экстракласса
- 03.12.2011 Корона Кельце 0:0 Краковия Экстракласса
- 30.07.2011 Краковия 1:2 Корона Кельце Экстракласса
- 19.03.2011 Краковия 3:0 Корона Кельце Экстракласса
- 27.08.2010 Корона Кельце 1:0 Краковия Экстракласса
- 13.03.2010 Краковия 3:0 Корона Кельце Экстракласса
- 29.08.2009 Корона Кельце 1:1 Краковия Экстракласса
- 12.04.2008 Краковия 1:1 Корона Кельце Orange Ekstraklasa
- 18.11.2007 Корона Кельце 2:2 Краковия Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|4
|2
|23 - 15
|25
|2.
|Ягеллония
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|3.
|Легия
|13
|6
|5
|2
|20 - 16
|23
|4.
|Пяст
|13
|6
|4
|3
|19 - 17
|22
|5.
|Висла Краков
|12
|6
|3
|3
|23 - 13
|21
|6.
|Лех
|13
|6
|2
|5
|19 - 18
|20
|7.
|Корона Кельце
|0:1
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|Арка Гдыня
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|10.
|Погонь Щецин
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|11.
|Шлёнск
|13
|4
|3
|6
|22 - 17
|15
|12.
|Краковия
|1:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|13.
|Медзь
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|14.
|Висла Плоцк
|13
|2
|6
|5
|18 - 24
|12
|15.
|Заглембе Сосновец
|12
|2
|4
|6
|18 - 25
|10
|16.
|Гурник Забже
|12
|1
|6
|5
|11 - 19
|9
Второй тайм
64'
Корона Кельце делает замену. Ivan Jukic уходит с поля, а Янич Златко выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Jakub Zubrowski получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Marcin Cebula получил желтую карточку от судьи
32'
Даткович Нико получил желтую карточку от судьи
21'
Рыманяк Бартош получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Лопес Кабрера Айрам бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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