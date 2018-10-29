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Анортосис
1:2
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
30' Желтая карточка
Тете Альберто
0:1
33' Гол
Тете Альберто
0:2
54' Гол
Толемесс Флориан
58' Желтая карточка
Дюриш Михал
1:2
71' Гол
Дуглас Феррейра
79' Желтая карточка
Лаборде Леон
84' Желтая карточка
Янну Томас
89' Желтая карточка
Тричковски Иван
90' Желтая карточка
Янну Апостолос
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Янну Апостолос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Тричковски Иван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Янну Томас получил желтую карточку от судьи
80'
АЕК Ларнака делает замену. Igor Carioca уходит с поля, а Лабан Венсан выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Лаборде Леон получил желтую карточку от судьи
75'
АЕК Ларнака делает замену. Ларена Хорхе уходит с поля, а Катала Давид выходит на его замену.
73'
Анортосис делает замену. Качар Гойко уходит с поля, а Экономидес Гиоргос выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Дуглас Феррейра бьет в цель!
63'
АЕК Ларнака делает замену. Тете Альберто уходит с поля, а Акоран Баррера выходит на его замену.
62'
Анортосис делает замену. Бессат Венсан уходит с поля, а Энглезу Никос выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Дюриш Михал получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Толемесс Флориан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Тете Альберто бьет в цель!
Желтая карточка
30'
Тете Альберто получил желтую карточку от судьи
24'
Анортосис делает замену. Beka Mikeltadze уходит с поля, а Качарава Ника выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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