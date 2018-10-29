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1:2
Конец матча
30' Желтая карточкаТете Альберто
0:1
33' ГолТете Альберто
0:2
54' ГолТолемесс Флориан
58' Желтая карточкаДюриш Михал
1:2
71' ГолДуглас Феррейра
79' Желтая карточкаЛаборде Леон
84' Желтая карточкаЯнну Томас
89' Желтая карточкаТричковски Иван
90' Желтая карточкаЯнну Апостолос
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30'
33'
0:1
54'
0:2
58'
71'
1:2
79'
84'
89'
90'
Состав команд
Анортосис
- Основной состав
- 99 Demetris Demetriou Вратарь
- 88 Дуглас Феррейра Защитник
- 6 Струна Андраж Защитник
- 11 Бессат Венсан Защитник
- 5 Шилденфельд Гордон Защитник
- 44 Качар Гойко Защитник
- 10 Райо Рубен Полузащитник
- 17 Beka Mikeltadze Полузащитник
- 21 Лаборде Леон Нападающий
- 18 Дюриш Михал Нападающий
- 19 João Victor I
- Запасные игроки
- 7 Энглезу Никос Защитник
- 2 Коффи Эрвин Защитник
- 32 Праньич Даниэль Защитник
- 23 Экономидес Гиоргос Полузащитник
- 9 Качарава Ника Нападающий
- 97 David Stemmer
- 4 Panagiotis Artymatas
- 48 Michalis Ioannou
- 22 Fytos Kyriakou
- Главный тренер: Рони Леви
АЕК Ларнака
- Основной состав
- 25 Тоньо Рамирес Вратарь
- 4 Труйольс Хоан Защитник
- 18 Микель Гонсалес Защитник
- 19 Янну Томас Полузащитник
- 13 Хевел Хектор Полузащитник
- 7 Ларена Хорхе Полузащитник
- 2 Igor Carioca Полузащитник
- 12 Тричковски Иван Нападающий
- 23 Толемесс Флориан Нападающий
- 11 Тете Альберто Нападающий
- 99 Янну Апостолос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Христодулу Андреас Вратарь
- 6 Катала Давид Защитник
- 21 Ассубре Жан Полузащитник
- 80 Рушиас Онисифорос Полузащитник
- 10 Томас Жоан Полузащитник
- 20 Лабан Венсан Полузащитник
- 15 Факундо Гарсия Полузащитник
- 8 Акоран Баррера Полузащитник
- 31 Константину Константинос Нападающий
- Главный тренер: Andoni Iraola
Предыдущие игры
Анортосис (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 20.10.2018 Эносис 1:1 Анортосис ПД
- 06.10.2018 Анортосис 2:3 АПОЭЛ ПД
- 23.09.2018 Алки Ороклинис 0:0 Анортосис ПД
- 17.09.2018 Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 01.09.2018 Пафос 1:1 Анортосис ПД
- 26.08.2018 Докса Катокопия 0:1 Анортосис ПД
- 19.07.2018 Лячи 1:0 Анортосис ЛЕ
- 12.07.2018 Анортосис 2:1 Лячи ЛЕ
- 12.05.2018 АПОЭЛ 2:1 Анортосис ПД
- 06.05.2018 Анортосис 2:1 Омония ПД
- 28.04.2018 Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 22.04.2018 Аполлон 3:1 Анортосис ПД
- 14.04.2018 Анортосис 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 11.04.2018 Аполлон 2:1 Анортосис К
- 04.04.2018 Анортосис 0:0 АПОЭЛ ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис ПД
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
- 03.03.2018 АЕК Ларнака 2:2 Анортосис ПД
АЕК Ларнака (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 25.10.2018 АЕК Ларнака 1:1 Лудогорец ЛЕ
- 20.10.2018 АЕК Ларнака 3:0 Докса Катокопия ПД
- 07.10.2018 Эрмис Арадиппу 1:2 АЕК Ларнака ПД
- 04.10.2018 Байер Л 4:2 АЕК Ларнака ЛЕ
- 29.09.2018 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака С
- 24.09.2018 АЕК Ларнака 1:0 Омония ПД
- 20.09.2018 АЕК Ларнака 0:1 Цюрих ЛЕ
- 15.09.2018 Неа Саламина 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 30.08.2018 АЕК Ларнака 3:0 Тренчин ЛЕ
- 23.08.2018 Тренчин 1:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 16.08.2018 АЕК Ларнака 5:0 Штурм ЛЕ
- 09.08.2018 Штурм 0:2 АЕК Ларнака ЛЕ
- 02.08.2018 АЕК Ларнака 4:0 Дандолк ЛЕ
- 26.07.2018 Дандолк 0:0 АЕК Ларнака ЛЕ
- 16.05.2018 АЕК Ларнака 2:1 Аполлон К
- 13.05.2018 АЕК Ларнака 3:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 06.05.2018 Аполлон 3:0 АЕК Ларнака ПД
- 29.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 Омония ПД
- 25.04.2018 АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака К
- 22.04.2018 АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ ПД
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
АЕК Ларнака: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 14.04.2018 Анортосис 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 03.03.2018 АЕК Ларнака 2:2 Анортосис Первый дивизион
- 07.01.2018 Анортосис 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 30.09.2017 АЕК Ларнака 1:1 Анортосис Первый дивизион
- 20.05.2017 Анортосис 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 12.04.2017 АЕК Ларнака 1:0 Анортосис Первый дивизион
- 08.03.2017 Анортосис 2:2 АЕК Ларнака Кубок
- 22.02.2017 АЕК Ларнака 1:3 Анортосис Кубок
- 07.01.2017 Анортосис 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 25.09.2016 АЕК Ларнака 4:1 Анортосис Первый дивизион
- 23.04.2016 АЕК Ларнака 3:2 Анортосис Первый дивизион
- 12.03.2016 Анортосис 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 17.02.2016 Анортосис 2:2 АЕК Ларнака Кубок
- 14.02.2016 АЕК Ларнака 1:0 Анортосис Первый дивизион
- 03.02.2016 АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Кубок
- 07.11.2015 Анортосис 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 24.05.2015 АЕК Ларнака 2:0 Анортосис Первый дивизион
- 18.04.2015 Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 21.12.2014 АЕК Ларнака 1:0 Анортосис Первый дивизион
- 15.09.2014 Анортосис 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Аполлон
|6
|5
|1
|0
|19 - 2
|16
|3.
|АЕК Ларнака
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|4.
|АПОЭЛ
|6
|4
|1
|1
|13 - 11
|13
|5.
|Неа Саламина
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Докса Катокопия
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|7.
|Омония
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|8.
|Анортосис
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|9.
|Пафос
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|10.
|Эносис
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|11.
|Алки Ороклинис
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|12.
|Эрмис Арадиппу
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Янну Апостолос получил желтую карточку от судьи
89'
Тричковски Иван получил желтую карточку от судьи
84'
Янну Томас получил желтую карточку от судьи
80'
АЕК Ларнака делает замену. Igor Carioca уходит с поля, а Лабан Венсан выходит на его замену.
79'
Лаборде Леон получил желтую карточку от судьи
75'
АЕК Ларнака делает замену. Ларена Хорхе уходит с поля, а Катала Давид выходит на его замену.
73'
Анортосис делает замену. Качар Гойко уходит с поля, а Экономидес Гиоргос выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Дуглас Феррейра бьет в цель!
63'
АЕК Ларнака делает замену. Тете Альберто уходит с поля, а Акоран Баррера выходит на его замену.
62'
Анортосис делает замену. Бессат Венсан уходит с поля, а Энглезу Никос выходит на его замену.
58'
Дюриш Михал получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Толемесс Флориан бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - Тете Альберто бьет в цель!
30'
Тете Альберто получил желтую карточку от судьи
24'
Анортосис делает замену. Beka Mikeltadze уходит с поля, а Качарава Ника выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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