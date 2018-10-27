Стадион: Cars Jeans Stadium
1:1
Первый тайм: 45'
0:1
12' ГолИлич Лука
1:1
17' ГолЭль-Хайяти Абденассер
21' Желтая карточкаНийхолт Джанлука
Первый тайм
45'
45'
45'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
44'
43'
43'
43'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
42'
42'
41'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
40'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда в офсайде
40'
НАК Бреда имеет хороший шанс забить.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
39'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Серж Канон пострадал.
39'
Нецид Томаш наказан за толчок Метс Кароль
39'
38'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
38'
Хой Элсон мяч отрикошетил от ворот
38'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
37'
Хороший удар издали нанес Эль-Хайяти Абденассер, но отличный сейв сделал Ван Лир Бенжамин. Угловой.
37'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
37'
37'
37'
Отличный пас сделал Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
37'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
36'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
36'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бекер Шеральдо и Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг.
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
34'
34'
Бёгелсдейк Том не смог попасть в створ ударом издали
34'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Те Вреде Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
32'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
Серж Канон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
30'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
30'
Каролина Юрих предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
29'
Как он промахнулся? Нецид Томаш имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
28'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бекер Шеральдо и Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг.
28'
27'
Судья сигнализирует, что Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
27'
27'
Отличный пас сделал Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
26'
Гротхёйзен Инди взял и забрал мяч на выходе
26'
Плохо сыграл Гротхёйзен Инди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Должен был быть гол! Илич Лука имел отличный шанс, но Гротхёйзен Инди не дал голу состоятся!
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
25'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
24'
24'
23'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
22'
22'
21'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Нийхолт Джанлука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
21'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Эль-Хайяти Абденассер пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
20'
Матч возобновлен
20'
Матч остановлен
19'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
19'
19'
19'
Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда в офсайде
18'
17'
Хой Элсон сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Эль-Хайяти Абденассер изменил счет на табло!
17'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
17'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
17'
16'
16'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
НАК Бреда имеет хороший шанс забить.
13'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
12'
Г О О О О Л - Илич Лука первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
12'
КАКОЙ ПРОМАХ! Илич Лука упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
12'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
12'
Отличные скиллы показывает Fabian Sporkslede, обводя своих соперников
12'
Трупе Джованни наказан за толчок Эль-Алуши Мунир
12'
12'
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
9'
Кох Менно наказан за толчок Нецид Томаш
9'
8'
8'
Матч возобновлен
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
6'
6'
6'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
5'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
5'
5'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
4'
Матч возобновится спорным мячом
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
3'
2'
2'
1'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
НАК Бреда начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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