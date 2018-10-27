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Стадион:
АДО Ден Хааг
1:1
Первый тайм: 45'
НАК Бреда
0'
0:1
12' Гол
Илич Лука
1:1
17' Гол
Эль-Хайяти Абденассер
21' Желтая карточка
Нийхолт Джанлука
45'
Первый тайм
45'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
44'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
НАК Бреда контролирует мяч.
43'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
42'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
42'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Офсайд
40'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда в офсайде
40'
НАК Бреда имеет хороший шанс забить.
40'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
Фол, нарушение
39'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Серж Канон пострадал.
Фол, нарушение
39'
Нецид Томаш наказан за толчок Метс Кароль
39'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
38'
Хой Элсон мяч отрикошетил от ворот
Угловой
38'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
37'
Хороший удар издали нанес Эль-Хайяти Абденассер, но отличный сейв сделал Ван Лир Бенжамин. Угловой.
37'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
37'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
37'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
37'
Отличный пас сделал Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
37'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Опасность предотвращена - Кох Менно из команды НАК Бреда вступил в отбор удачно
36'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
36'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бекер Шеральдо и Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг.
35'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
35'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
34'
Бёгелсдейк Том не смог попасть в створ ударом издали
34'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
32'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Те Вреде Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
32'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Серж Канон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
30'
Каролина Юрих предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
29'
Как он промахнулся? Нецид Томаш имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
28'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бекер Шеральдо и Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг.
28'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
27'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
27'
Отличный пас сделал Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
26'
Гротхёйзен Инди взял и забрал мяч на выходе
26'
Плохо сыграл Гротхёйзен Инди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
26'
Илич Лука из команды НАК Бреда подал угловой справа.
25'
Должен был быть гол! Илич Лука имел отличный шанс, но Гротхёйзен Инди не дал голу состоятся!
25'
Кали Анур из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
24'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
НАК Бреда контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
22'
НАК Бреда контролирует мяч.
22'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
21'
Нийхолт Джанлука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
21'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Эль-Хайяти Абденассер пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Матч возобновлен
20'
Матч остановлен
19'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
19'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
19'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
18'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда в офсайде
18'
НАК Бреда контролирует мяч.
17'
Хой Элсон сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Эль-Хайяти Абденассер изменил счет на табло!
17'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
17'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
17'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
15'
НАК Бреда контролирует мяч.
15'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
14'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Илич Лука из команды НАК Бреда навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
14'
НАК Бреда имеет хороший шанс забить.
13'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Пинас Шакилль из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Илич Лука первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
12'
КАКОЙ ПРОМАХ! Илич Лука упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
12'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
12'
Отличные скиллы показывает Fabian Sporkslede, обводя своих соперников
Фол, нарушение
12'
Трупе Джованни наказан за толчок Эль-Алуши Мунир
12'
НАК Бреда контролирует мяч.
12'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
10'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
9'
Кох Менно наказан за толчок Нецид Томаш
9'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
8'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Матч возобновлен
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
6'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
5'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
5'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
5'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
НАК Бреда контролирует мяч.
4'
Матч возобновится спорным мячом
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
НАК Бреда контролирует мяч.
3'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
НАК Бреда начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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