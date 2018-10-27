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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
Гронинген
1:2
Второй тайм: 90+'
ПСВ
0'
1:0
42' Пенальти
Мемишевич Самир
44' Желтая карточка
Хандверкер Тим
1:1
45' Гол
Мален Дониэлл
61' Желтая карточка
Рейс Людовит
80' Желтая карточка
Jannik Pohl
1:2
87' Гол
Дюмфрис Дензел
90'+1
Второй тайм
90'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
90'
Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Хандверкер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Гутьеррес Эрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Кассьерра Матео
89'
Удар от ворот произведет ПСВ
89'
Тактическая замена. Мален Дониэлл уходит с поля и его заменяет Matthias Verreth
88'
ШАНС! Зеефейк Дейовайзио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Мемишевич Самир из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
88'
Отличный гол забил Дюмфрис Дензел
87'
Фантастический гол, где все сам сделал Дюмфрис Дензел!
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Дюмфрис Дензел забивает!
87'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
86'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Тасенде Хосе из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
85'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
84'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Матч возобновлен
83'
Jannik Pohl получил травму и заменен. Tim Freriks выходит на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
О, нет. Из многообещающей позиции Жуниор Мауро из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
83'
Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
83'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
82'
ПСВ контролирует мяч.
82'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает неудачный навес.
80'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Жуниор Мауро
Желтая карточка
80'
Jannik Pohl совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
80'
Безумный фол. Jannik Pohl грубо играет против соперника. Пострадал Тасенде Хосе
80'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
80'
Удар от ворот произведет Гронинген
79'
Отличный пас сделал Лосано Ирвин из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
79'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Удар от ворот произведет Гронинген
77'
Гутьеррес Эрик не смог попасть в створ ударом издали
77'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает пас партнеру.
77'
Вратарь парирует удар, который нанес Лосано Ирвин, и мяч снова в игре
77'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
77'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
ПСВ имеет хороший шанс забить.
76'
О, нет. Из многообещающей позиции Кассьерра Матео из команды Гронинген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
76'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
75'
Кассьерра Матео нанес удар головой, но Зут Йерун спокойно отбил мяч.
75'
Хандверкер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Перейро Гастон из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Вормердам Дьянго
74'
Удар от ворот произведет Гронинген
74'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген.
74'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ делает пас партнеру.
73'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Де Йонг Люк нанес удар головой, но Падт Серджио спокойно отбил мяч.
72'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает отличный кросс...
72'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Доан Рицу из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает пас партнеру.
Офсайд
70'
Мален Дониэлл из команды ПСВ в офсайде
70'
Матч возобновлен
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
Фол, нарушение
70'
Хабот Юлиан из команды Гронинген играет слишком грубо. Лосано Ирвин оказался на газоне.
69'
Рейс Людовит нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
69'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет ПСВ
68'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Доан Рицу из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Удар от ворот произведет Гронинген
67'
Тактическая замена. Хендрикс Йоррит уходит с поля и его заменяет Гутьеррес Эрик
67'
ШАНС! Перейро Гастон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Отличные скиллы показывает Перейро Гастон, обводя своих соперников
66'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает пас партнеру.
66'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Вормердам Дьянго из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
66'
Удар от ворот произведет Гронинген
66'
Фиргевер Ник не смог попасть в створ ударом издали
65'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
65'
Фиргевер Ник из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
65'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген подал угловой справа.
65'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шваб Даниэль из команды ПСВ.
64'
Кассьерра Матео мяч отрикошетил от ворот
64'
Доан Рицу разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
63'
Лосано Ирвин наказан за толчок Хандверкер Тим
63'
ПСВ контролирует мяч.
62'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
62'
Дюмфрис Дензел возвращается на поле.
Травма, повреждение
61'
Дюмфрис Дензел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
61'
Рейс Людовит совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
61'
Безумный фол. Рейс Людовит грубо играет против соперника. Пострадал Дюмфрис Дензел
Фол, нарушение
60'
Назначен штрафной. Пострадал Де Йонг Люк, его свалил Мемишевич Самир.
60'
Выглядело как неплохой момент. Кассьерра Матео из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
60'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
59'
Удар от ворот произведет Гронинген
59'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет ПСВ
58'
ШАНС! Доан Рицу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
56'
Зут Йерун из команды ПСВ сделал отличный сейв!
56'
Де Йонг Люк нанес удар головой, но Падт Серджио перевел мяч на угловой!
Угловой
56'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
55'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
55'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
54'
ПСВ контролирует мяч.
54'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
53'
Хабот Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
53'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
53'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Хорошую попытку сделал Кассьерра Матео. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Удар от ворот произведет Гронинген
52'
Как он промахнулся? Де Йонг Люк имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
52'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает отличный кросс...
51'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
51'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Матч возобновлен
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
50'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
49'
Гронинген контролирует мяч.
49'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
48'
Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
48'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Хандверкер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
47'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Гронинген
46'
Шанс! Дюмфрис Дензел из команды ПСВ пробил головой, но мимо
Угловой
46'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
46'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
47'
Лосано Ирвин мяч отрикошетил от ворот
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Дюмфрис Дензел сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Мален Дониэлл изменил счет на табло!
46'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
46'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
45'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
Желтая карточка
44'
Хандверкер Тим из команды Гронинген предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Хандверкер Тим из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Мален Дониэлл
44'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
43'
Команда Гронинген забила мяч, хотя лучше играли соперники
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Мемишевич Самир из команды Гронинген забивает с точки!
Фол, нарушение
41'
ПЕНАЛЬТИ - Фиргевер Ник из команды ПСВ привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Хабот Юлиан.
Угловой
40'
Хандверкер Тим из команды Гронинген подал угловой справа.
40'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
40'
Хендрикс Йоррит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Кассьерра Матео из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
39'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Рейс Людовит из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
39'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Дюмфрис Дензел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хандверкер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Тасенде Хосе из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
38'
Удар от ворот произведет ПСВ
38'
ШАНС! Jannik Pohl нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дюмфрис Дензел из команды ПСВ.
38'
Доан Рицу из команды Гронинген делает пас партнеру.
37'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Дюмфрис Дензел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
ПСВ контролирует мяч.
Офсайд
36'
Удар от ворот произведет Гронинген
36'
Тасенде Хосе делает длинную передачу вперед
35'
ПСВ контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
34'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет Гронинген
34'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
34'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает отличный кросс...
33'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Гронинген
32'
ШАНС! Шваб Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Тасенде Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
32'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
31'
Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Хандверкер Тим из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
30'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
30'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
29'
Удар от ворот произведет Гронинген
29'
Шваб Даниэль из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
28'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Шваб Даниэль заработал фол
28'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Jannik Pohl наказан за толчок Хендрикс Йоррит
26'
Удар от ворот произведет Гронинген
26'
ШАНС! Мален Дониэлл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Доан Рицу ошибается в защите.
26'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
25'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
25'
Удар от ворот произведет ПСВ
25'
ШАНС! Jannik Pohl нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Фиргевер Ник ошибается в защите.
24'
Удар от ворот произведет ПСВ
24'
Рейс Людовит не смог попасть в створ ударом издали
24'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
23'
Росарио Пабло из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
23'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Росарио Пабло из команды ПСВ.
22'
Кассьерра Матео нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Зут Йерун ошибается в защите.
21'
Хандверкер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Матч возобновлен
21'
Матч приостановлен из-за петард на поле
Фол, нарушение
20'
Дюмфрис Дензел наказан за толчок Хандверкер Тим
20'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
20'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Гронинген
18'
Росарио Пабло не смог попасть в створ ударом издали
18'
ПСВ контролирует мяч.
18'
Те Вирик Мик из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
Мален Дониэлл из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
17'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
15'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Фол, нарушение
15'
Назначен штрафной. Пострадал Рейс Людовит, его свалил Росарио Пабло.
14'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет ПСВ
13'
Хандверкер Тим не смог попасть в створ ударом издали
12'
Гронинген контролирует мяч.
12'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
10'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Плохо сыграл Падт Серджио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет ПСВ
8'
Мемишевич Самир не смог попасть в створ ударом издали
7'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Jannik Pohl наказан за толчок Фиргевер Ник
5'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген.
5'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
4'
ПСВ контролирует мяч.
3'
Гронинген контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Jannik Pohl задерживает мяч рукой
2'
Удар от ворот произведет ПСВ
2'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок из команды ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
ПСВ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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