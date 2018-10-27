Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
1:0
42' ПенальтиМемишевич Самир
44' Желтая карточкаХандверкер Тим
1:1
45' ГолМален Дониэлл
61' Желтая карточкаРейс Людовит
80' Желтая карточкаJannik Pohl
1:2
87' ГолДюмфрис Дензел
Второй тайм
90'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
90'
Гутьеррес Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
Судья сигнализирует, что Гутьеррес Эрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Кассьерра Матео
89'
89'
Тактическая замена. Мален Дониэлл уходит с поля и его заменяет Matthias Verreth
88'
ШАНС! Зеефейк Дейовайзио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Мемишевич Самир из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
88'
Отличный гол забил Дюмфрис Дензел
87'
Фантастический гол, где все сам сделал Дюмфрис Дензел!
87'
Г О О О О Л - Дюмфрис Дензел забивает!
87'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
86'
85'
Судья сигнализирует, что Тасенде Хосе из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
85'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
84'
84'
Матч возобновлен
83'
Jannik Pohl получил травму и заменен. Tim Freriks выходит на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
О, нет. Из многообещающей позиции Жуниор Мауро из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
83'
Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
83'
82'
82'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает неудачный навес.
80'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Жуниор Мауро
80'
Jannik Pohl совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
80'
Безумный фол. Jannik Pohl грубо играет против соперника. Пострадал Тасенде Хосе
80'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
80'
79'
Отличный пас сделал Лосано Ирвин из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
79'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
77'
Гутьеррес Эрик не смог попасть в створ ударом издали
77'
77'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает пас партнеру.
77'
Вратарь парирует удар, который нанес Лосано Ирвин, и мяч снова в игре
77'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
77'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
ПСВ имеет хороший шанс забить.
76'
О, нет. Из многообещающей позиции Кассьерра Матео из команды Гронинген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
76'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
75'
Кассьерра Матео нанес удар головой, но Зут Йерун спокойно отбил мяч.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
75'
Судья сигнализирует, что Перейро Гастон из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Вормердам Дьянго
74'
74'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген.
74'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ делает пас партнеру.
73'
73'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Де Йонг Люк нанес удар головой, но Падт Серджио спокойно отбил мяч.
72'
72'
72'
71'
71'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает пас партнеру.
70'
Мален Дониэлл из команды ПСВ в офсайде
70'
Матч возобновлен
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
70'
Хабот Юлиан из команды Гронинген играет слишком грубо. Лосано Ирвин оказался на газоне.
69'
Рейс Людовит нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
69'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
68'
68'
67'
67'
Тактическая замена. Хендрикс Йоррит уходит с поля и его заменяет Гутьеррес Эрик
67'
ШАНС! Перейро Гастон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Отличные скиллы показывает Перейро Гастон, обводя своих соперников
66'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает пас партнеру.
66'
66'
Судья сигнализирует, что Вормердам Дьянго из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
66'
66'
Фиргевер Ник не смог попасть в створ ударом издали
65'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
65'
Фиргевер Ник из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
65'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген подал угловой справа.
65'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шваб Даниэль из команды ПСВ.
64'
Кассьерра Матео мяч отрикошетил от ворот
64'
Доан Рицу разрезает оборону соперника отличным пасом
63'
Лосано Ирвин наказан за толчок Хандверкер Тим
63'
62'
62'
Матч возобновлен
62'
Дюмфрис Дензел возвращается на поле.
61'
Дюмфрис Дензел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Рейс Людовит совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
61'
Безумный фол. Рейс Людовит грубо играет против соперника. Пострадал Дюмфрис Дензел
60'
Назначен штрафной. Пострадал Де Йонг Люк, его свалил Мемишевич Самир.
60'
Выглядело как неплохой момент. Кассьерра Матео из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
60'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
59'
59'
58'
58'
ШАНС! Доан Рицу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
57'
56'
56'
Де Йонг Люк нанес удар головой, но Падт Серджио перевел мяч на угловой!
56'
55'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
54'
54'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
53'
Хабот Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
53'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Хорошую попытку сделал Кассьерра Матео. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
52'
Как он промахнулся? Де Йонг Люк имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
52'
51'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
51'
51'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Матч возобновлен
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
50'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
49'
49'
48'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
48'
48'
Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
47'
47'
46'
Шанс! Дюмфрис Дензел из команды ПСВ пробил головой, но мимо
46'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
46'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
47'
Лосано Ирвин мяч отрикошетил от ворот
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Дюмфрис Дензел сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Мален Дониэлл изменил счет на табло!
46'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
46'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
44'
Хандверкер Тим из команды Гронинген предупрежден после нескольких фолов.
44'
Судья сигнализирует, что Хандверкер Тим из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Мален Дониэлл
44'
44'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
43'
Команда Гронинген забила мяч, хотя лучше играли соперники
42'
Г О О О О Л - Мемишевич Самир из команды Гронинген забивает с точки!
41'
ПЕНАЛЬТИ - Фиргевер Ник из команды ПСВ привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Хабот Юлиан.
40'
Хандверкер Тим из команды Гронинген подал угловой справа.
40'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
40'
Хендрикс Йоррит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Кассьерра Матео из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
39'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Рейс Людовит из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Дюмфрис Дензел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Судья сигнализирует, что Тасенде Хосе из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
38'
38'
ШАНС! Jannik Pohl нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дюмфрис Дензел из команды ПСВ.
37'
37'
Дюмфрис Дензел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
36'
36'
36'
Тасенде Хосе делает длинную передачу вперед
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
34'
34'
34'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
34'
33'
33'
32'
32'
32'
ШАНС! Шваб Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Тасенде Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
31'
Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Судья сигнализирует, что Хандверкер Тим из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
30'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
30'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
29'
29'
Шваб Даниэль из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
29'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Шваб Даниэль заработал фол
28'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
27'
Jannik Pohl наказан за толчок Хендрикс Йоррит
26'
26'
ШАНС! Мален Дониэлл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Доан Рицу ошибается в защите.
26'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
25'
25'
ШАНС! Jannik Pohl нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Фиргевер Ник ошибается в защите.
24'
24'
Рейс Людовит не смог попасть в створ ударом издали
24'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
23'
Росарио Пабло из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
23'
22'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Росарио Пабло из команды ПСВ.
22'
Кассьерра Матео нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Зут Йерун ошибается в защите.
21'
21'
Матч возобновлен
21'
Матч приостановлен из-за петард на поле
20'
Дюмфрис Дензел наказан за толчок Хандверкер Тим
20'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
20'
19'
18'
Росарио Пабло не смог попасть в створ ударом издали
18'
18'
Те Вирик Мик из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
Мален Дониэлл из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
17'
17'
16'
16'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
15'
Назначен штрафной. Пострадал Рейс Людовит, его свалил Росарио Пабло.
13'
13'
Хандверкер Тим не смог попасть в створ ударом издали
12'
12'
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
10'
9'
Плохо сыграл Падт Серджио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
8'
8'
Мемишевич Самир не смог попасть в створ ударом издали
7'
7'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
Jannik Pohl наказан за толчок Фиргевер Ник
5'
5'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген.
5'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
4'
3'
3'
Jannik Pohl задерживает мяч рукой
2'
2'
2'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок из команды ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
ПСВ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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