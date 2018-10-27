Стадион: Де Вайверберг
4:1
Конец матча
1:0
25' ГолВан Мигем Дарил
1:1
38' ГолОмарссон Элиас
40' Желтая карточкаКолвейк Райан
42' Желтая карточкаМатей Юрген
45' Желтая карточкаОлийве Франк
2:1
50' ГолНарсинх Фюрдьел
3:1
56' ГолЭль-Джебли Юссеф
66' Вторая желтая карточкаМатей Юрген
4:1
70' ГолСерраренс Фабиан
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
Ван Мигем Дарил нанес удар, мяч был парирован, но Дамен Алессандро не удержал его в руках.
93'
Эль-Хамдауи Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Эль-Джебли Юссеф нанес удар головой, но Дамен Алессандро спокойно отбил мяч.
93'
Стральман Барт из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
92'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
92'
Маттис Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Серраренс Фабиан возвращается на поле.
89'
89'
Матч возобновлен
89'
Ох, нехорошо это выглядит. Серраренс Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
88'
Серраренс Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор в офсайде
86'
86'
ШТАНГА! Пробил головой Стральман Барт прямо в каркас ворот!
85'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
85'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
84'
83'
83'
83'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
83'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Ауде Котте Томас
82'
Тактическая замена. Омарссон Элиас уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
82'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
Отличные скиллы показывает Фортеш Джеффри, обводя своих соперников
80'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Схаутен Йерди
80'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Эль-Джебли Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
79'
79'
Матч возобновлен
79'
Тактическая замена. Ньивпорт Свен уходит с поля и его заменяет Ньивпорт Ларс
79'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
78'
Robert Klaasen не смог попасть в створ ударом издали
77'
77'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой справа.
77'
Стральман Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
76'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
75'
Близко! Эль-Джебли Юссеф нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
75'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор подал угловой справа.
74'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
74'
73'
Брюинс Луиджи не смог попасть в створ ударом издали
72'
72'
Хорошую попытку сделал Эль-Хамдауи Мунир. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Ван Мигем Дарил нанес удар, мяч был парирован, но Дамен Алессандро не удержал его в руках.
70'
Отличные скиллы показывает Ван Мигем Дарил, обводя своих соперников
70'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
70'
Г О О О О Л - Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап забивает головой!
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
68'
Судья сигнализирует, что Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Robert Klaasen
68'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
68'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
68'
Матч возобновлен
67'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
66'
Матей Юрген получает вторую желтую карточку. Удаление.
66'
Безумный фол. Матей Юрген грубо играет против соперника. Пострадал Серраренс Фабиан
66'
66'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
65'
Судья сигнализирует, что Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
65'
Судья сигнализирует, что Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Бюрнет Лоренцо
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
64'
Маттис Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
63'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Схаутен Йерди задерживает мяч рукой
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
60'
60'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Эль-Хамдауи Мунир
59'
58'
58'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
57'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
56'
Нарсинх Фюрдьел сделал результативную передачу.
56'
ГОООООЛ - Эль-Джебли Юссеф Де Графсхап забивает ударом головой
55'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
55'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
55'
Игрок команды Эксельсиор совершает фол
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
54'
Мессауд Али из команды Эксельсиор не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
54'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Судья сигнализирует, что Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
53'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
52'
Брюинс Луиджи нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Матч возобновлен
51'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Эль-Джебли Юссеф сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап переиграл вратаря дальним ударом!
50'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
49'
49'
Эль-Джебли Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
49'
48'
Матей Юрген наказан за толчок Серраренс Фабиан
47'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап в офсайде
47'
46'
46'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Тактическая замена. Абена Минти уходит с поля и его заменяет Баккер Эрик
46'
Тактическая замена. Олийве Франк уходит с поля и его заменяет Нарсинх Фюрдьел
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
ШАНС! Омарссон Элиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Олийве Франк получил желтую карточку от судьи
46'
Олийве Франк из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Эдвардс Маркус оказался на газоне.
46'
46'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Ван Мигем Дарил оказался на газоне.
45'
Матей Юрген из команды Эксельсиор в офсайде
45'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Серраренс Фабиан задерживает мяч рукой
44'
Безумный фол. Серраренс Фабиан грубо играет против соперника. Пострадал Эдвардс Маркус
44'
44'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
44'
Ван Мигем Дарил нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Абена Минти из команды Де Графсхап делает передачу одноклубнику.
43'
Robert Klaasen из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
43'
Дамен Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Матей Юрген получил желтую карточку от судьи
42'
Матей Юрген из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Ван Мигем Дарил пострадал.
41'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Судья сигнализирует, что Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Фортеш Джеффри
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
Колвейк Райан получил желтую карточку от судьи
40'
Колвейк Райан наказан за толчок Стральман Барт
39'
Судья сигнализирует, что Стральман Барт из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Бюрнет Лоренцо
38'
Г О О О О Л - Омарссон Элиас забивает!
38'
Отличные скиллы показывает Омарссон Элиас, обводя своих соперников
37'
37'
37'
ШАНС! Эдвардс Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
36'
Фортеш Джеффри не смог попасть в створ ударом издали
36'
Эдвардс Маркус задерживает мяч рукой
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
34'
Судья сигнализирует, что Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
34'
Судья свистит. Robert Klaasen атаковал сзади соперника. Это Бюрнет Лоренцо заработал своей команде штрафной
34'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
33'
Судья сигнализирует, что Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Матей Юрген
33'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
32'
32'
31'
Ньивпорт Свен из команды Де Графсхап сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Матей Юрген из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Серраренс Фабиан пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
29'
29'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
28'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
28'
Хорошую попытку сделал Олийве Франк. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
Матей Юрген задерживает мяч рукой
27'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
26'
Матч возобновлен
26'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
25'
Олийве Франк сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Ван Мигем Дарил изменил счет на табло!
25'
Олийве Франк из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Овюсу Лерой делает длинную передачу вперед
24'
Судья сигнализирует, что Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
24'
24'
Выглядело как неплохой момент. Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
24'
23'
23'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Брюинс Луиджи разрезает оборону соперника отличным пасом
22'
Ньивпорт Свен из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Омарссон Элиас оказался на газоне.
22'
22'
21'
21'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
19'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор в офсайде
19'
19'
Мессауд Али решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
19'
Матч возобновлен
18'
Брюинс Луиджи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Судья сигнализирует, что Абена Минти из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
17'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
17'
16'
Мессауд Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
16'
Бюрнет Лоренцо ошибается в защите.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
15'
Олийве Франк не смог попасть в створ ударом издали
15'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
14'
Мессауд Али из команды Эксельсиор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
14'
14'
13'
Брюинс Луиджи пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
13'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
12'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
12'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
10'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
9'
8'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
8'
7'
ШАНС! Эдвардс Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
7'
Эль-Джебли Юссеф наказан за толчок Брюинс Луиджи
7'
Стральман Барт из команды Де Графсхап делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
6'
Брюинс Луиджи не смог попасть в створ ударом издали
5'
5'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Колвейк Райан оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
5'
Омарссон Элиас нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
5'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
4'
4'
3'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
3'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
3'
Овюсу Лерой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Какой удар! Со штрафного Колвейк Райан сотряс перекладину!
2'
Судья сигнализирует, что Абена Минти из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
2'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
1'
Судья сигнализирует, что Схаутен Йерди из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ван Мигем Дарил
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эксельсиор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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