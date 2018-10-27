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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
Де Графсхап
4:1
Конец матча
Эксельсиор
0'
1:0
25' Гол
Ван Мигем Дарил
1:1
38' Гол
Омарссон Элиас
40' Желтая карточка
Колвейк Райан
42' Желтая карточка
Матей Юрген
45' Желтая карточка
Олийве Франк
2:1
50' Гол
Нарсинх Фюрдьел
3:1
56' Гол
Эль-Джебли Юссеф
66' Вторая желтая карточка
Матей Юрген
4:1
70' Гол
Серраренс Фабиан
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
Ван Мигем Дарил нанес удар, мяч был парирован, но Дамен Алессандро не удержал его в руках.
93'
Эль-Хамдауи Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Эль-Джебли Юссеф нанес удар головой, но Дамен Алессандро спокойно отбил мяч.
93'
Стральман Барт из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
92'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
92'
Маттис Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
91'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Травма, повреждение
90'
Серраренс Фабиан возвращается на поле.
89'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
89'
Ох, нехорошо это выглядит. Серраренс Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
88'
Серраренс Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
87'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор в офсайде
86'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
ШТАНГА! Пробил головой Стральман Барт прямо в каркас ворот!
Угловой
85'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
85'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
84'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
83'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
83'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Ауде Котте Томас
82'
Тактическая замена. Омарссон Элиас уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
82'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
Отличные скиллы показывает Фортеш Джеффри, обводя своих соперников
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Схаутен Йерди
80'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Эль-Джебли Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
79'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Матч возобновлен
79'
Тактическая замена. Ньивпорт Свен уходит с поля и его заменяет Ньивпорт Ларс
79'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
78'
Robert Klaasen не смог попасть в створ ударом издали
77'
Де Графсхап начинает контратаку
Угловой
77'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой справа.
77'
Стральман Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
76'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
75'
Близко! Эль-Джебли Юссеф нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
75'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
74'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор подал угловой справа.
74'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
74'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
73'
Брюинс Луиджи не смог попасть в створ ударом издали
72'
Де Графсхап контролирует мяч.
72'
Хорошую попытку сделал Эль-Хамдауи Мунир. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Ван Мигем Дарил нанес удар, мяч был парирован, но Дамен Алессандро не удержал его в руках.
70'
Отличные скиллы показывает Ван Мигем Дарил, обводя своих соперников
70'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап забивает головой!
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Robert Klaasen
68'
Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
68'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
68'
Матч возобновлен
67'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
66'
Матей Юрген получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. Матей Юрген грубо играет против соперника. Пострадал Серраренс Фабиан
66'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Бюрнет Лоренцо
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
65'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
64'
Маттис Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
62'
Схаутен Йерди задерживает мяч рукой
61'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
60'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Эль-Хамдауи Мунир
59'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
58'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
56'
Нарсинх Фюрдьел сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГОООООЛ - Эль-Джебли Юссеф Де Графсхап забивает ударом головой
55'
Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
55'
Де Графсхап имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
55'
Игрок команды Эксельсиор совершает фол
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
54'
Мессауд Али из команды Эксельсиор не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
54'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
53'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
52'
Брюинс Луиджи нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Матч возобновлен
51'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Эль-Джебли Юссеф сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап переиграл вратаря дальним ударом!
50'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
49'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
49'
Эль-Джебли Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
49'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
48'
Матей Юрген наказан за толчок Серраренс Фабиан
Офсайд
47'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап в офсайде
47'
Де Графсхап контролирует мяч.
46'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Абена Минти уходит с поля и его заменяет Баккер Эрик
46'
Тактическая замена. Олийве Франк уходит с поля и его заменяет Нарсинх Фюрдьел
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
ШАНС! Омарссон Элиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Желтая карточка
46'
Олийве Франк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Олийве Франк из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Эдвардс Маркус оказался на газоне.
46'
Эксельсиор начинает контратаку
46'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Ван Мигем Дарил оказался на газоне.
Офсайд
45'
Матей Юрген из команды Эксельсиор в офсайде
45'
Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Серраренс Фабиан задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
44'
Безумный фол. Серраренс Фабиан грубо играет против соперника. Пострадал Эдвардс Маркус
44'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
44'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
44'
Ван Мигем Дарил нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Абена Минти из команды Де Графсхап делает передачу одноклубнику.
43'
Robert Klaasen из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
43'
Дамен Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Матей Юрген получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Матей Юрген из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Ван Мигем Дарил пострадал.
41'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Фортеш Джеффри
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Желтая карточка
40'
Колвейк Райан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Колвейк Райан наказан за толчок Стральман Барт
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Стральман Барт из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Бюрнет Лоренцо
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Омарссон Элиас забивает!
38'
Отличные скиллы показывает Омарссон Элиас, обводя своих соперников
37'
Эксельсиор начинает контратаку
37'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
37'
ШАНС! Эдвардс Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Фортеш Джеффри не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
36'
Эдвардс Маркус задерживает мяч рукой
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
Фол, нарушение
34'
Судья свистит. Robert Klaasen атаковал сзади соперника. Это Бюрнет Лоренцо заработал своей команде штрафной
34'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
33'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Матей Юрген
33'
Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
32'
Тютюарима Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
32'
Эксельсиор контролирует мяч.
32'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
31'
Ньивпорт Свен из команды Де Графсхап сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Матей Юрген из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Серраренс Фабиан пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Де Графсхап контролирует мяч.
29'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
29'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Де Графсхап начинает контратаку
28'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Де Графсхап начинает контратаку
28'
Хорошую попытку сделал Олийве Франк. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
28'
Матей Юрген задерживает мяч рукой
27'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Матч возобновлен
26'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
25'
Олийве Франк сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Ван Мигем Дарил изменил счет на табло!
25'
Олийве Франк из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Овюсу Лерой делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
24'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
24'
Выглядело как неплохой момент. Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
24'
Эксельсиор начинает контратаку
23'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Брюинс Луиджи разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
22'
Ньивпорт Свен из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Омарссон Элиас оказался на газоне.
22'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Офсайд
19'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор в офсайде
19'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
19'
Мессауд Али решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
19'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
18'
Брюинс Луиджи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Абена Минти из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
17'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
17'
Эксельсиор начинает контратаку
16'
Мессауд Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
16'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Бюрнет Лоренцо ошибается в защите.
15'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
15'
Олийве Франк не смог попасть в створ ударом издали
15'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
14'
Мессауд Али из команды Эксельсиор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
14'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
14'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Брюинс Луиджи пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
13'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
12'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
12'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Эксельсиор контролирует мяч.
10'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
9'
Эксельсиор контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Эдвардс Маркус
8'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
7'
ШАНС! Эдвардс Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Эдвардс Маркус из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
7'
Эль-Джебли Юссеф наказан за толчок Брюинс Луиджи
7'
Стральман Барт из команды Де Графсхап делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
6'
Брюинс Луиджи не смог попасть в створ ударом издали
5'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Колвейк Райан оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
5'
Омарссон Элиас нанес удар головой, но Юрьюс Хидде спокойно отбил мяч.
5'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Де Графсхап контролирует мяч.
4'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
3'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
Угловой
3'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
3'
Овюсу Лерой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Какой удар! Со штрафного Колвейк Райан сотряс перекладину!
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Абена Минти из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
2'
Отличные скиллы показывает Эдвардс Маркус, обводя своих соперников
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Схаутен Йерди из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ван Мигем Дарил
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эксельсиор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Vijverberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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