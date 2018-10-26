Стадион: Дес Костьерес
1:1
Конец матча
0:1
1' ГолКабелла Реми
66' Желтая карточкаМ'Вила Янн
1:1
74' ГолАлиуи Рашид
83' Желтая карточкаКабелла Реми
90' Желтая карточкаБуанга Денис
90' Желтая карточкаХазри Вахби
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
96'
ШАНС! Салибур Янис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
96'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
96'
Отличные скиллы показывает Хазри Вахби, обводя своих соперников
96'
96'
96'
95'
Хазри Вахби получил желтую карточку от судьи
95'
Хазри Вахби упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
94'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с левого угла.
94'
Хороший удар издали нанес Кабелла Реми, но отличный сейв сделал Бернардони Поль. Угловой.
94'
Бернардони Поль ошибается в защите.
93'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
93'
93'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Ландре Лоик оказался на газоне.
93'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Диуссе Ассан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Буанга Денис из команды Ним играет слишком грубо. Салибур Янис оказался на газоне.
92'
Буанга Денис получил желтую карточку от судьи
91'
Салибур Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Буанга Денис
90'
90'
ШАНС! Хазри Вахби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
90'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
89'
89'
Тактическая замена. Бозок Умут уходит с поля и его заменяет Депрес Клеман
88'
87'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
86'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
85'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
84'
84'
83'
Тактическая замена. Сельнес Оле уходит с поля и его заменяет Диуссе Ассан
83'
Кабелла Реми - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
82'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Тиуб Сада оказался на газоне.
82'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Буанга Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
82'
Матч возобновлен
81'
Матч остановлен
80'
Рипар Рено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Хорошую попытку сделал Саванье Тежи. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
79'
Отличные скиллы показывает Саванье Тежи, обводя своих соперников
79'
79'
79'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
78'
Тактическая замена. Монне-Паке Кевин уходит с поля и его заменяет Дьони Луа
77'
77'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
76'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
74'
Бозок Умут сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Алиуи Рашид изменил счет на табло!
74'
ШАНС! Алиуи Рашид вышел один-на-один с голкипером...
74'
Бозок Умут из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Бозок Умут наказан за толчок Дебюши Матьё
73'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
73'
73'
73'
73'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
72'
72'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
72'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
72'
Кабелла Реми мяч отрикошетил от ворот
71'
Отличные скиллы показывает Кабелла Реми, обводя своих соперников
71'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Тактическая замена. Гийом Батист уходит с поля и его заменяет Алиуи Рашид
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
69'
69'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
69'
Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Саванье Тежи из команды Ним отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
ПЕРЕКЛАДИНА! Буанга Денис упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
68'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Буанга Денис и Бозок Умут из команды Ним.
67'
67'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
66'
Саванье Тежи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
66'
М'Вила Янн получил желтую карточку от судьи
66'
Безумный фол. М'Вила Янн грубо играет против соперника. Пострадал Мауасса Фет
65'
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
64'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
63'
Буанга Денис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
63'
63'
М'Вила Янн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
63'
Тиуб Сада завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
63'
Отличные скиллы показывает Тиуб Сада, обводя своих соперников
62'
62'
Тактическая замена. Норден Арно уходит с поля и его заменяет Салибур Янис
61'
Бозок Умут из команды Ним в офсайде
61'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн толкнул локтем оппонента. Это Бриансон Антони заработал фол
60'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
60'
60'
60'
Буанга Денис из команды Ним отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Буанга Денис из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
59'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
59'
Шанс! Рипар Рено из команды Ним пробил головой, но мимо
59'
59'
Дебюши Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
58'
Гийом Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Безумный фол. Перрен Лоик грубо играет против соперника. Пострадал Гийом Батист
57'
Буанга Денис возвращается на поле.
57'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
57'
Матч возобновлен
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Буанга Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Буанга Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Как он промахнулся? Буанга Денис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
55'
Саванье Тежи из команды Ним забрасывает мяч в штрафную.
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
54'
54'
Валь Тео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Матч возобновлен
53'
Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Судья сигнализирует, что Норден Арно из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Мауасса Фет
52'
Норден Арно пробует нанести удар издали, но Бернардони Поль держит все под контролем
52'
51'
50'
50'
Отличный пас сделал Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Перрен Лоик наказан за толчок Бозок Умут
49'
49'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
49'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
48'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
47'
Саванье Тежи из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
47'
47'
47'
46'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
49'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн в офсайде
49'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
48'
Саванье Тежи возвращается на поле.
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Саванье Тежи получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
48'
47'
Матч возобновлен
47'
Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Саванье Тежи пострадал.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Саванье Тежи наказан за толчок Перрен Лоик
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
44'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Хорошую попытку сделал Буанга Денис. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Отличные скиллы показывает Буанга Денис, обводя своих соперников
43'
42'
Сельнес Оле наказан за толчок Бозок Умут
42'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Валь Тео наказан за толчок Норден Арно
40'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн в офсайде
40'
Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Колодзейчак Тимоти
39'
Судья сигнализирует, что Буанга Денис из команды Ним поставил подножку. Пострадал Норден Арно
39'
39'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
38'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
37'
37'
Саванье Тежи нанес удар издали, а Рюффье Стефан отбил его обратно в игру!
37'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
37'
Гийом Батист из команды Ним делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Буанга Денис из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
36'
35'
35'
Матч возобновится спорным мячом
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Хорошую попытку сделал Хазри Вахби. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Ландре Лоик ошибается в защите.
33'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
32'
Мауасса Фет из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Бозок Умут из команды Ним в офсайде
31'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
30'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
29'
Норден Арно наказан за толчок Бриансон Антони
29'
29'
Матч возобновлен
29'
Алакуш Софьян получил травму и заменен. Буанга Денис выходит на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Монне-Паке Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
26'
Саванье Тежи из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
26'
26'
Саванье Тежи из команды Ним отправил кросс в штрафную...
26'
Кабелла Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
24'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн в офсайде
24'
24'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
23'
Монне-Паке Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Суботич Невен наказан за толчок Гийом Батист
22'
22'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
21'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
21'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
21'
Отличные скиллы показывает Монне-Паке Кевин, обводя своих соперников
21'
Тиуб Сада нанес удар головой, но Рюффье Стефан спокойно отбил мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
19'
Безумный фол. Дебюши Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Рипар Рено
19'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Кабелла Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Хороший удар издали нанес Саванье Тежи, но отличный сейв сделал Рюффье Стефан. Угловой.
18'
18'
Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
17'
17'
17'
Алакуш Софьян возвращается на поле.
17'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
16'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Матч возобновлен
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Алакуш Софьян получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Алакуш Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
14'
Сельнес Оле нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Тиуб Сада выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
13'
Кабелла Реми мяч отрикошетил от ворот
13'
Плохо сыграл Алакуш Софьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
13'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
12'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
Какой шанс! Хазри Вахби почти забил, но мяч вынесли с линии!
11'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
Бриансон Антони пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
9'
9'
Отличные скиллы показывает Алакуш Софьян, обводя своих соперников
9'
Ним имеет хороший шанс забить.
8'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
7'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
7'
Рипар Рено не смог попасть в створ ударом издали
5'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Дебюши Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
4'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
4'
3'
Мауасса Фет из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
3'
Рипар Рено из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Дебюши Матьё сделал результативную передачу.
1'
ГОООООЛ - Кабелла Реми Сент-Этьенн забивает ударом головой
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сент-Этьенн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ним 1:1 Сент-Этьен
Ним
6.5% (11)
Ничья:
30.6% (52)
Сент-Этьен
62.9% (107)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Сент-Этьен:
32.9% (56)
1:1 Ничья:
26.5% (45)
0:1 Сент-Этьен:
21.2% (36)
0:2 Сент-Этьен:
5.9% (10)
1:0 Ним:
3.5% (6)
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