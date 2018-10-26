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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Ним
1:1
Конец матча
Сент-Этьен
0'
0:1
1' Гол
Кабелла Реми
66' Желтая карточка
М'Вила Янн
1:1
74' Гол
Алиуи Рашид
83' Желтая карточка
Кабелла Реми
90' Желтая карточка
Буанга Денис
90' Желтая карточка
Хазри Вахби
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
96'
ШАНС! Салибур Янис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
96'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
96'
Отличные скиллы показывает Хазри Вахби, обводя своих соперников
96'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
96'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
95'
Хазри Вахби получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
95'
Хазри Вахби упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
Угловой
94'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с левого угла.
94'
Хороший удар издали нанес Кабелла Реми, но отличный сейв сделал Бернардони Поль. Угловой.
94'
Бернардони Поль ошибается в защите.
93'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
93'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
93'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Ландре Лоик оказался на газоне.
93'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Диуссе Ассан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Буанга Денис из команды Ним играет слишком грубо. Салибур Янис оказался на газоне.
Желтая карточка
92'
Буанга Денис получил желтую карточку от судьи
91'
Салибур Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Буанга Денис
90'
Удар от ворот произведет Ним
90'
ШАНС! Хазри Вахби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
90'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
89'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Тактическая замена. Бозок Умут уходит с поля и его заменяет Депрес Клеман
88'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
86'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
84'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Тактическая замена. Сельнес Оле уходит с поля и его заменяет Диуссе Ассан
Желтая карточка
83'
Кабелла Реми - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
82'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Тиуб Сада оказался на газоне.
82'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Буанга Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
82'
Матч возобновлен
81'
Матч остановлен
80'
Рипар Рено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Хорошую попытку сделал Саванье Тежи. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Отличные скиллы показывает Саванье Тежи, обводя своих соперников
79'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
79'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Тактическая замена. Монне-Паке Кевин уходит с поля и его заменяет Дьони Луа
77'
Ним контролирует мяч.
77'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
76'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
74'
Бозок Умут сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Алиуи Рашид изменил счет на табло!
74'
ШАНС! Алиуи Рашид вышел один-на-один с голкипером...
74'
Бозок Умут из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
74'
Бозок Умут наказан за толчок Дебюши Матьё
73'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
73'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
73'
Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
72'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
72'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
Угловой
72'
Салибур Янис из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
72'
Кабелла Реми мяч отрикошетил от ворот
71'
Отличные скиллы показывает Кабелла Реми, обводя своих соперников
71'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Тактическая замена. Гийом Батист уходит с поля и его заменяет Алиуи Рашид
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
69'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
69'
Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Саванье Тежи из команды Ним отправил кросс в штрафную...
68'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
ПЕРЕКЛАДИНА! Буанга Денис упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
68'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Буанга Денис и Бозок Умут из команды Ним.
67'
Ним контролирует мяч.
67'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
66'
Саванье Тежи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
66'
М'Вила Янн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. М'Вила Янн грубо играет против соперника. Пострадал Мауасса Фет
65'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
65'
Валь Тео из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
64'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
63'
Буанга Денис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
63'
М'Вила Янн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
63'
Тиуб Сада завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
63'
Отличные скиллы показывает Тиуб Сада, обводя своих соперников
62'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Тактическая замена. Норден Арно уходит с поля и его заменяет Салибур Янис
Офсайд
61'
Бозок Умут из команды Ним в офсайде
Фол, нарушение
61'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн толкнул локтем оппонента. Это Бриансон Антони заработал фол
60'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
60'
Тиуб Сада из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
60'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
60'
Буанга Денис из команды Ним отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Буанга Денис из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
59'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
59'
Шанс! Рипар Рено из команды Ним пробил головой, но мимо
Угловой
59'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
59'
Дебюши Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
58'
Гийом Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Перрен Лоик грубо играет против соперника. Пострадал Гийом Батист
Травма, повреждение
57'
Буанга Денис возвращается на поле.
57'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
57'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Буанга Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
56'
Буанга Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Как он промахнулся? Буанга Денис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
55'
Саванье Тежи из команды Ним забрасывает мяч в штрафную.
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Валь Тео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
53'
Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Норден Арно из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Мауасса Фет
52'
Норден Арно пробует нанести удар издали, но Бернардони Поль держит все под контролем
52'
Ним контролирует мяч.
51'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Удар от ворот произведет Ним
50'
Отличный пас сделал Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
49'
Перрен Лоик наказан за толчок Бозок Умут
49'
Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
49'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
48'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
47'
Саванье Тежи из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
47'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
47'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Офсайд
49'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн в офсайде
49'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
Травма, повреждение
48'
Саванье Тежи возвращается на поле.
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Саванье Тежи получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
48'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
47'
Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
46'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Саванье Тежи пострадал.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Саванье Тежи наказан за толчок Перрен Лоик
45'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
44'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Хорошую попытку сделал Буанга Денис. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Отличные скиллы показывает Буанга Денис, обводя своих соперников
44'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
43'
Ним контролирует мяч.
Фол, нарушение
42'
Сельнес Оле наказан за толчок Бозок Умут
42'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Валь Тео наказан за толчок Норден Арно
Офсайд
40'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн в офсайде
40'
Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Колодзейчак Тимоти
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Буанга Денис из команды Ним поставил подножку. Пострадал Норден Арно
39'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
Офсайд
38'
Тиуб Сада из команды Ним в офсайде
38'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
37'
Саванье Тежи нанес удар издали, а Рюффье Стефан отбил его обратно в игру!
37'
Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
37'
Гийом Батист из команды Ним делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Буанга Денис из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
36'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
35'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
35'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Матч возобновится спорным мячом
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Травма, повреждение
34'
Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Хорошую попытку сделал Хазри Вахби. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Ландре Лоик ошибается в защите.
33'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
32'
Мауасса Фет из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Офсайд
31'
Бозок Умут из команды Ним в офсайде
31'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
30'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
29'
Норден Арно наказан за толчок Бриансон Антони
29'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Матч возобновлен
29'
Алакуш Софьян получил травму и заменен. Буанга Денис выходит на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Монне-Паке Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
26'
Саванье Тежи из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Саванье Тежи из команды Ним отправил кросс в штрафную...
26'
Кабелла Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Тиуб Сада из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
24'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн в офсайде
24'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
23'
Валь Тео из команды Ним отправил кросс в штрафную...
23'
Монне-Паке Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Суботич Невен наказан за толчок Гийом Батист
22'
Удар от ворот произведет Ним
22'
Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
21'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
21'
Отличные скиллы показывает Монне-Паке Кевин, обводя своих соперников
21'
Тиуб Сада нанес удар головой, но Рюффье Стефан спокойно отбил мяч.
20'
Валь Тео из команды Ним отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
19'
Безумный фол. Дебюши Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Рипар Рено
19'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Кабелла Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
18'
Хороший удар издали нанес Саванье Тежи, но отличный сейв сделал Рюффье Стефан. Угловой.
18'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
18'
Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
17'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
17'
Алакуш Софьян возвращается на поле.
17'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Ним
16'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Алакуш Софьян получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
15'
Алакуш Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Сельнес Оле нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Тиуб Сада выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
13'
Кабелла Реми мяч отрикошетил от ворот
13'
Плохо сыграл Алакуш Софьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
13'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
12'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Ним контролирует мяч.
11'
Какой шанс! Хазри Вахби почти забил, но мяч вынесли с линии!
11'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
Бриансон Антони пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
9'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Отличные скиллы показывает Алакуш Софьян, обводя своих соперников
9'
Ним имеет хороший шанс забить.
8'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
7'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
7'
Рипар Рено не смог попасть в створ ударом издали
5'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
5'
Дебюши Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
4'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
Угловой
4'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
3'
Мауасса Фет из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Рипар Рено из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Дебюши Матьё сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
ГОООООЛ - Кабелла Реми Сент-Этьенн забивает ударом головой
1'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сент-Этьенн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ним 1:1 Сент-Этьен
Ним
6.5% (11)
Ничья:
30.6% (52)
Сент-Этьен
62.9% (107)

Вы не участвовали в прогнозе

Сент-Этьен:
32.9% (56)
Ничья:
26.5% (45)
Сент-Этьен:
21.2% (36)
Сент-Этьен:
5.9% (10)
Ним:
3.5% (6)
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