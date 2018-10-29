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2018-2019
Стадион:
Конкордия Кьяжна
0:0
Второй тайм: 66'
Динамо Бухарест
0'
38' Желтая карточка
Nicusor Fota
63' Желтая карточка
Mihai Leca
66'
Второй тайм
Желтая карточка
63'
Mihai Leca получил желтую карточку от судьи
59'
Динамо Бухарест делает замену. Аксенте Мирча уходит с поля, а Daniel Popa выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Nicusor Fota получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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