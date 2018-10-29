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2018-2019
Стадион: Конкордия
0:0
Второй тайм: 66'
38' Желтая карточкаNicusor Fota
63' Желтая карточкаMihai Leca
|
38'
63'
Состав команд
73
Andrei
Marc
14
Nicusor
Fota
22
Nivaldo
III
26
Пенедо
Хайме
10
Нистор
Дан
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 33 Alexandru Greab Вратарь
- 3 Cristian Albu Защитник
- 4 Mihai Leca Защитник
- 73 Andrei Marc Защитник
- 14 Nicusor Fota Защитник
- 6 Препелицэ Андрей Полузащитник
- 25 Горобцов Николас Полузащитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 97 Ronaldo Deaconu Полузащитник
- 22 Nivaldo III Полузащитник
- 19 Ghislain Guessan Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Dan Bucsa Полузащитник
- 44 Ропотан Адриан Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 23 Dan Lucian Panait
- 17 Simon Mazarache
- 99 Alexandru Costache
- Главный тренер: Мунтяну Доринел
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 33 Laurentiu Corbu Защитник
- 13 Denis Ciobotariu Защитник
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 93 Sergiu Popovici Защитник
- 22 Deian Sorescu Полузащитник
- 18 Купер Армандо Полузащитник
- 10 Нистор Дан Полузащитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 30 Аксенте Мирча Нападающий
- 7 Грозав Георге-Теодор Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Mihai Popescu Защитник
- 19 Daniel Popa III Нападающий
- 99 Robert Moldoveanu
- 27 Ricardo Grigore
- 23 Ionut Serban I
- 2 Kino Delorge
- 12 Vlad Mutiu
- Главный тренер: Mircea Rednic
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 19.10.2018 Волунтари 4:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 07.10.2018 Стяуа 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 01.10.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 22.09.2018 Ботошани 0:2 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 14.09.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Сепси ПЛ
- 03.09.2018 КСМ Студенцеск 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 24.08.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Астра ПЛ
- 20.08.2018 Университатя Крайова 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 11.08.2018 Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт ПЛ
- 04.08.2018 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 30.07.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 23.07.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 13.07.2018 Адмира 0:1 Конкордия Кьяжна ТМК
- 02.06.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 26.05.2018 Волунтари 2:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 22.05.2018 Ювентус Бухарест 1:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 19.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Л1
- 16.05.2018 Ботошани 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 13.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 07.05.2018 Сепси 0:2 Конкордия Кьяжна Л1
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 22.10.2018 Динамо Бухарест 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 08.10.2018 Ботошани 2:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 28.09.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси ПЛ
- 21.09.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 14.09.2018 Динамо Бухарест 1:2 Астра ПЛ
- 01.09.2018 Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 25.08.2018 Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт ПЛ
- 19.08.2018 ЧФР Клуж 3:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 13.08.2018 Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 06.08.2018 Газ Метан Mедиаш 3:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 29.07.2018 Стяуа 3:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 22.07.2018 Динамо Бухарест 2:1 Волунтари ПЛ
- 01.06.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси Л1ГБ
- 28.05.2018 Поли Тимишоара 1:3 Динамо Бухарест Л1
- 23.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Л1
- 19.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Л1
- 15.05.2018 Ювентус Бухарест 0:2 Динамо Бухарест Л1
- 12.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Ботошани Л1
- 06.05.2018 Газ Метан Mедиаш 2:3 Динамо Бухарест Л1
- 30.04.2018 Сепси 2:0 Динамо Бухарест Л1
Последние игры между собой
Конкордия Кьяжна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Динамо Бухарест: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
- 19.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Лига 1
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Лига 1
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 13.02.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 24.09.2016 Динамо Бухарест 0:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 14.04.2016 Динамо Бухарест 1:1 Конкордия Кьяжна Кубок лиги
- 10.03.2016 Конкордия Кьяжна 3:0 Динамо Бухарест Кубок лиги
- 20.02.2016 Динамо Бухарест 4:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 28.09.2015 Конкордия Кьяжна 1:3 Динамо Бухарест Первая лига
- 17.03.2015 Динамо Бухарест 0:3 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 01.10.2011 Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|13
|7
|5
|1
|16 - 9
|26
|2.
|Стяуа
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|3.
|Вииторул Констанца
|13
|7
|1
|5
|16 - 15
|22
|4.
|Университатя Крайова
|13
|6
|4
|3
|23 - 11
|22
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|13
|6
|3
|4
|15 - 17
|21
|6.
|Астра
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Сепси
|13
|5
|4
|4
|15 - 11
|19
|8.
|Дунэря Кэлэраши
|13
|3
|7
|3
|12 - 13
|16
|9.
|Конкордия Кьяжна
|0:0
|13
|4
|3
|6
|10 - 19
|15
|10.
|Ботошани
|13
|3
|6
|4
|17 - 17
|15
|11.
|КСМ Студенцеск
|13
|4
|2
|7
|11 - 19
|14
|12.
|Динамо Бухарест
|0:0
|13
|3
|4
|6
|13 - 20
|13
|13.
|Германнштадт
|13
|3
|2
|8
|11 - 16
|11
|14.
|Волунтари
|13
|1
|5
|7
|14 - 24
|8
Второй тайм
63'
Mihai Leca получил желтую карточку от судьи
59'
Динамо Бухарест делает замену. Аксенте Мирча уходит с поля, а Daniel Popa выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Nicusor Fota получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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