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2018-2019
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
0:2
Конец матча
0:1
22' ГолЮхвель Тсуму
32' Желтая карточкаTiberiu Serediuc
0:2
38' ГолLucian Dumitriu
70' Желтая карточкаМиюшкович Неманья
73' Желтая карточкаRazvan Dalbea
78' Желтая карточкаКака Камер
84' Желтая карточкаПлатини Суареш
|
22'
0:1
32'
38'
0:2
73'
78'
84'
Состав команд
70
Dylan
Flores
19
Andrei
Sin
29
Lewis
Enoh
17
Daniel
Tatar
67
Антонов
Илья
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 2 Adria Gallego Защитник
- 4 Михалаке Мариус Защитник
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 3 Ionut Pantiru Защитник
- 20 Платини Суареш Полузащитник
- 70 Dylan Flores Полузащитник
- 14 Ionut Adrian Cioinac Полузащитник
- 19 Andrei Sin Полузащитник
- 10 Кристя Андрей Нападающий
- 29 Lewis Enoh Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Русу Денис Вратарь
- 33 Laurentiu Rus Защитник
- 77 Moussa Sanoh Полузащитник
- 7 Patrick Petre Полузащитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 5 Бэдик Нарчис Полузащитник
- 21 Bekui Lawson
- Главный тренер: Flavius Stoican
Германнштадт
- Основной состав
- 1 Catalin Cabuz Вратарь
- 17 Daniel Tatar Защитник
- 25 Миюшкович Неманья Защитник
- 4 Ionut Stoica Защитник
- 30 Дандя Александру Защитник
- 77 Tiberiu Serediuc Защитник
- 67 Антонов Илья Полузащитник
- 5 Razvan Dalbea Полузащитник
- 44 Lucian Dumitriu Полузащитник
- 9 Юхвель Тсуму Нападающий
- 89 Stefan Blanaru Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Andrei Herghelegiu Полузащитник
- 90 Bogdan Rusu Полузащитник
- 15 Морейра Педру Полузащитник
- 23 Н'Кололо Жордан Нападающий
- 7 Petrisor Petrescu
- 6 Catalin Parvulescu
- 12 Toma Niga
- Главный тренер: Vasile Miriuta
Предыдущие игры
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 19.10.2018 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.10.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.09.2018 Газ Метан Mедиаш 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 21.09.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.09.2018 Волунтари 2:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 03.09.2018 КСМ Студенцеск 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 25.08.2018 Дунэря Кэлэраши 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 17.08.2018 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани ПЛ
- 11.08.2018 Сепси 3:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.08.2018 Стяуа 4:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 28.07.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Астра ПЛ
- 23.07.2018 Университатя Крайова 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 12.07.2018 Коньяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 10.07.2018 Малатьяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 20.05.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 11.05.2018 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 07.05.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 30.04.2018 Астра 3:0 КСМ Студенцеск Л1
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Л1
- 22.04.2018 КСМ Студенцеск 1:1 ЧФР Клуж Л1
Германнштадт (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 20.10.2018 Германнштадт 0:2 Астра ПЛ
- 06.10.2018 Университатя Крайова 1:1 Германнштадт ПЛ
- 30.09.2018 Германнштадт 1:3 Стяуа ПЛ
- 22.09.2018 Германнштадт 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 17.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Германнштадт ПЛ
- 01.09.2018 Германнштадт 0:1 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 25.08.2018 Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт ПЛ
- 20.08.2018 Германнштадт 4:0 Волунтари ПЛ
- 11.08.2018 Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт ПЛ
- 05.08.2018 Германнштадт 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 27.07.2018 Ботошани 2:0 Германнштадт ПЛ
- 21.07.2018 Германнштадт 1:0 Сепси ПЛ
- 02.06.2018 Спортул Снагов 0:2 Германнштадт ЛI
- 30.05.2018 Германнштадт 2:1 Дачия Миовени ЛI
- 27.05.2018 Германнштадт 0:2 Университатя Крайова К
- 20.05.2018 Академика Клинчени 0:1 Германнштадт ЛI
- 16.05.2018 Германнштадт 0:0 Металоглобус ЛI
- 13.05.2018 Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт ЛI
- 10.05.2018 Газ Метан Mедиаш 2:3 Германнштадт К
- 05.05.2018 Германнштадт 1:0 FC Arges Pitesti ЛI
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|6
|5
|1
|14 - 8
|23
|2.
|Стяуа
|12
|6
|3
|3
|25 - 13
|21
|3.
|Газ Метан Mедиаш
|12
|6
|2
|4
|15 - 17
|20
|4.
|Астра
|12
|5
|5
|2
|16 - 8
|20
|5.
|Вииторул Констанца
|12
|6
|1
|5
|14 - 14
|19
|6.
|Университатя Крайова
|12
|5
|4
|3
|20 - 11
|19
|7.
|Сепси
|12
|5
|4
|3
|14 - 9
|19
|8.
|Ботошани
|12
|3
|6
|3
|16 - 15
|15
|9.
|Дунэря Кэлэраши
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|10.
|Конкордия Кьяжна
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|11.
|КСМ Студенцеск
|13
|4
|2
|7
|11 - 19
|14
|12.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|13.
|Германнштадт
|13
|3
|2
|8
|11 - 16
|11
|14.
|Волунтари
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Херманштадт делает замену. Антонов Илья уходит с поля, а Petrisor Petrescu выходит на его замену.
84'
Платини Суареш получил желтую карточку от судьи
80'
Херманштадт делает замену. Lucian Dumitriu уходит с поля, а Морейра Педру выходит на его замену.
78'
Кака Камер получил желтую карточку от судьи
73'
Razvan Dalbea получил желтую карточку от судьи
72'
Херманштадт делает замену. Stefan Blanaru уходит с поля, а Bogdan Rusu выходит на его замену.
70'
Миюшкович Неманья получил желтую карточку от судьи
62'
КСМ Студенцеск делает замену. Lewis Enoh уходит с поля, а Bekui Lawson выходит на его замену.
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Фрасинеску Козмин уходит с поля, а Кака Камер выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Ionut Pantiru уходит с поля, а Patrick Petre выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Lucian Dumitriu бьет в цель!
32'
Tiberiu Serediuc получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Юхвель Тсуму бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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