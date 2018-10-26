  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
КСМ Студенцеск
0:2
Конец матча
Германнштадт
0'
0:1
22' Гол
Юхвель Тсуму
32' Желтая карточка
Tiberiu Serediuc
0:2
38' Гол
Lucian Dumitriu
70' Желтая карточка
Миюшкович Неманья
73' Желтая карточка
Razvan Dalbea
78' Желтая карточка
Кака Камер
84' Желтая карточка
Платини Суареш
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Херманштадт делает замену. Антонов Илья уходит с поля, а Petrisor Petrescu выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Платини Суареш получил желтую карточку от судьи
80'
Херманштадт делает замену. Lucian Dumitriu уходит с поля, а Морейра Педру выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Кака Камер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Razvan Dalbea получил желтую карточку от судьи
72'
Херманштадт делает замену. Stefan Blanaru уходит с поля, а Bogdan Rusu выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Миюшкович Неманья получил желтую карточку от судьи
62'
КСМ Студенцеск делает замену. Lewis Enoh уходит с поля, а Bekui Lawson выходит на его замену.
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Фрасинеску Козмин уходит с поля, а Кака Камер выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Ionut Pantiru уходит с поля, а Patrick Petre выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Lucian Dumitriu бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Tiberiu Serediuc получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Юхвель Тсуму бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 0 Кербер Анжелика 2 Стивенс Слоан
37' 0 Слован 7 ЦСКА Москва
Пер 1 Динамо Рига 1 СКА
Позже 0 Гран Канария 0 ЦСКА Москва
Позже 0 Свитолина Элина 0 Бертенс Кики
Позже 0 Стивенс Слоан 0 Плишкова Каролина


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация