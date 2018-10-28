Стадион: Матмю Атлантик
30' Желтая карточкаСанхаре Юнусс
Второй тайм
46'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
46'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо играет слишком грубо. Колин Расин оказался на газоне.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Данило Барбоза из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
45'
44'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
44'
Плохо сыграл Данте Бонфим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
43'
Камано Франсуа нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Колин Расин из команды Ницца в офсайде
40'
Бюрнер Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лерагер Лукас из команды Бордо.
40'
Колин Расин из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Колин Расин из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
40'
Балотелли Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
39'
Матч возобновлен
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
Балотелли Марио из команды Ницца вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Лерагер Лукас не пострадал и надо продолжать игру!
38'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Колин Расин
37'
37'
Удар от ворот произведет Ницца
36'
Лерагер Лукас не смог попасть в створ ударом издали
36'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
35'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
34'
Балотелли Марио наказан за толчок Паленсия Серги
34'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Калу Сэмьюэл возвращается на поле.
33'
Матч возобновлен
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Калу Сэмьюэл получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Данило Барбоза
31'
Балотелли Марио пробил со штрафного прямо в стенку
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Санхаре Юнусс получил желтую карточку от судьи
29'
Санхаре Юнусс из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Сиприен Вилан пострадал.
29'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Калу Сэмьюэл из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
27'
27'
26'
26'
Калу Сэмьюэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Тамез Адриен из команды Ницца играет слишком грубо. Бриан Джимми оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
24'
Данило Барбоза нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
24'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
23'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
22'
Сент-Максимин Аллан не смог попасть в створ ударом издали
22'
Отавио Пассос пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
21'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Судья сигнализирует, что Сарр Маланг из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
20'
Данте Бонфим нарушает правила. Камано Франсуа пострадал
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
19'
19'
Бриан Джимми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
19'
Камано Франсуа нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Бордо начинает контратаку
18'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
18'
Балотелли Марио мяч отрикошетил от ворот
18'
Тамез Адриен из команды Ницца делает пас партнеру.
18'
Опасность предотвращена - Лерагер Лукас из команды Бордо вступил в отбор удачно
18'
Костил Бенуа не дал случится голу! Данило Барбоза должен был забивать, но Костил Бенуа сделал отличный сейв
18'
Балотелли Марио из команды Ницца увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
18'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
17'
15'
15'
ШАНС! Балотелли Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Колин Расин из команды Ницца делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
14'
Колин Расин задерживает мяч рукой
14'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Данило Барбоза
14'
Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
13'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
12'
Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде
12'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
Бюрнер Патрик из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Отавио Пассос пострадал.
9'
9'
8'
8'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Бюрнер Патрик из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Пундже Максим пострадал.
7'
Хорошую попытку сделал Камано Франсуа. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Камано Франсуа из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
7'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Балотелли Марио из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
6'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
6'
Плохо сыграл Пабло Кастро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Кунде Жюль из команды Бордо играет слишком грубо. Сент-Максимин Аллан оказался на газоне.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
Паленсия Серги из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Сент-Максимин Аллан пострадал.
4'
4'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
4'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой слева.
3'
Камано Франсуа мяч отрикошетил от ворот
3'
Пундже Максим из команды Бордо делает пас партнеру.
2'
2'
Шанс! Колин Расин из команды Ницца пробил головой, но мимо
2'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
2'
Ницца контролирует мяч.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Бордо начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Ницца
Бордо
73% (130)
Ничья:
21.9% (39)
Ницца
5.1% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бордо:
34.3% (61)
2:1 Бордо:
25.8% (46)
1:1 Ничья:
18.5% (33)
2:0 Бордо:
10.1% (18)
1:2 Ницца:
3.9% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация