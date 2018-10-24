Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Дижон

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Стадион: Луи II
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 24.10.2018 Брюгге 1:1 Монако ЛЧ
- 20.10.2018 Страсбург 2:1 Монако Л1
- 07.10.2018 Монако 1:2 Ренн Л1
- 03.10.2018 Боруссия Д 3:0 Монако ЛЧ
- 28.09.2018 Сент-Этьен 2:0 Монако Л1
- 25.09.2018 Монако 0:1 Анже Л1
- 21.09.2018 Монако 1:1 Ним Л1
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Тулуза 1:1 Монако Л1
- 02.09.2018 Монако 2:3 Марсель Л1
- 26.08.2018 Бордо 2:1 Монако Л1
- 18.08.2018 Монако 0:0 Лилль Л1
- 11.08.2018 Нант 1:3 Монако Л1
- 04.08.2018 ПСЖ 4:0 Монако С
- 28.07.2018 Гамбург 3:1 Монако ТМК
- 25.07.2018 Бохум 2:2 Монако ТМК
- 21.07.2018 Падерборн 3:2 Монако ТМК
- 14.07.2018 Серкль Брюгге 2:3 Монако ТМК
- 08.07.2018 Рух Хожув 0:3 Монако ТМК
- 07.07.2018 Висла Краков 1:1 Монако ТМК
Дижон (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 20.10.2018 Дижон 1:2 Лилль Л1
- 06.10.2018 Амьен 1:0 Дижон Л1
- 29.09.2018 Страсбург 3:0 Дижон Л1
- 26.09.2018 Дижон 0:3 Лион Л1
- 22.09.2018 Реймс 0:0 Дижон Л1
- 15.09.2018 Дижон 1:3 Анже Л1
- 01.09.2018 Дижон 0:2 Кан Л1
- 25.08.2018 Ницца 0:4 Дижон Л1
- 18.08.2018 Дижон 2:0 Нант Л1
- 11.08.2018 Монпелье 1:2 Дижон Л1
- 04.08.2018 Реймс 2:1 Дижон ТМК
- 28.07.2018 Дижон 0:2 Саутгемптон ТМК
- 21.07.2018 Сошо 0:0 Дижон ТМК
- 18.07.2018 Дижон 2:2 Шарлеруа ТМК
- 14.07.2018 Страсбург 3:2 Дижон ТМК
- 19.05.2018 Дижон 2:1 Анже Л1
- 12.05.2018 Лилль 2:1 Дижон Л1
- 06.05.2018 Дижон 3:1 Генгам Л1
- 28.04.2018 Бордо 3:1 Дижон Л1
- 20.04.2018 Дижон 2:5 Лион Л1
Последние игры между собой
Монако: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Дижон: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|37 - 6
|30
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 8
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 16
|19
|4.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|5.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 13
|16
|7.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 14
|15
|8.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|9.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 16
|13
|10.
|Анже
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|12.
|Ницца
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|13.
|Кан
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|5 - 10
|11
|15.
|Дижон
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|16.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 18
|10
|17.
|Ним
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|18.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|19.
|Монако
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 15
|6
|20.
|Генгам
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 18
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - ДижонДо начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 13 минут.
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Прогнозы на матч Монако - Дижон
Монако
77% (47)
Ничья:
14.8% (9)
Дижон
8.2% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Монако:
26.2% (16)
2:0 Монако:
24.6% (15)
1:0 Монако:
14.8% (9)
1:1 Ничья:
9.8% (6)
0:2 Дижон:
3.3% (2)
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