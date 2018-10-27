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  5. Лига 1
Стадион:
Тулуза
0:2
Второй тайм: 80'
Монпелье
0'
1' Желтая карточка
Делор Анди
0:1
21' Гол
Лаборд Гаэтан
22' Желтая карточка
Дурмаз Джимми
0:2
24' Гол
Делор Анди
80'
Второй тайм
80'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
80'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Угловой
79'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
79'
Градель Макс-Ален мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
79'
Самбья Саломон из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Каюзак Янник пострадал.
79'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Удар от ворот произведет Монпелье
78'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
77'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
77'
Босток Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Матч возобновлен
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
76'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Удар от ворот произведет Тулуза
75'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Самбья Саломон
75'
Лаборд Гаэтан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
74'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
74'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
74'
Делор Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
73'
Безумный фол. Доссеви Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Делор Анди
73'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
73'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза подал угловой слева.
72'
Должен был быть гол! Жан Корентин имел отличный шанс, но Лекомт Бенджамин не дал голу состоятся!
72'
Жан Корентин из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
72'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Удар от ворот произведет Тулуза
71'
ШАНС! Делор Анди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
70'
Удар от ворот произведет Монпелье
70'
Какой промах! Градель Макс-Ален имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
69'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает отличный кросс...
Фол, нарушение
69'
Лаборд Гаэтан наказан за толчок М'Биа Стефан
68'
Монпелье контролирует мяч.
Травма, повреждение
66'
Ле Таллек Дамьен возвращается на поле.
66'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Ле Таллек Дамьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Каюзак Янник
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Травма, повреждение
65'
Ле Таллек Дамьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Ле Таллек Дамьен
64'
Удар от ворот произведет Тулуза
64'
Шанс! Конгре Даниэль из команды Монпелье пробил головой, но мимо
Угловой
63'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
63'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
М'Биа Стефан из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Удар от ворот произведет Монпелье
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Ойонго Амбруаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Ойонго Амбруаз наказан за толчок Доссеви Матьё
58'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Илтон Виторино из команды Монпелье.
58'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Удар от ворот произведет Тулуза
57'
Как он промахнулся? Делор Анди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
Молле Флоран из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
56'
Безумный фол. Градель Макс-Ален грубо играет против соперника. Пострадал Скири Эйе
56'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
54'
Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
54'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
54'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Ле Таллек Дамьен
52'
Лекомт Бенджамин не дал случится голу! Градель Макс-Ален должен был забивать, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв
52'
Тулуза начинает контратаку
52'
Жан Корентин из команды Тулуза направляет мяч в штрафную площадку, но Лекомт Бенджамин выбегает и ловит мяч
51'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Хорошую попытку сделал Молле Флоран. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
Удар от ворот произведет Монпелье
50'
Градель Макс-Ален нанес удар, но промахнулся очень сильно.
50'
Удар от ворот произведет Тулуза
49'
Шанс! Лаборд Гаэтан из команды Монпелье пробил головой, но мимо
49'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
49'
Доссеви Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Босток Джон
47'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
46'
Делор Анди хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
46'
Тактическая замена. Жюльен Кристофер уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
46'
Тактическая замена. Силла Иссиага уходит с поля и его заменяет Босток Джон
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Монпелье играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Лаборд Гаэтан
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
45'
Удар от ворот произведет Монпелье
45'
Гарсия Мануэль II не смог попасть в створ ударом издали
45'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Силла Иссиага нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Тулуза
43'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
42'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
42'
Тодибо Жан-Клер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
42'
Делор Анди из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
Офсайд
41'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
40'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
38'
Удар от ворот произведет Тулуза
38'
Как он промахнулся? Молле Флоран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
38'
Молле Флоран из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
38'
Делор Анди из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Монпелье начинает контратаку
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
Офсайд
36'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
36'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
35'
Хороший удар издали нанес Агилар Рубен, но отличный сейв сделал Рейне Батист. Угловой.
34'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза играет слишком грубо. Молле Флоран оказался на газоне.
33'
Гарсия Мануэль II нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Силла Иссиага нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
32'
Градель Макс-Ален наказан за толчок Мендеш Педру II
32'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
32'
Плохо сыграл Илтон Виторино - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
31'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Удар от ворот произведет Тулуза
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Судья свистит. Молле Флоран атаковал сзади соперника. Это М'Биа Стефан заработал своей команде штрафной
28'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Игра в одни ворота сейчас. Монпелье доминирует и владеет мячом
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Силла Иссиага
27'
Хорошую попытку сделал Молле Флоран. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Делор Анди забивает!
24'
Плохо сыграл М'Биа Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Агилар Рубен делает скидку назад вдоль ворот
24'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
24'
Молле Флоран мяч отрикошетил от ворот
Желтая карточка
22'
Дурмаз Джимми получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Дурмаз Джимми грубо играет против соперника. Пострадал Ойонго Амбруаз
22'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Отличный гол забил Лаборд Гаэтан
Описание гола
21'
ГОООООЛ - Лаборд Гаэтан из команды Монпелье забивает из-за штрафной площади
20'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
20'
Силла Иссиага ошибается в защите.
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
19'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мендеш Педру II из команды Монпелье.
19'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
17'
Делор Анди наказан за толчок Рейне Батист
17'
Скири Эйе из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
Угловой
17'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
17'
Рейне Батист из команды Тулуза сделал отличный сейв!
16'
Ойонго Амбруаз оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Рейне Батист перевел мяч на угловой.
Угловой
16'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
15'
Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Делор Анди из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет Тулуза
13'
Удар от ворот произведет Тулуза
13'
Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что М'Биа Стефан из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал М'Биа Стефан
10'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
10'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Опасность предотвращена - Илтон Виторино из команды Монпелье вступил в отбор удачно
9'
Отличные скиллы показывает Доссеви Матьё, обводя своих соперников
Офсайд
9'
Молле Флоран из команды Монпелье в офсайде
6'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
5'
Гарсия Мануэль II нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Градель Макс-Ален нанес удар издали, а Лекомт Бенджамин отбил его обратно в игру!
4'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
4'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
1'
Делор Анди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
1'
Делор Анди из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Жюльен Кристофер заработал фол
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тулуза начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Тулуза 0:2 Монпелье
Тулуза
31.4% (54)
Ничья:
50% (86)
Монпелье
18.6% (32)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43.6% (75)
Тулуза:
18% (31)
Монпелье:
12.2% (21)
Тулуза:
8.7% (15)
Монпелье:
4.7% (8)
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