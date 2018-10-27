Стадион: Мунисипал
1' Желтая карточкаДелор Анди
0:1
21' ГолЛаборд Гаэтан
22' Желтая карточкаДурмаз Джимми
0:2
24' ГолДелор Анди
Второй тайм
80'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
80'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
79'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза разыграл угловой с левого угла.
79'
Градель Макс-Ален мяч отрикошетил от ворот
79'
Самбья Саломон из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Каюзак Янник пострадал.
79'
78'
78'
78'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
77'
77'
Босток Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Матч возобновлен
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
76'
Судья сигнализирует, что Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
75'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Самбья Саломон
75'
Лаборд Гаэтан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
74'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
74'
Матч возобновлен
74'
Делор Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Безумный фол. Доссеви Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Делор Анди
73'
73'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза подал угловой слева.
72'
Должен был быть гол! Жан Корентин имел отличный шанс, но Лекомт Бенджамин не дал голу состоятся!
72'
Жан Корентин из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
72'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
71'
ШАНС! Делор Анди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
70'
70'
Какой промах! Градель Макс-Ален имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
69'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает отличный кросс...
69'
Лаборд Гаэтан наказан за толчок М'Биа Стефан
68'
Монпелье контролирует мяч.
66'
Ле Таллек Дамьен возвращается на поле.
66'
Матч возобновлен
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Ле Таллек Дамьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Каюзак Янник
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Ле Таллек Дамьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Ле Таллек Дамьен
64'
64'
Шанс! Конгре Даниэль из команды Монпелье пробил головой, но мимо
63'
63'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
62'
62'
М'Биа Стефан из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
61'
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Ойонго Амбруаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Ойонго Амбруаз наказан за толчок Доссеви Матьё
58'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Илтон Виторино из команды Монпелье.
58'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
57'
Как он промахнулся? Делор Анди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
Молле Флоран из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
56'
Безумный фол. Градель Макс-Ален грубо играет против соперника. Пострадал Скири Эйе
56'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
54'
Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
54'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
54'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Ле Таллек Дамьен
52'
Лекомт Бенджамин не дал случится голу! Градель Макс-Ален должен был забивать, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв
52'
Тулуза начинает контратаку
52'
Жан Корентин из команды Тулуза направляет мяч в штрафную площадку, но Лекомт Бенджамин выбегает и ловит мяч
51'
50'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Хорошую попытку сделал Молле Флоран. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
50'
Градель Макс-Ален нанес удар, но промахнулся очень сильно.
50'
49'
Шанс! Лаборд Гаэтан из команды Монпелье пробил головой, но мимо
49'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
49'
Доссеви Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
48'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Босток Джон
47'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Делор Анди хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
46'
Тактическая замена. Жюльен Кристофер уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
46'
Тактическая замена. Силла Иссиага уходит с поля и его заменяет Босток Джон
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Монпелье играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
46'
Судья сигнализирует, что Тодибо Жан-Клер из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Лаборд Гаэтан
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
45'
45'
Гарсия Мануэль II не смог попасть в створ ударом издали
45'
45'
Силла Иссиага нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
43'
43'
43'
Голкипер мог бы сыграть и получше
42'
42'
Тодибо Жан-Клер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
42'
Делор Анди из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
41'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
40'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
38'
38'
Как он промахнулся? Молле Флоран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
38'
Молле Флоран из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
38'
Делор Анди из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Монпелье начинает контратаку
37'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
36'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
35'
35'
Хороший удар издали нанес Агилар Рубен, но отличный сейв сделал Рейне Батист. Угловой.
34'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза играет слишком грубо. Молле Флоран оказался на газоне.
33'
Гарсия Мануэль II нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Силла Иссиага нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Градель Макс-Ален наказан за толчок Мендеш Педру II
32'
Доссеви Матьё из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
32'
Плохо сыграл Илтон Виторино - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
31'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Монпелье контролирует мяч.
28'
Судья свистит. Молле Флоран атаковал сзади соперника. Это М'Биа Стефан заработал своей команде штрафной
28'
27'
Игра в одни ворота сейчас. Монпелье доминирует и владеет мячом
27'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Силла Иссиага
27'
Хорошую попытку сделал Молле Флоран. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
26'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
24'
Г О О О О Л - Делор Анди забивает!
24'
Плохо сыграл М'Биа Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Агилар Рубен делает скидку назад вдоль ворот
24'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Молле Флоран мяч отрикошетил от ворот
22'
Дурмаз Джимми получил желтую карточку от судьи
22'
Безумный фол. Дурмаз Джимми грубо играет против соперника. Пострадал Ойонго Амбруаз
22'
22'
Отличный гол забил Лаборд Гаэтан
21'
ГОООООЛ - Лаборд Гаэтан из команды Монпелье забивает из-за штрафной площади
20'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
20'
Силла Иссиага ошибается в защите.
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
19'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мендеш Педру II из команды Монпелье.
19'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Делор Анди наказан за толчок Рейне Батист
17'
17'
Рейне Батист из команды Тулуза сделал отличный сейв!
16'
Ойонго Амбруаз оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Рейне Батист перевел мяч на угловой.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
15'
Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Делор Анди из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
14'
14'
13'
13'
Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
12'
Судья сигнализирует, что М'Биа Стефан из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
11'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал М'Биа Стефан
10'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
10'
10'
Опасность предотвращена - Илтон Виторино из команды Монпелье вступил в отбор удачно
9'
Отличные скиллы показывает Доссеви Матьё, обводя своих соперников
9'
Молле Флоран из команды Монпелье в офсайде
6'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
6'
Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
5'
Гарсия Мануэль II нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Градель Макс-Ален нанес удар издали, а Лекомт Бенджамин отбил его обратно в игру!
4'
4'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
4'
Доссеви Матьё из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Делор Анди получил желтую карточку от судьи
1'
Делор Анди из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Жюльен Кристофер заработал фол
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тулуза начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Тулуза 0:2 Монпелье
Тулуза
31.4% (54)
Ничья:
50% (86)
Монпелье
18.6% (32)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43.6% (75)
2:1 Тулуза:
18% (31)
0:1 Монпелье:
12.2% (21)
1:0 Тулуза:
8.7% (15)
1:2 Монпелье:
4.7% (8)
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