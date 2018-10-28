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Стадион:
Эйпен
2:0
Первый тайм: 43'
Андерлехт
0'
9' Желтая карточка
Кумс Свен
1:0
26' Гол
Гарсия Луис IV
2:0
31' Гол
Yuta Toyokawa
43'
Первый тайм
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Yuta Toyokawa бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Гарсия Луис IV бьет в цель!
Желтая карточка
9'
Кумс Свен получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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