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Стадион: Kehrwegstadion
9' Желтая карточкаКумс Свен
1:0
26' ГолГарсия Луис IV
2:0
31' ГолYuta Toyokawa
|
9'
26'
1:0
31'
2:0
Состав команд
44
Молина
Хави
24
Silas
Gnaka
70
Mamadou
Fall
20
Кумс
Свен
19
Сантини
Иван
Эйпен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 44 Молина Хави Защитник
- 3 Кейта Шейк Защитник
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 24 Silas Gnaka Защитник
- 15 Sulayman Marreh I Полузащитник
- 8 Амани Жан Полузащитник
- 25 Rocky Bushiri Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 70 Mamadou Fall Полузащитник
- 20 Yuta Toyokawa Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 11 Megan Laurent Полузащитник
- 6 Мулумба Реми Полузащитник
- 77 Миличевич Даниел Нападающий
- 23 Эссанд Самюэль Нападающий
- 28 Оканси Эрик Нападающий
- Главный тренер: Claude Makelele
Андерлехт 3-4-3
- Основной состав
- 16 Дидийон Томас Вратарь
- 3 Лоуренс Джеймс Защитник
- 4 Санне Бубакарр Защитник
- 45 Борнаув Себастьян Защитник
- 7 Найяр Энди Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 40 Амузу Френсис Полузащитник
- 8 Геркенс Питер Нападающий
- 19 Сантини Иван Нападающий
- 11 Мусона Ноуледж Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Букс Франк Вратарь
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 55 Враньеш Огнен Защитник
- 44 Милич Антонио Защитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 5 Макаренко Евгений Полузащитник
- 38 Дауда Мохаммед Нападающий
- 60 Ciryack Dhauholou
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Предыдущие игры
Эйпен (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 20.10.2018 Генк 2:1 Эйпен ПДА
- 06.10.2018 Эйпен 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 28.09.2018 Кортрейк 1:3 Эйпен ПДА
- 25.09.2018 Эйпен 3:0 Тюбизе К
- 22.09.2018 Эйпен 1:2 Остенде ПДА
- 15.09.2018 Васланд-Беверен 0:0 Эйпен ПДА
- 06.09.2018 Эйпен 3:0 Фортуна Кёльн ТМК
- 01.09.2018 Эйпен 2:1 Стандард ПДА
- 25.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен ПДА
- 19.08.2018 Эйпен 2:3 Гент ПДА
- 11.08.2018 Зульте-Варегем 4:0 Эйпен ПДА
- 04.08.2018 Эйпен 1:4 Шарлеруа ПДА
- 29.07.2018 Брюгге 5:2 Эйпен ПДА
- 21.07.2018 Эйпен 2:0 Тюбизе ТМК
- 15.07.2018 Эйпен 3:2 Олимпиакос ТМК
- 10.07.2018 Эйпен 1:1 Кёльн-2 ТМК
- 07.07.2018 Эйпен 1:0 Алемания ТМК
- 27.06.2018 Спримон-Комблен 1:2 Эйпен ТМК
- 19.05.2018 Беерсхот-Вильрейк 3:1 Эйпен ПДА
- 12.05.2018 Эйпен 0:4 Остенде ПДА
Андерлехт (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 25.10.2018 Андерлехт 2:2 Фенербахче ЛЕ
- 21.10.2018 Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге ПДА
- 07.10.2018 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт ПДА
- 04.10.2018 Андерлехт 0:2 Динамо Загреб ЛЕ
- 30.09.2018 Андерлехт 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 27.09.2018 Андерлехт 0:3 Юнион Сент-Жилуаз К
- 23.09.2018 Андерлехт 2:1 Стандард ПДА
- 20.09.2018 Спартак Трнава 1:0 Андерлехт ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 17.08.2018 Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 12.08.2018 Шарлеруа 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Андерлехт 3:2 Ренн ТМК
- 20.07.2018 Вестерло 2:2 Андерлехт ТМК
- 13.07.2018 Аякс 1:3 Андерлехт ТМК
- 06.07.2018 Рузеларе 1:1 Андерлехт ТМК
- 29.06.2018 ПАОК 2:2 Андерлехт ТМК
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Андерлехт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
- 22.12.2017 Андерлехт 1:0 Эйпен Первый дивизион А
- 28.10.2017 Эйпен 2:3 Андерлехт Первый дивизион А
- 18.12.2016 Андерлехт 4:0 Эйпен Лига Про
- 21.08.2016 Эйпен 2:2 Андерлехт Лига Про
- 25.09.2013 Андерлехт 7:0 Эйпен Кубок Бельгии
- 12.03.2011 Эйпен 1:1 Андерлехт Премьер-лига
- 31.07.2010 Андерлехт 4:1 Эйпен Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|12
|9
|3
|0
|34 - 12
|30
|2.
|Брюгге
|12
|8
|3
|1
|31 - 13
|27
|3.
|Андерлехт
|0:2
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|4.
|Ройал Антверпен
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Гент
|12
|6
|2
|4
|25 - 22
|20
|6.
|Стандард
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|7.
|Сент-Трюйден
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Кортрейк
|12
|4
|3
|5
|17 - 19
|15
|9.
|Остенде
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|10.
|Шарлеруа
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|11.
|Эйпен
|2:0
|12
|4
|1
|7
|16 - 24
|13
|12.
|Серкль Брюгге
|12
|3
|4
|5
|14 - 23
|13
|13.
|Васланд-Беверен
|11
|1
|7
|3
|13 - 15
|10
|14.
|Мускрон-Перювельз
|12
|1
|3
|8
|6 - 18
|6
|15.
|Локерен
|12
|1
|3
|8
|9 - 22
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|12
|1
|3
|8
|17 - 32
|6
Первый тайм
31'
Г О О О О Л - Yuta Toyokawa бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Гарсия Луис IV бьет в цель!
9'
Кумс Свен получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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