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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Локерен
0:0
Второй тайм: 78'
Остенде
0'
38' Желтая карточка
Банда Эммануэль
56' Желтая карточка
Jakov Filipovic
78'
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Второй тайм
77'
Локерен делает замену. Хуппертс Гуус уходит с поля, а Сорока Антон выходит на его замену.
61'
Локерен делает замену. Бен-Харуш Омри уходит с поля, а Мехди Терки выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Jakov Filipovic получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Банда Эммануэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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