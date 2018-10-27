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Стадион: Дакнам
38' Желтая карточкаБанда Эммануэль
56' Желтая карточкаJakov Filipovic
|
38'
56'
Состав команд
18
Bambo
Diaby
21
Мирич
Марко
27
Капон
Брехт
4
Фас
Ваут
Локерен 3-4-3
- Основной состав
- 12 Ortwin de Wolf Вратарь
- 20 Joher Khadim Rassoul Защитник
- 32 Jakov Filipovic Защитник
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 25 Mickael Tirpan Полузащитник
- 18 Bambo Diaby Полузащитник
- 10 Севальос Хосе Полузащитник
- 16 Бен-Харуш Омри Полузащитник
- 17 Хуппертс Гуус Нападающий
- 21 Мирич Марко Нападающий
- 22 Де Риддер Стив Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 26 Arno Monsecour Защитник
- 14 Mehdi Terki Полузащитник
- 8 Мишель Жулиан Полузащитник
- 77 Сорока Антон Нападающий
- 99 Йованович Джёрдже Нападающий
- 24 Yusuf Lawal
- Главный тренер: Мас Петер
Остенде 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ондоа Джозеф Вратарь
- 27 Капон Брехт Защитник
- 5 Милович Горан Защитник
- 4 Фас Ваут Защитник
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 14 Aristote Nkaka Полузащитник
- 12 Банда Эммануэль Полузащитник
- 55 Фернандо Матос Полузащитник
- 43 Копман Сандер Полузащитник
- 7 Сакала Фэшн Полузащитник
- 9 Живкович Рицхайро Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 6 Ломбертс Николас Защитник
- 3 Де Бок Лоренс Полузащитник
- 10 Гури Синдри Нападающий
- 11 Боонен Инди Нападающий
- 25 Jelle Bataille
- Главный тренер: Gert Verheyen
Предыдущие игры
Локерен (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 20.10.2018 Ройал Антверпен 2:1 Локерен ПДА
- 06.10.2018 Локерен 1:3 Кортрейк ПДА
- 29.09.2018 Шарлеруа 2:1 Локерен ПДА
- 26.09.2018 Olympic Charleroi 2:5 Локерен К
- 22.09.2018 Локерен 0:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 14.09.2018 Брюгге 2:1 Локерен ПДА
- 06.09.2018 Локерен 1:0 Эксельсиор ТМК
- 01.09.2018 Локерен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 26.08.2018 Гент 2:1 Локерен ПДА
- 18.08.2018 Локерен 0:3 Стандард ПДА
- 11.08.2018 Сент-Трюйден 1:1 Локерен ПДА
- 04.08.2018 Серкль Брюгге 3:2 Локерен ПДА
- 31.07.2018 Сент-Никлаас 1:3 Локерен ТМК
- 29.07.2018 Локерен 0:4 Генк ПДА
- 22.07.2018 Локерен 0:1 Локомотив Загреб ТМК
- 18.07.2018 Ломмель 2:1 Локерен ТМК
- 14.07.2018 АЗ Алкмаар 2:0 Локерен ТМК
- 07.07.2018 Зульте-Варегем 0:1 Локерен ТМК
- 01.07.2018 Зельзат 0:6 Локерен ТМК
- 29.06.2018 Аванти Стекене 0:1 Локерен ТМК
Остенде (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 21.10.2018 Остенде 0:4 Гент ПДА
- 06.10.2018 Васланд-Беверен 1:1 Остенде ПДА
- 30.09.2018 Остенде 1:3 Стандард ПДА
- 26.09.2018 Хогстратен 1:3 Остенде К
- 22.09.2018 Эйпен 1:2 Остенде ПДА
- 15.09.2018 Остенде 1:1 Серкль Брюгге ПДА
- 01.09.2018 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 24.08.2018 Остенде 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.07.2018 Остенде 0:1 Локомотив Загреб ТМК
- 17.07.2018 Остенде 2:3 Рузеларе ТМК
- 14.07.2018 Зульте-Варегем 1:4 Остенде ТМК
- 11.07.2018 Хапоэль Хайфа 0:2 Остенде ТМК
- 06.07.2018 Брюзе Бойс 0:14 Остенде ТМК
- 27.06.2018 Звевезеле 1:2 Остенде ТМК
- 19.05.2018 Остенде 3:1 Ройал Антверпен ПДА
- 12.05.2018 Эйпен 0:4 Остенде ПДА
Последние игры между собой
Локерен: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Остенде: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
- 09.05.2018 Остенде 1:3 Локерен Первый дивизион А
- 18.04.2018 Локерен 2:2 Остенде Первый дивизион А
- 28.01.2018 Остенде 2:3 Локерен Первый дивизион А
- 28.10.2017 Локерен 0:3 Остенде Первый дивизион А
- 04.03.2017 Остенде 0:0 Локерен Лига Про
- 25.10.2016 Локерен 1:2 Остенде Лига Про
- 07.02.2016 Локерен 0:1 Остенде Лига Про
- 02.10.2015 Остенде 2:0 Локерен Лига Про
- 09.05.2015 Локерен 6:1 Остенде Лига Жюпиле
- 04.04.2015 Остенде 1:2 Локерен Лига Жюпиле
- 07.02.2015 Остенде 0:1 Локерен Лига Жюпиле
- 05.10.2014 Локерен 3:1 Остенде Лига Жюпиле
- 05.02.2014 Остенде 1:1 Локерен Кубок Бельгии
- 28.01.2014 Локерен 1:1 Остенде Кубок Бельгии
- 26.12.2013 Остенде 0:3 Локерен Лига Жюпиле
- 31.08.2013 Локерен 1:0 Остенде Лига Жюпиле
- 12.07.2009 Остенде 0:0 Локерен Товарищеские матчи. Сборные
- 08.01.2008 Остенде 0:0 Локерен Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|11
|9
|2
|0
|33 - 11
|29
|2.
|Брюгге
|2:1
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|3.
|Андерлехт
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|4.
|Ройал Антверпен
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Гент
|12
|6
|2
|4
|25 - 22
|20
|6.
|Стандард
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|7.
|Сент-Трюйден
|1:2
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Кортрейк
|1:1
|12
|4
|3
|5
|17 - 19
|15
|9.
|Остенде
|0:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|10.
|Шарлеруа
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|11.
|Серкль Брюгге
|1:1
|12
|3
|4
|5
|14 - 23
|13
|12.
|Эйпен
|11
|3
|1
|7
|14 - 24
|10
|13.
|Васланд-Беверен
|11
|1
|7
|3
|13 - 15
|10
|14.
|Мускрон-Перювельз
|12
|1
|3
|8
|6 - 18
|6
|15.
|Локерен
|0:0
|12
|1
|3
|8
|9 - 22
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|12
|1
|3
|8
|17 - 32
|6
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Второй тайм
77'
Локерен делает замену. Хуппертс Гуус уходит с поля, а Сорока Антон выходит на его замену.
61'
Локерен делает замену. Бен-Харуш Омри уходит с поля, а Мехди Терки выходит на его замену.
56'
Jakov Filipovic получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Банда Эммануэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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