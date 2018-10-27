Стадион: Раймон Копа
13' Желтая карточкаМарсело Антонио
34' Красная карточкаТраоре Исмаэль
39' Желтая карточкаПавлович Матео
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Траоре Бертран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
45'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
45'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
44'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
42'
41'
41'
Игрок из команды Анже вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
41'
41'
Баокен Стефан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
40'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
39'
Рефери не любит споров - именно за это Павлович Матео сейчас получил желтую
39'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион опасно и грубо сыграл. Рен-Аделед Жефф пострадал.
39'
Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Лион поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
38'
Удар от ворот произведет Анже
38'
ШАНС! Дембеле Мусса I нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
Траоре Бертран из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
37'
Ауа Уссем бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
36'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Павлович Матео
35'
Дембеле Мусса I на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
34'
УДАЛЕНИЕ! - Траоре Исмаэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
34'
Безумный фол. Траоре Исмаэль грубо играет против соперника. Пострадал Дембеле Мусса I
33'
Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
31'
Анже контролирует мяч.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
30'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
30'
Манко Венсан из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
29'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
29'
29'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
28'
27'
Манко Венсан из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
27'
27'
26'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
26'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
26'
Траоре Бертран из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
25'
25'
Шанс! Н'Дойе Шейк из команды Анже пробил головой, но мимо
25'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
25'
Траоре Бертран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
24'
Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
24'
Капелле Пьеррик из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
24'
Марсал Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Отличные скиллы показывает Рен-Аделед Жефф, обводя своих соперников
23'
Баокен Стефан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
23'
Анже начинает контратаку
22'
22'
21'
20'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
20'
19'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
19'
Вратарь парирует удар, который нанес Тэт Флавьен, и мяч снова в игре
18'
Анже начинает контратаку
17'
17'
17'
Манко Венсан из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
14'
После дальнего удара, который нанес Сантамария Батист мяч отбит вратарем
14'
14'
13'
Судья подбегает и показывает Марсело Антонио из команды Лион отложенную желтую карточку за фол.
13'
Тусар Люка предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Тэт Флавьен из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
12'
Баокен Стефан из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Дембеле Мусса I из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Манко Венсан заработал фол
12'
Дембеле Мусса I нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
11'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
11'
ШТАНГА! Пробил головой Баокен Стефан прямо в каркас ворот!
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
10'
Сантамария Батист мяч отрикошетил от ворот
10'
10'
10'
Рафаэль да Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Сантамария Батист из команды Анже отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
9'
8'
Тэт Флавьен из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
8'
7'
6'
6'
ШАНС! Капелле Пьеррик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Вратарь парирует удар, который нанес Капелле Пьеррик, и мяч снова в игре
6'
Капелле Пьеррик из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
6'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает передачу одноклубнику.
5'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
4'
4'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
4'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
3'
Удар от ворот произведет Анже
3'
Ферри Жордан из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Анже контролирует мяч.
2'
1'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Анже начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Анже 0:0 Лион
Анже
4.7% (8)
Ничья:
15.3% (26)
Лион
80% (136)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
39.4% (67)
0:1 Лион:
18.8% (32)
0:2 Лион:
12.9% (22)
1:1 Ничья:
11.8% (20)
1:3 Лион:
5.3% (9)
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