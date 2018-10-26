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2018-2019
Стадион:
Астра
0:1
Второй тайм: 53'
Университатя Крайова
0'
1' Желтая карточка
Алибек Денис
0:1
38' Гол
Митрицэ Александру
53'
Второй тайм
46'
Астра Плоешти делает замену. Куку Джиман уходит с поля, а Георге Валентин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Астра Плоешти делает замену. Бейян Флориан уходит с поля, а Рошу Нелуц выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Митрицэ Александру бьет в цель!
34'
Университатя Крайова делает замену. Келич Ренато уходит с поля, а Феррейра Тьягу выходит на его замену.
Желтая карточка
1'
Алибек Денис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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