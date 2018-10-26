- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2018-2019
Стадион: Марин Анастасовичи
0:1
Второй тайм: 53'
1' Желтая карточкаАлибек Денис
0:1
38' ГолМитрицэ Александру
|
1'
38'
0:1
Состав команд
25
Mike
Cestor
14
Куку
Джиман
19
Бутян
Михай
88
Бег
Жюльен
27
Мартич
Иван
15
Донкор
Исаак
19
Elvir
Koljic
Астра
- Основной состав
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 25 Mike Cestor Защитник
- 3 Радунович Ристо Защитник
- 14 Куку Джиман Полузащитник
- 8 Ciprian Biceanu Полузащитник
- 19 Бутян Михай Полузащитник
- 88 Бег Жюльен Полузащитник
- 10 Ллуллаку Аздрен Полузащитник
- 7 Алибек Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 70 Белу Клаудиу Защитник
- 91 Баамбула Дилан Полузащитник
- 13 Рошу Нелуц Полузащитник
- 11 Георге Валентин Полузащитник
- 9 Зуа Жак Нападающий
- 29 Andrei Trusescu
- 18 Miguel Santos I
- Главный тренер: Gheorghe Multescu
Университатя Крайова
- Основной состав
- 13 Пильячелли Мирко Вратарь
- 27 Мартич Иван Защитник
- 15 Донкор Исаак Защитник
- 6 Келич Ренато Защитник
- 22 Бэрбуц Кристиан Полузащитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 10 Кикэлдэу Александру Полузащитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 33 Valentin Mihaila Нападающий
- 19 Elvir Koljic Нападающий
- 28 Митрицэ Александру Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 5 Роша Нуну Полузащитник
- 20 Феделе Маттео Полузащитник
- Меса Сезар Нападающий
- 42 Raoul Baicu
- 1 Iulian Laurentiu Popescu
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Астра (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 20.10.2018 Германнштадт 0:2 Астра ПЛ
- 06.10.2018 Астра 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 30.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Астра ПЛ
- 24.09.2018 Астра 3:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 14.09.2018 Динамо Бухарест 1:2 Астра ПЛ
- 01.09.2018 Астра 0:0 Волунтари ПЛ
- 24.08.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Астра ПЛ
- 18.08.2018 Астра 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 10.08.2018 Ботошани 1:1 Астра ПЛ
- 04.08.2018 Астра 1:1 Сепси ПЛ
- 28.07.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Астра ПЛ
- 21.07.2018 Астра 1:0 Стяуа ПЛ
- 20.05.2018 Стяуа 1:0 Астра Л1
- 13.05.2018 Астра 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 04.05.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 30.04.2018 Астра 3:0 КСМ Студенцеск Л1
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Л1
- 23.04.2018 Астра 1:0 Университатя Крайова Л1
- 16.04.2018 Астра 0:3 Стяуа Л1
- 08.04.2018 ЧФР Клуж 1:1 Астра Л1
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 21.10.2018 Университатя Крайова 2:1 Стяуа ПЛ
- 06.10.2018 Университатя Крайова 1:1 Германнштадт ПЛ
- 01.10.2018 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ПЛ
- 22.09.2018 Университатя Крайова 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 15.09.2018 Газ Метан Mедиаш 3:2 Университатя Крайова ПЛ
- 01.09.2018 Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 27.08.2018 Волунтари 1:5 Университатя Крайова ПЛ
- 20.08.2018 Университатя Крайова 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 16.08.2018 Университатя Крайова 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 12.08.2018 Дунэря Кэлэраши 1:3 Университатя Крайова ПЛ
- 09.08.2018 РБ Лейпциг 3:1 Университатя Крайова ЛЕ
- 03.08.2018 Университатя Крайова 2:2 Ботошани ПЛ
- 29.07.2018 Сепси 1:0 Университатя Крайова ПЛ
- 23.07.2018 Университатя Крайова 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 14.07.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова С
- 30.06.2018 Уфа 3:2 Университатя Крайова ТМК
- 27.05.2018 Германнштадт 0:2 Университатя Крайова К
- 20.05.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 14.05.2018 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1
- 09.05.2018 Ботошани 2:1 Университатя Крайова К
Последние игры между собой
Астра: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
Университатя Крайова: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
- 23.04.2018 Астра 1:0 Университатя Крайова Лига 1
- 10.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Астра Лига 1
- 03.11.2017 Астра 2:2 Университатя Крайова Лига 1
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра Лига 1
- 15.04.2017 Университатя Крайова 1:3 Астра Лига 1. Группа А
- 11.03.2017 Астра 0:0 Университатя Крайова Лига 1. Группа А
- 20.11.2016 Университатя Крайова 0:1 Астра Первая лига
- 06.08.2016 Астра 1:2 Университатя Крайова Первая лига
- 30.10.2015 Астра 1:0 Университатя Крайова Первая лига
- 26.07.2015 Университатя Крайова 1:2 Астра Первая лига
- 21.03.2015 Университатя Крайова 0:0 Астра Первая лига
- 21.03.2015 Университатя Крайова 0:0 Астра Первая лига
- 31.08.2014 Астра 5:0 Университатя Крайова Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|6
|5
|1
|14 - 8
|23
|2.
|Университатя Крайова
|1:0
|13
|6
|4
|3
|21 - 11
|22
|3.
|Стяуа
|12
|6
|3
|3
|25 - 13
|21
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|12
|6
|2
|4
|15 - 17
|20
|5.
|Астра
|0:1
|13
|5
|5
|3
|16 - 9
|20
|6.
|Вииторул Констанца
|12
|6
|1
|5
|14 - 14
|19
|7.
|Сепси
|12
|5
|4
|3
|14 - 9
|19
|8.
|Ботошани
|12
|3
|6
|3
|16 - 15
|15
|9.
|Дунэря Кэлэраши
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|10.
|Конкордия Кьяжна
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|11.
|КСМ Студенцеск
|13
|4
|2
|7
|11 - 19
|14
|12.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|13.
|Германнштадт
|13
|3
|2
|8
|11 - 16
|11
|14.
|Волунтари
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
Второй тайм
46'
Астра Плоешти делает замену. Куку Джиман уходит с поля, а Георге Валентин выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Астра Плоешти делает замену. Бейян Флориан уходит с поля, а Рошу Нелуц выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Митрицэ Александру бьет в цель!
34'
Университатя Крайова делает замену. Келич Ренато уходит с поля, а Феррейра Тьягу выходит на его замену.
1'
Алибек Денис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация