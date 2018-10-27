  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Лилль
1:0
Второй тайм: 78'
Кан
0'
26' Желтая карточка
Имору Эммануэль
33' Желтая карточка
Онианге Принс
1:0
56' Гол
Леау Рафаэл
78'
Второй тайм
77'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
77'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Тшокунте Малик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Шека
Фол, нарушение
75'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Бамба Джонатан пострадал.
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
Удар от ворот произведет Кан
74'
Близко! Пепе Николя нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
74'
Фахир Файсал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
73'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Онианге Принс из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
73'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Лилль
72'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
72'
Шека выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Удар от ворот произведет Лилль
70'
Тактическая замена. Деминге Джесси уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Деминге Джесси
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Фонте Руй из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мбенге Адама
69'
Хорошую попытку сделал Бове Клаудио. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Бамба Джонатан!
Фол, нарушение
68'
Иконе Джонатан из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Байсс Пол пострадал.
67'
Тактическая замена. Леау Рафаэл уходит с поля и его заменяет Фонте Руй
Офсайд
67'
Тшокунте Малик из команды Кан в офсайде
67'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Тшокунте Малик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
65'
Лилль контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
64'
Лилль имеет хороший шанс забить.
63'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Лилль имеет хороший шанс забить.
62'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Удар от ворот произведет Лилль
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
60'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
58'
Тактическая замена. Нинга Родрике уходит с поля и его заменяет Кривелли Энцо
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Челик Зеки
57'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
56'
Пепе Николя сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Леау Рафаэл изменил счет на табло!
56'
Пепе Николя из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
55'
Иконе Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
54'
Деминге Джесси из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Шека выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Матч возобновлен
53'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Сумаоро Адама из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Тшокунте Малик
53'
Кан контролирует мяч.
52'
Удар от ворот произведет Лилль
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Балло Фоде из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бове Клаудио
51'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Тшокунте Малик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Мендес Тьяго из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
50'
Тшокунте Малик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
50'
Челик Зеки из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Лилль контролирует мяч.
49'
Удар от ворот произведет Кан
49'
Шека из команды Лилль делает неудачный навес.
48'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Леау Рафаэл из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Кан
48'
Отличный пас сделал Мендес Тьяго из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
47'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
46'
Балло Фоде из команды Лилль в офсайде
46'
Кан контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
47'
Удар от ворот произведет Лилль
46'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
45'
Удар от ворот произведет Кан
Угловой
45'
Мендес Тьяго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
44'
Мендес Тьяго мяч отрикошетил от ворот
44'
Лилль имеет хороший шанс забить.
44'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Шека из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Деминге Джесси пострадал.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Шека
Фол, нарушение
41'
Мендес Тьяго из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Фахир Файсал заработал фол
41'
Фахир Файсал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
40'
Челик Зеки из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
40'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
40'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Матч возобновлен
39'
Имору Эммануэль получил травму и заменен. Мбенге Адама выходит на поле.
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Имору Эммануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Имору Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
34'
Фонте Жозе из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Онианге Принс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Безумный фол. Онианге Принс грубо играет против соперника. Пострадал Бамба Джонатан
32'
Деминге Джесси из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
31'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
30'
Тшокунте Малик из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Нинга Родрике из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Удар от ворот произведет Лилль
28'
Джику Александр из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
28'
Деминге Джесси из команды Кан подал угловой справа.
28'
Пепе Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Деминге Джесси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Фонте Жозе из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Фахир Файсал заработал фол
Желтая карточка
26'
Имору Эммануэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Имору Эммануэль из команды Кан опасно и грубо сыграл. Мендес Тьяго пострадал.
26'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
Леау Рафаэл пробивает по воротам...
24'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
24'
Иконе Джонатан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
23'
Фонте Жозе из команды Лилль делает пас партнеру.
23'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Деминге Джесси из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
22'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
Угловой
21'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
21'
Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Пепе Николя из команды Лилль делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
18'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
18'
Пепе Николя мяч отрикошетил от ворот
18'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
17'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Лилль контролирует мяч.
16'
Кан контролирует мяч.
16'
Матч возобновлен
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
15'
Тшокунте Малик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Балло Фоде пострадал.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Удар от ворот произведет Лилль
15'
ШАНС! Джику Александр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Байсс Пол из команды Кан делает пас партнеру.
Угловой
14'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
14'
Матч возобновлен
14'
Матч остановлен
13'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Мендес Тьяго бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
Фол, нарушение
12'
Джику Александр из команды Кан играет слишком грубо. Леау Рафаэл оказался на газоне.
11'
Фахир Файсал нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
10'
Челик Зеки возвращается на поле.
Фол, нарушение
10'
Нинга Родрике из команды Кан играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
10'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Бове Клаудио из команды Кан поставил подножку. Пострадал Шека
Травма, повреждение
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Челик Зеки получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Тшокунте Малик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
8'
Имору Эммануэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
8'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Нинга Родрике из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Сумаоро Адама из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Деминге Джесси
7'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Лилль контролирует мяч.
Фол, нарушение
6'
Нинга Родрике из команды Кан играет слишком грубо. Челик Зеки оказался на газоне.
5'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
4'
Тшокунте Малик из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Нинга Родрике из команды Кан опасно и грубо сыграл. Шека пострадал.
3'
Иконе Джонатан имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Деминге Джесси из команды Кан поставил подножку. Пострадал Иконе Джонатан
2'
Лилль контролирует мяч.
1'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Кан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Кан
Лилль
92.4% (158)
Ничья:
7.6% (13)
Кан
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Лилль:
38% (65)
Лилль:
25.7% (44)
Лилль:
18.1% (31)
Ничья:
5.8% (10)
Лилль:
4.7% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 2 Стивенс Слоан 1 Плишкова Каролина
Итог Мексика. Квалификация
Позже 0 Стивенс Слоан 0 Свитолина Элина
Позже 0 Автомобилист 0 Спартак Москва
Позже 0 Слован 0 СКА
Позже Мексика. Гонка


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация