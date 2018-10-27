Стадион: Пьер Моруа
26' Желтая карточкаИмору Эммануэль
33' Желтая карточкаОнианге Принс
1:0
56' ГолЛеау Рафаэл
Второй тайм
77'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
77'
76'
Судья сигнализирует, что Тшокунте Малик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Шека
75'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Бамба Джонатан пострадал.
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
74'
Близко! Пепе Николя нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
74'
Фахир Файсал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
73'
Онианге Принс из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
73'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
72'
Шека выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
71'
70'
Тактическая замена. Деминге Джесси уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин
70'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Деминге Джесси
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
69'
Судья сигнализирует, что Фонте Руй из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мбенге Адама
69'
Хорошую попытку сделал Бове Клаудио. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Бамба Джонатан!
68'
Иконе Джонатан из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Байсс Пол пострадал.
67'
Тактическая замена. Леау Рафаэл уходит с поля и его заменяет Фонте Руй
67'
Тшокунте Малик из команды Кан в офсайде
67'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Судья сигнализирует, что Тшокунте Малик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
64'
Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
64'
63'
62'
62'
61'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
60'
59'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Тактическая замена. Нинга Родрике уходит с поля и его заменяет Кривелли Энцо
57'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Челик Зеки
57'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
56'
Пепе Николя сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Леау Рафаэл изменил счет на табло!
56'
Пепе Николя из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
55'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
55'
Иконе Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
54'
Деминге Джесси из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Шека выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Матч возобновлен
53'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
53'
Судья сигнализирует, что Сумаоро Адама из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Тшокунте Малик
53'
52'
51'
Судья сигнализирует, что Балло Фоде из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бове Клаудио
51'
51'
50'
Тшокунте Малик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Мендес Тьяго из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
50'
Тшокунте Малик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
50'
Челик Зеки из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
49'
48'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Леау Рафаэл из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Отличный пас сделал Мендес Тьяго из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
47'
46'
Балло Фоде из команды Лилль в офсайде
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
47'
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
45'
45'
Мендес Тьяго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
44'
Мендес Тьяго мяч отрикошетил от ворот
44'
44'
43'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Шека из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Деминге Джесси пострадал.
42'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Шека
41'
Мендес Тьяго из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Фахир Файсал заработал фол
41'
Фахир Файсал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Челик Зеки из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
40'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
40'
39'
Матч возобновлен
39'
Имору Эммануэль получил травму и заменен. Мбенге Адама выходит на поле.
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Имору Эммануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Имору Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
37'
36'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
34'
Фонте Жозе из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Онианге Принс получил желтую карточку от судьи
33'
Безумный фол. Онианге Принс грубо играет против соперника. Пострадал Бамба Джонатан
32'
Деминге Джесси из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
30'
Тшокунте Малик из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Нинга Родрике из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
28'
Джику Александр из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Деминге Джесси из команды Кан подал угловой справа.
28'
Пепе Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Деминге Джесси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Фонте Жозе из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Фахир Файсал заработал фол
26'
Имору Эммануэль получил желтую карточку от судьи
26'
Имору Эммануэль из команды Кан опасно и грубо сыграл. Мендес Тьяго пострадал.
26'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
Леау Рафаэл пробивает по воротам...
24'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
24'
Иконе Джонатан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
23'
Фонте Жозе из команды Лилль делает пас партнеру.
23'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Судья сигнализирует, что Деминге Джесси из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
22'
22'
22'
21'
Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
21'
21'
Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Пепе Николя из команды Лилль делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
19'
19'
19'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
18'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Пепе Николя мяч отрикошетил от ворот
18'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
17'
17'
17'
16'
16'
Матч возобновлен
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Тшокунте Малик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Балло Фоде пострадал.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
15'
ШАНС! Джику Александр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
14'
Матч возобновлен
14'
Матч остановлен
13'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Мендес Тьяго бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
12'
Джику Александр из команды Кан играет слишком грубо. Леау Рафаэл оказался на газоне.
11'
Фахир Файсал нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
11'
10'
Челик Зеки возвращается на поле.
10'
Нинга Родрике из команды Кан играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
Судья сигнализирует, что Бове Клаудио из команды Кан поставил подножку. Пострадал Шека
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Челик Зеки получил травму и медбригада забирает его с поля.
9'
Судья сигнализирует, что Тшокунте Малик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
8'
Имору Эммануэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Нинга Родрике из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Судья сигнализирует, что Сумаоро Адама из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Деминге Джесси
7'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
6'
Нинга Родрике из команды Кан играет слишком грубо. Челик Зеки оказался на газоне.
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
4'
Тшокунте Малик из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
4'
Нинга Родрике из команды Кан опасно и грубо сыграл. Шека пострадал.
3'
Иконе Джонатан имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
2'
Судья сигнализирует, что Деминге Джесси из команды Кан поставил подножку. Пострадал Иконе Джонатан
2'
1'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Бове Клаудио из команды Кан отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Кан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Кан
Лилль
92.4% (158)
Ничья:
7.6% (13)
Кан
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лилль:
38% (65)
1:0 Лилль:
25.7% (44)
2:1 Лилль:
18.1% (31)
1:1 Ничья:
5.8% (10)
3:1 Лилль:
4.7% (8)
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