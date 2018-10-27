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2018-2019
Стадион: Муниципальный, Ботошани
0:0
Перерыв
Состав команд
26
Razvan
Oaida
15
Цэру
Богдан
11
Вынэ
Йонуц
99
Балута
Тудор
16
Аким
Влад
25
Натхо
Амир
13
Драгус
Денис
Ботошани
- Основной состав
- 1 Eduard Pap Вратарь
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 3 Andrei Andonie Burca Защитник
- 23 Andrei Dumitras Защитник
- 26 Razvan Oaida Полузащитник
- 8 Родригес Джонатан Полузащитник
- 7 Головфка Кэтэлин Полузащитник
- 10 Онгенда Эрвин Полузащитник
- 21 Фаббрини Диего Полузащитник
- 9 Роман Михай V Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Карабуэ Лоссеми Защитник
- 92 Sebastian Chitosca Полузащитник
- 99 Eduard Florescu
- 67 Enriko Papa
- 29 Marian Tarsa
- 15 Andrei Chindris
- 22 Ianos Brinza
- Главный тренер: Constantin Enache
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 4 Srdjan Luchin Защитник
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 5 Младен Себастьян Защитник
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 99 Балута Тудор Полузащитник
- 16 Аким Влад Полузащитник
- 9 Mihai Vodut Нападающий
- 25 Натхо Амир Нападающий
- 13 Драгус Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 93 Andrei Artean Полузащитник
- 7 Alexandru Matan Нападающий
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 96 Хури Льес Нападающий
- 27 Radu Bobac
- 2 Virgil Ghita
- Главный тренер: Георге Хаджи
Предыдущие игры
Ботошани (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 21.10.2018 Газ Метан Mедиаш 1:2 Ботошани ПЛ
- 08.10.2018 Ботошани 2:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 29.09.2018 Волунтари 1:1 Ботошани ПЛ
- 22.09.2018 Ботошани 0:2 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 15.09.2018 Дунэря Кэлэраши 3:2 Ботошани ПЛ
- 02.09.2018 Стяуа 2:2 Ботошани ПЛ
- 27.08.2018 Ботошани 0:0 Сепси ПЛ
- 17.08.2018 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани ПЛ
- 10.08.2018 Ботошани 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2018 Университатя Крайова 2:2 Ботошани ПЛ
- 27.07.2018 Ботошани 2:0 Германнштадт ПЛ
- 20.07.2018 ЧФР Клуж 1:1 Ботошани ПЛ
- 02.06.2018 Ботошани 2:0 Газ Метан Mедиаш Л1ГБ
- 27.05.2018 Сепси 0:1 Ботошани Л1
- 24.05.2018 Ботошани 0:0 Поли Тимишоара Л1
- 20.05.2018 Волунтари 1:1 Ботошани Л1
- 16.05.2018 Ботошани 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 12.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Ботошани Л1
- 09.05.2018 Ботошани 2:1 Университатя Крайова К
- 05.05.2018 Ювентус Бухарест 0:3 Ботошани Л1
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 20.10.2018 Вииторул Констанца 2:3 Сепси ПЛ
- 05.10.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Астра ПЛ
- 22.09.2018 Университатя Крайова 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Германнштадт ПЛ
- 02.09.2018 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 26.08.2018 Вииторул Констанца 1:4 Стяуа ПЛ
- 18.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 13.08.2018 Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 06.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Волунтари ПЛ
- 02.08.2018 Витесс 3:1 Вииторул Констанца ЛЕ
- 30.07.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 26.07.2018 Вииторул Констанца 2:2 Витесс ЛЕ
- 22.07.2018 Вииторул Констанца 0:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 19.07.2018 Вииторул Констанца 0:0 Расинг Юнион ЛЕ
- 12.07.2018 Расинг Юнион 0:2 Вииторул Констанца ЛЕ
- 20.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Л1
- 11.05.2018 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 04.05.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 28.04.2018 Университатя Крайова 3:3 Вииторул Констанца Л1
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Вииторул Констанца: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
- 19.02.2018 Вииторул Констанца 2:1 Ботошани Лига 1
- 25.09.2017 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Лига 1
- 19.12.2016 Вииторул Констанца 3:1 Ботошани Первая лига
- 16.09.2016 Ботошани 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 26.10.2015 Вииторул Констанца 3:1 Ботошани Первая лига
- 20.07.2015 Ботошани 2:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 29.05.2015 Ботошани 4:4 Вииторул Констанца Первая лига
- 05.12.2014 Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Первая лига
- 23.03.2014 Ботошани 3:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 16.09.2013 Вииторул Констанца 0:0 Ботошани Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|6
|5
|1
|14 - 8
|23
|2.
|Университатя Крайова
|13
|6
|4
|3
|23 - 11
|22
|3.
|Стяуа
|12
|6
|3
|3
|25 - 13
|21
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|12
|6
|2
|4
|15 - 17
|20
|5.
|Вииторул Констанца
|0:0
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Астра
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Сепси
|12
|5
|4
|3
|14 - 9
|19
|8.
|Ботошани
|0:0
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|9.
|Дунэря Кэлэраши
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|10.
|Конкордия Кьяжна
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|11.
|КСМ Студенцеск
|13
|4
|2
|7
|11 - 19
|14
|12.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|13.
|Германнштадт
|13
|3
|2
|8
|11 - 16
|11
|14.
|Волунтари
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
Первый тайм
41'
Ботошани делает замену. Razvan Oaida уходит с поля, а Eduard Florescu выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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