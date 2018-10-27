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2018-2019
Стадион:
Ботошани
0:0
Перерыв
Вииторул Констанца
0'
Первый тайм
41'
Ботошани делает замену. Razvan Oaida уходит с поля, а Eduard Florescu выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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