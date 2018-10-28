Стадион: Роазон Парк
0:1
16' ГолУдин Реми
25' Желтая карточкаСарр Исмаила
Второй тайм
46'
Тактическая замена. Диалло Абдулайе уходит с поля и его заменяет Коубек Томаш
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Сарр Исмаила из команды Ренн играет слишком грубо. Ромао Алаиксис оказался на газоне.
45'
После штрафного удара,который нанес Бен Арфа Хатем мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
Мартен Марвен из команды Реймс играет слишком грубо. Андре Бенжамин оказался на газоне.
44'
Конан Гислен нарушает правила. Андре Бенжамин пострадал
43'
43'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
42'
42'
42'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
41'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
41'
Реймс начинает контратаку
41'
41'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
41'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Энгельс Бьорн пострадал.
40'
Плохо сыграл Абдельамид Юнис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
39'
Гренье Клеман пробил со штрафного прямо в стенку
39'
Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
38'
38'
38'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
37'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Мартен Марвен из команды Реймс в офсайде
36'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает пас партнеру.
36'
Диалло Абдулайе ошибается в защите.
36'
35'
Траоре Амари из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
35'
35'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Дель Кастильо Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
32'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Траоре Амари нарушает правила. Думбия Мусса пострадал
31'
30'
30'
Фокет Томас из команды Реймс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мартен Марвен мяча так и не получил
30'
Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
29'
Опасность предотвращена - Фокет Томас из команды Реймс вступил в отбор удачно
29'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
28'
28'
27'
27'
27'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Энгельс Бьорн наказан за толчок Бен Арфа Хатем
26'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Сарр Исмаила получает желтую карточку за нырок
25'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Сарр Исмаила нырнул в штрафной. Спорно!
25'
Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
24'
24'
Сарр Исмаила нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
23'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
23'
23'
23'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
22'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
22'
Шавалерин Ксавье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Буриго Бенжамен и Дель Кастильо Ромен из команды Ренн.
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
Гренье Клеман из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
19'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Голкипер мог бы сыграть и получше
19'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
18'
18'
16'
Шавалерин Ксавье сделал результативную передачу.
16'
Мартен Марвен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
13'
Думбия Мусса из команды Реймс в офсайде
13'
13'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Чаварриа Пабло из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
12'
Бенсебаини Рами из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Энгельс Бьорн пострадал.
11'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
11'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Назначен штрафной. Пострадал Абдельамид Юнис, его свалил Андре Бенжамин.
9'
Думбия Мусса пробует нанести удар издали, но Диалло Абдулайе держит все под контролем
8'
8'
8'
8'
ШАНС! Удин Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
О, нет. Из многообещающей позиции Мартен Марвен из команды Реймс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
7'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
6'
6'
6'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
5'
Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали
5'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Опасность предотвращена - Диалло Абдулайе из команды Ренн вступил в отбор удачно
4'
Чаварриа Пабло из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
4'
Реймс начинает контратаку
3'
3'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
3'
2'
1'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн в офсайде
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Реймс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ренн 0:1 Реймс
Ренн
79.7% (141)
Ничья:
18.6% (33)
Реймс
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ренн:
48% (85)
2:1 Ренн:
22% (39)
1:1 Ничья:
15.8% (28)
2:0 Ренн:
7.3% (13)
2:2 Ничья:
1.1% (2)
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