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  5. Лига 1
Стадион:
Ренн
0:1
Второй тайм: 46'
Реймс
0'
0:1
16' Гол
Удин Реми
25' Желтая карточка
Сарр Исмаила
46'
Второй тайм
46'
Тактическая замена. Диалло Абдулайе уходит с поля и его заменяет Коубек Томаш
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Ренн
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Сарр Исмаила из команды Ренн играет слишком грубо. Ромао Алаиксис оказался на газоне.
45'
После штрафного удара,который нанес Бен Арфа Хатем мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
44'
Мартен Марвен из команды Реймс играет слишком грубо. Андре Бенжамин оказался на газоне.
Фол, нарушение
44'
Конан Гислен нарушает правила. Андре Бенжамин пострадал
43'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Удар от ворот произведет Ренн
42'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
41'
Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Думбия Мусса из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
41'
Реймс начинает контратаку
41'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
41'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
40'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Энгельс Бьорн пострадал.
40'
Плохо сыграл Абдельамид Юнис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
40'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
39'
Гренье Клеман пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Фокет Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
38'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
37'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
36'
Мартен Марвен из команды Реймс в офсайде
36'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс делает пас партнеру.
36'
Диалло Абдулайе ошибается в защите.
36'
Удар от ворот произведет Реймс
35'
Траоре Амари из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Дель Кастильо Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
33'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
32'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Траоре Амари нарушает правила. Думбия Мусса пострадал
31'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Удар от ворот произведет Ренн
30'
Фокет Томас из команды Реймс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мартен Марвен мяча так и не получил
30'
Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
Удар от ворот произведет Реймс
29'
Опасность предотвращена - Фокет Томас из команды Реймс вступил в отбор удачно
29'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
28'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Ренн контролирует мяч.
27'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
27'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Энгельс Бьорн наказан за толчок Бен Арфа Хатем
26'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
25'
Сарр Исмаила получает желтую карточку за нырок
Фол, нарушение
25'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Сарр Исмаила нырнул в штрафной. Спорно!
25'
Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
24'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
24'
Сарр Исмаила нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Ренн
23'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
23'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Угловой
22'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
22'
Шавалерин Ксавье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Буриго Бенжамен и Дель Кастильо Ромен из команды Ренн.
21'
Ренн контролирует мяч.
21'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
Гренье Клеман из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
19'
Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Голкипер мог бы сыграть и получше
19'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
18'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Реймс контролирует мяч.
16'
Шавалерин Ксавье сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГОЛ! - Удин Реми из команды Реймс наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
16'
Мартен Марвен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
15'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Реймс контролирует мяч.
Офсайд
13'
Думбия Мусса из команды Реймс в офсайде
13'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Чаварриа Пабло из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Бенсебаини Рами из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Энгельс Бьорн пострадал.
11'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
10'
Назначен штрафной. Пострадал Абдельамид Юнис, его свалил Андре Бенжамин.
9'
Думбия Мусса пробует нанести удар издали, но Диалло Абдулайе держит все под контролем
8'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Ренн
8'
ШАНС! Удин Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
О, нет. Из многообещающей позиции Мартен Марвен из команды Реймс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
7'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Реймс
6'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Удар от ворот произведет Ренн
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали
5'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Удин Реми из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
4'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Опасность предотвращена - Диалло Абдулайе из команды Ренн вступил в отбор удачно
4'
Чаварриа Пабло из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
4'
Реймс начинает контратаку
3'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
3'
Ренн контролирует мяч.
2'
Реймс контролирует мяч.
Офсайд
1'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн в офсайде
1'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Реймс контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Реймс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ренн 0:1 Реймс
Ренн
79.7% (141)
Ничья:
18.6% (33)
Реймс
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ренн:
48% (85)
Ренн:
22% (39)
Ничья:
15.8% (28)
Ренн:
7.3% (13)
Ничья:
1.1% (2)
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