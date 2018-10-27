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Стадион: Ян Брейдель
1:1
Второй тайм: 81'
17' Желтая карточкаГакпе Серж
0:1
35' ГолJovan Stojanovic I
56' Желтая карточкаАвенатти Фелипе
1:1
58' ГолXavier Mercier
|
17'
35'
0:1
56'
58'
1:1
Состав команд
24
Уэда
Наомиси
26
Kevin
Appin
13
Азар
Килиан
21
Лусамба
Арно
Серкль Брюгге 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Нарди Поль Вратарь
- 29 Витиньо Виктор Защитник
- 24 Уэда Наомиси Защитник
- 5 Isaac Kone Защитник
- 17 Yoann Etienne Защитник
- 26 Kevin Appin Полузащитник
- 13 Азар Килиан Полузащитник
- 10 Xavier Mercier Полузащитник
- 21 Лусамба Арно Полузащитник
- 6 Гакпе Серж Полузащитник
- 14 Кардона Ирвин Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Miguel Van Damme Вратарь
- 30 Омар Абуд Защитник
- 15 Johanna Omolo Полузащитник
- 12 Dylan de Belder Нападающий
- 27 Бонджованни Адриен Нападающий
- 31 Robbe Decostere
- 11 Guevin Tormin
- Главный тренер: Лаурент Гуйот
Кортрейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 5 Азуни Ларри Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 15 Christophe Lepoint Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Защитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 27 Уали Идир Полузащитник
- 11 Jovan Stojanovic I Полузащитник
- 21 Харисис Харилаос Полузащитник
- 20 Авенатти Фелипе Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 2 Кумордзи Бернар Защитник
- 13 Brendan Hines-Ike Защитник
- 9 Шевалье Тедди Полузащитник
- 26 Elohim Rolland Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 25 Alioune Camara
- 10 Rubenilson Kanu II
- 12 Jarno De Smet
- 18 Jean-Marco Touali
- Главный тренер: Глен де Боек
Предыдущие игры
Серкль Брюгге (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 21.10.2018 Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге ПДА
- 05.10.2018 Серкль Брюгге 2:1 Шарлеруа ПДА
- 29.09.2018 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге ПДА
- 26.09.2018 Серкль Брюгге 1:2 Беерсхот-Вильрейк К
- 23.09.2018 Серкль Брюгге 2:5 Генк ПДА
- 15.09.2018 Остенде 1:1 Серкль Брюгге ПДА
- 07.09.2018 Серкль Брюгге 1:2 Валансьен ТМК
- 02.09.2018 Серкль Брюгге 0:3 Гент ПДА
- 25.08.2018 Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге ПДА
- 18.08.2018 Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 11.08.2018 Стандард 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 04.08.2018 Серкль Брюгге 3:2 Локерен ПДА
- 28.07.2018 Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 21.07.2018 Серкль Брюгге 1:2 Реймс ТМК
- 20.07.2018 Серкль Брюгге 2:2 Булонь ТМК
- 14.07.2018 Серкль Брюгге 2:3 Монако ТМК
- 07.07.2018 Серкль Брюгге 2:1 Васланд-Беверен ТМК
- 30.06.2018 Серкль Брюгге 0:2 Шарлеруа ТМК
- 27.06.2018 Серкль Брюгге 1:2 Мехелен ТМК
- 18.04.2018 Серкль Брюгге 0:0 СВ Харелбеке ТМК
Кортрейк (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 20.10.2018 Кортрейк 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 06.10.2018 Локерен 1:3 Кортрейк ПДА
- 28.09.2018 Кортрейк 1:3 Эйпен ПДА
- 25.09.2018 СВ Харелбеке 0:1 Кортрейк К
- 21.09.2018 Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк ПДА
- 16.09.2018 Мускрон-Перювельз 1:0 Кортрейк ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 25.08.2018 Шарлеруа 0:2 Кортрейк ПДА
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 04.08.2018 Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Кортрейк 1:2 Метц ТМК
- 12.07.2018 Рузеларе 1:1 Кортрейк ТМК
- 30.06.2018 KSK Geluwe 1:11 Кортрейк ТМК
- 26.06.2018 KFC Mandel United 0:2 Кортрейк ТМК
- 23.06.2018 KRC Bissegem 1:9 Кортрейк ТМК
- 18.05.2018 Васланд-Беверен 1:3 Кортрейк ПДА
- 11.05.2018 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 08.05.2018 АХ Лёвен 0:2 Кортрейк ПДА
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Кортрейк: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
- 23.03.2018 Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Товарищеские матчи. Клубы
- 15.07.2016 Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк Товарищеские матчи. Клубы
- 15.07.2015 Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи. Клубы
- 07.03.2015 Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 01.11.2014 Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле
- 26.04.2014 Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле
- 29.03.2014 Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 01.03.2014 Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 09.11.2013 Серкль Брюгге 3:1 Кортрейк Лига Жюпиле
- 12.07.2013 Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи. Сборные
- 27.03.2013 Серкль Брюгге 2:2 Кортрейк Кубок Бельгии
- 03.03.2013 Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кубок Бельгии
- 24.11.2012 Кортрейк 3:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
- 04.08.2012 Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|11
|9
|2
|0
|33 - 11
|29
|2.
|Брюгге
|2:1
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|3.
|Андерлехт
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|4.
|Ройал Антверпен
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Гент
|12
|6
|2
|4
|25 - 22
|20
|6.
|Стандард
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|7.
|Сент-Трюйден
|1:2
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Кортрейк
|1:1
|12
|4
|3
|5
|17 - 19
|15
|9.
|Остенде
|0:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|10.
|Шарлеруа
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|11.
|Серкль Брюгге
|1:1
|12
|3
|4
|5
|14 - 23
|13
|12.
|Эйпен
|11
|3
|1
|7
|14 - 24
|10
|13.
|Васланд-Беверен
|11
|1
|7
|3
|13 - 15
|10
|14.
|Мускрон-Перювельз
|12
|1
|3
|8
|6 - 18
|6
|15.
|Локерен
|0:0
|12
|1
|3
|8
|9 - 22
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|12
|1
|3
|8
|17 - 32
|6
Второй тайм
79'
Серкль Брюгге делает замену. Гакпе Серж уходит с поля, а Бонджованни Адриен выходит на его замену.
72'
Серкль Брюгге делает замену. Азар Килиан уходит с поля, а Johanna Omolo выходит на его замену.
71'
Кортрейк делает замену. Jovan Stojanovic уходит с поля, а Elohim Rolland выходит на его замену.
63'
Серкль Брюгге делает замену. Кардона Ирвин уходит с поля, а Dylan De Belder выходит на его замену.
59'
Кортрейк делает замену. Авенатти Фелипе уходит с поля, а Кану выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Xavier Mercier бьет в цель!
56'
Авенатти Фелипе получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Jovan Stojanovic бьет в цель!
17'
Гакпе Серж получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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