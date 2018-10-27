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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Серкль Брюгге
1:1
Второй тайм: 81'
Кортрейк
0'
17' Желтая карточка
Гакпе Серж
0:1
35' Гол
Jovan Stojanovic I
56' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
1:1
58' Гол
Xavier Mercier
81'
Второй тайм
79'
Серкль Брюгге делает замену. Гакпе Серж уходит с поля, а Бонджованни Адриен выходит на его замену.
72'
Серкль Брюгге делает замену. Азар Килиан уходит с поля, а Johanna Omolo выходит на его замену.
71'
Кортрейк делает замену. Jovan Stojanovic уходит с поля, а Elohim Rolland выходит на его замену.
63'
Серкль Брюгге делает замену. Кардона Ирвин уходит с поля, а Dylan De Belder выходит на его замену.
59'
Кортрейк делает замену. Авенатти Фелипе уходит с поля, а Кану выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Xavier Mercier бьет в цель!
Желтая карточка
56'
Авенатти Фелипе получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Jovan Stojanovic бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Гакпе Серж получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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