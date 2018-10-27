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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Амьен
0:2
Второй тайм: 80'
Нант
0'
0:1
16' Гол
Бошилья Габриэл
20' Желтая карточка
Кватенг Энок
30' Желтая карточка
Бошилья Габриэл
36' Желтая карточка
Аденон Халед
0:2
71' Гол
Сала Эмилиано
80'
Второй тайм
79'
Тактическая замена. Годдос Саман уходит с поля и его заменяет Кужава Рафал
79'
Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Удар от ворот произведет Нант
78'
Отеро Хуан не смог попасть в створ ударом издали
77'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
77'
Дибасси Бакай из команды Амьен навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
75'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
74'
Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Годдос Саман
74'
Нант нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
74'
Удар от ворот произведет Амьен
73'
Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали
72'
Тактическая замена. Гнаоре Эдди уходит с поля и его заменяет Гансо Пауло
71'
Бошилья Габриэл сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Сала Эмилиано изменил счет на табло!
71'
Бошилья Габриэл из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
71'
Вратарь парирует удар, который нанес Бошилья Габриэл, и мяч снова в игре
71'
Опасность! Туре Абдулайе из команды Нант отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
70'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
70'
Ронжье Валентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
69'
Туре Абдулайе мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
68'
Удар от ворот произведет Нант
68'
Отеро Хуан из команды Амьен делает неудачный навес.
67'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
67'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
67'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Удар от ворот произведет Нант
66'
Тьоте Шейк из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
Опасность! Гнаоре Эдди из команды Амьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
Амьен контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
Матч возобновлен
65'
Конате Мусса получил травму и заменен. Тьоте Шейк выходит на поле.
Травма, повреждение
64'
Амьен остается без одного игрока, потому что Конате Мусса уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
Травма, повреждение
62'
Конате Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Конате Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
После дальнего удара, который нанес Ронжье Валентин мяч отбит вратарем
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Офсайд
60'
Аденон Халед из команды Амьен в офсайде
60'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Лима Лукас задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
59'
Бодмер Матьё из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Карлос Диего Сантос заработал фол
58'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
58'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
58'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
Угловой
57'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
57'
Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Отличные скиллы показывает Ронжье Валентин, обводя своих соперников
57'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
После дальнего удара, который нанес Гнаоре Эдди мяч отбит вратарем
55'
Удар от ворот произведет Амьен
55'
Лима Лукас из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
54'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Амьен контролирует мяч.
54'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Амьен
53'
ШАНС! Ронжье Валентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Бошилья Габриэл из команды Нант делает пас партнеру.
52'
Амьен контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Амьен
51'
Шанс! Ронжье Валентин из команды Нант пробил головой, но мимо
51'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
50'
ШАНС! Бодмер Матьё нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Крафт Эмиль из команды Амьен сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
50'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
49'
Амьен контролирует мяч.
47'
ШАНС! Отеро Хуан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Опасность! Гнаоре Эдди из команды Амьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Конате Мусса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мбодж Кара
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
45'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
45'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
44'
Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
So close! Удар головой нанес Конате Мусса но мяч выбили с ленточки!
Угловой
44'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
44'
Годдос Саман нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
44'
Отличные скиллы показывает Годдос Саман, обводя своих соперников
43'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Хорошую попытку сделал Гнаоре Эдди. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бодмер Матьё
41'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Отличные скиллы показывает Лимбомбе Антони, обводя своих соперников
40'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Травма, повреждение
39'
Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
39'
Годдос Саман из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Жиротто Андрей пострадал.
38'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
37'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Аденон Халед получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Аденон Халед из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Лимбомбе Антони пострадал.
36'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
35'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Амьен
34'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
33'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Опасность предотвращена - Крафт Эмиль из команды Амьен вступил в отбор удачно
32'
Амьен контролирует мяч.
32'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
31'
Жиротто Андрей из команды Нант отправил кросс в штрафную...
31'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Годдос Саман из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Кватенг Энок пострадал.
30'
Матч возобновлен
Желтая карточка
30'
Бошилья Габриэл получил желтую карточку от судьи
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Травма, повреждение
29'
Дибасси Бакай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Бошилья Габриэл из команды Нант опасно и грубо сыграл. Дибасси Бакай пострадал.
28'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Амьен контролирует мяч.
Угловой
27'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
26'
Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Травма, повреждение
26'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
25'
Монкондю Томас мяч отрикошетил от ворот
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
25'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Аденон Халед из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
23'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
20'
Кватенг Энок из команды Нант опасно и грубо сыграл. Монкондю Томас пострадал.
19'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
После дальнего удара, который нанес Конате Мусса мяч отбит вратарем
18'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
Описание гола
16'
ГОЛ! Легко закончил атаку Бошилья Габриэл из команды Нант, забив в пустые ворота!
16'
Туре Абдулайе нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
15'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
15'
Кватенг Энок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Конате Мусса нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
14'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Амьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Отеро Хуан
12'
Удар от ворот произведет Нант
12'
ШАНС! Отеро Хуан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает пас партнеру.
11'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
10'
Конате Мусса из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Мбодж Кара пострадал.
10'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Бодмер Матьё из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Мбодж Кара заработал фол
9'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Жиротто Андрей задерживает мяч рукой
6'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Нант
6'
ШАНС! Отеро Хуан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Амьен контролирует мяч.
Офсайд
3'
Лимбомбе Антони из команды Нант в офсайде
3'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Кватенг Энок
Угловой
2'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой слева.
1'
Кватенг Энок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Годдос Саман из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Нант начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Амьен 0:2 Нант
Амьен
25.7% (44)
Ничья:
46.8% (80)
Нант
27.5% (47)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.4% (64)
Амьен:
16.4% (28)
Нант:
14.6% (25)
Нант:
9.9% (17)
Амьен:
7.6% (13)
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