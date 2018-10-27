Стадион: Де ла Ликорн
0:1
16' ГолБошилья Габриэл
20' Желтая карточкаКватенг Энок
30' Желтая карточкаБошилья Габриэл
36' Желтая карточкаАденон Халед
0:2
71' ГолСала Эмилиано
Второй тайм
79'
Тактическая замена. Годдос Саман уходит с поля и его заменяет Кужава Рафал
79'
Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
Отеро Хуан не смог попасть в створ ударом издали
77'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Дибасси Бакай из команды Амьен навешивает в штрафную с рикошетом.
76'
Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
74'
Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Годдос Саман
74'
Нант нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
74'
73'
Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали
72'
Тактическая замена. Гнаоре Эдди уходит с поля и его заменяет Гансо Пауло
71'
Бошилья Габриэл сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Сала Эмилиано изменил счет на табло!
71'
Бошилья Габриэл из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
71'
Вратарь парирует удар, который нанес Бошилья Габриэл, и мяч снова в игре
71'
Опасность! Туре Абдулайе из команды Нант отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
70'
70'
Ронжье Валентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
69'
Туре Абдулайе мяч отрикошетил от ворот
69'
Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
68'
68'
Отеро Хуан из команды Амьен делает неудачный навес.
67'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
67'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
67'
67'
66'
Тьоте Шейк из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
66'
Опасность! Гнаоре Эдди из команды Амьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
Матч возобновлен
65'
Конате Мусса получил травму и заменен. Тьоте Шейк выходит на поле.
64'
Амьен остается без одного игрока, потому что Конате Мусса уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
62'
Конате Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Конате Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
После дальнего удара, который нанес Ронжье Валентин мяч отбит вратарем
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
60'
Аденон Халед из команды Амьен в офсайде
60'
Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Лима Лукас задерживает мяч рукой
59'
Бодмер Матьё из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Карлос Диего Сантос заработал фол
58'
Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
58'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
58'
57'
57'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой справа.
57'
Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Отличные скиллы показывает Ронжье Валентин, обводя своих соперников
57'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
После дальнего удара, который нанес Гнаоре Эдди мяч отбит вратарем
55'
55'
Лима Лукас из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
54'
54'
54'
53'
53'
53'
ШАНС! Ронжье Валентин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Бошилья Габриэл из команды Нант делает пас партнеру.
52'
51'
51'
Шанс! Ронжье Валентин из команды Нант пробил головой, но мимо
51'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
50'
ШАНС! Бодмер Матьё нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Крафт Эмиль из команды Амьен сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
50'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
49'
47'
47'
Опасность! Гнаоре Эдди из команды Амьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
46'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Конате Мусса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мбодж Кара
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
45'
45'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
45'
44'
Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
So close! Удар головой нанес Конате Мусса но мяч выбили с ленточки!
44'
44'
Годдос Саман нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
44'
Отличные скиллы показывает Годдос Саман, обводя своих соперников
43'
42'
Хорошую попытку сделал Гнаоре Эдди. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бодмер Матьё
41'
41'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Отличные скиллы показывает Лимбомбе Антони, обводя своих соперников
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
39'
Жиротто Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Годдос Саман из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Жиротто Андрей пострадал.
38'
38'
37'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Аденон Халед получил желтую карточку от судьи
36'
Аденон Халед из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Лимбомбе Антони пострадал.
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
35'
34'
34'
34'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
33'
Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Опасность предотвращена - Крафт Эмиль из команды Амьен вступил в отбор удачно
32'
32'
31'
31'
Жиротто Андрей из команды Нант отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Годдос Саман из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Кватенг Энок пострадал.
30'
Матч возобновлен
30'
Бошилья Габриэл получил желтую карточку от судьи
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
29'
Дибасси Бакай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Бошилья Габриэл из команды Нант опасно и грубо сыграл. Дибасси Бакай пострадал.
28'
28'
27'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
26'
Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
26'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
26'
25'
Годдос Саман из команды Амьен подал угловой справа.
25'
Монкондю Томас мяч отрикошетил от ворот
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
25'
24'
Судья сигнализирует, что Аденон Халед из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
23'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
22'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
Кватенг Энок из команды Нант опасно и грубо сыграл. Монкондю Томас пострадал.
19'
19'
После дальнего удара, который нанес Конате Мусса мяч отбит вратарем
18'
17'
Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
16'
ГОЛ! Легко закончил атаку Бошилья Габриэл из команды Нант, забив в пустые ворота!
16'
Туре Абдулайе нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
15'
15'
15'
Кватенг Энок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
15'
Конате Мусса нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
14'
13'
12'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Отеро Хуан
12'
12'
11'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает пас партнеру.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Конате Мусса из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Мбодж Кара пострадал.
10'
9'
9'
Бодмер Матьё из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Мбодж Кара заработал фол
9'
8'
8'
Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Жиротто Андрей задерживает мяч рукой
6'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
5'
5'
3'
Лимбомбе Антони из команды Нант в офсайде
3'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Кватенг Энок
2'
1'
Кватенг Энок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Годдос Саман из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Нант начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Амьен 0:2 Нант
Амьен
25.7% (44)
Ничья:
46.8% (80)
Нант
27.5% (47)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.4% (64)
1:0 Амьен:
16.4% (28)
1:2 Нант:
14.6% (25)
0:1 Нант:
9.9% (17)
2:1 Амьен:
7.6% (13)
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