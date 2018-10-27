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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стааен
1:2
Второй тайм: 47'
9' Желтая карточкаTakehiro Tomiyasu
1:0
18' ГолКамада Даити
1:1
31' ПенальтиВанакен Ханс
1:2
41' ГолШрейверс Сьебе
|
18'
1:0
31'
1:1
41'
1:2
Состав команд
11
Yohan
Boli
15
Камада
Даити
33
Эндо
Ватару
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
Сент-Трюйден 3-5-2
- Основной состав
- 1 Степпе Кенни Вратарь
- 3 Takehiro Tomiyasu Защитник
- 26 Тейшейра Жорже Защитник
- 4 Гарсия Пол Защитник
- 5 Де Сар Алексис Полузащитник
- 7 Ботака Жордан Полузащитник
- 11 Yohan Boli Полузащитник
- 12 Samuel Asamoah Полузащитник
- 15 Камада Даити Полузащитник
- 29 Elton Acolatse Нападающий
- 33 Эндо Ватару Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Пирар Люка Вратарь
- 6 Steven De Petter Защитник
- 77 Mohamed Turay Полузащитник
- 8 Санкон Ибраима Полузащитник
- 27 Лежар Жонатан Полузащитник
- 19 Себальос Кристиан Нападающий
- 20 Ммаэ Сами Нападающий
- Главный тренер: Марк Брис
Брюгге 3-5-2
- Основной состав
- 1 Летица Карло Вратарь
- 5 Пулен Бенуа Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 35 Декарли Сауло Защитник
- 77 Мата Клинтон Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 18 Накамба Марвелус Полузащитник
- 11 Дьятта Крепен Полузащитник
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- 16 Шрейверс Сьебе Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Хорват Этан Вратарь
- 21 Коолс Дион Полузащитник
- 26 Ритс Матс Полузащитник
- 19 Влитинк Тибо Полузащитник
- 6 Амрабат Софьян Полузащитник
- 80 Икома Луис Нападающий
- 10 Резаи Кавех Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Предыдущие игры
Сент-Трюйден (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 20.10.2018 Кортрейк 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 06.10.2018 Сент-Трюйден 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2018 Андерлехт 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 26.09.2018 Сент-Трюйден 3:0 KFC Duffel К
- 22.09.2018 Сент-Трюйден 2:0 Ройал Антверпен ПДА
- 16.09.2018 Гент 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 01.09.2018 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 25.08.2018 Стандард 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 18.08.2018 Васланд-Беверен 2:2 Сент-Трюйден ПДА
- 11.08.2018 Сент-Трюйден 1:1 Локерен ПДА
- 05.08.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.07.2018 Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 14.07.2018 Ломмель 0:1 Сент-Трюйден ТМК
- 12.07.2018 Спувен-Мопертинген 0:8 Сент-Трюйден ТМК
- 27.06.2018 Тес Спорт 0:2 Сент-Трюйден ТМК
- 26.06.2018 Herk FC 0:6 Сент-Трюйден ТМК
- 23.06.2018 Веллен 0:6 Сент-Трюйден ТМК
- 19.05.2018 Сент-Трюйден 1:1 Локерен ПДА
- 12.05.2018 Ройал Антверпен 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 09.05.2018 Сент-Трюйден 3:2 Беерсхот-Вильрейк ПДА
Брюгге (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 24.10.2018 Брюгге 1:1 Монако ЛЧ
- 19.10.2018 Брюгге 1:1 Васланд-Беверен ПДА
- 07.10.2018 Стандард 3:1 Брюгге ПДА
- 03.10.2018 Атлетико М 3:1 Брюгге ЛЧ
- 29.09.2018 Брюгге 4:0 Серкль Брюгге ПДА
- 26.09.2018 Дейнзе 2:0 Брюгге К
- 23.09.2018 Гент 0:4 Брюгге ПДА
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Брюгге 2:1 Локерен ПДА
- 31.08.2018 Зульте-Варегем 2:5 Брюгге ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 19.08.2018 Ройал Антверпен 1:1 Брюгге ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 05.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге ПДА
- 29.07.2018 Брюгге 5:2 Эйпен ПДА
- 22.07.2018 Брюгге 2:1 Стандард С
- 18.07.2018 Мехелен 0:0 Брюгге ТМК
- 14.07.2018 Брюгге 3:1 Хапоэль Хайфа ТМК
- 04.07.2018 Стяуа 1:1 Брюгге ТМК
- 30.06.2018 Торхаут 0:6 Брюгге ТМК
Последние игры между собой
Сент-Трюйден: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Брюгге: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|11
|9
|2
|0
|33 - 11
|29
|2.
|Брюгге
|2:1
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|3.
|Андерлехт
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|4.
|Ройал Антверпен
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Гент
|12
|6
|2
|4
|25 - 22
|20
|6.
|Стандард
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|7.
|Сент-Трюйден
|1:2
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Кортрейк
|1:1
|12
|4
|3
|5
|17 - 19
|15
|9.
|Остенде
|0:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|10.
|Шарлеруа
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|11.
|Серкль Брюгге
|1:1
|12
|3
|4
|5
|14 - 23
|13
|12.
|Эйпен
|11
|3
|1
|7
|14 - 24
|10
|13.
|Васланд-Беверен
|11
|1
|7
|3
|13 - 15
|10
|14.
|Мускрон-Перювельз
|12
|1
|3
|8
|6 - 18
|6
|15.
|Локерен
|0:0
|12
|1
|3
|8
|9 - 22
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|12
|1
|3
|8
|17 - 32
|6
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Шрейверс Сьебе бьет в цель!
31'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс из команды Брюгге забивает с точки!
18'
Г О О О О Л - Камада Даити бьет в цель!
9'
Takehiro Tomiyasu получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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