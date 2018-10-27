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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Сент-Трюйден
1:2
Второй тайм: 47'
Брюгге
0'
9' Желтая карточка
Takehiro Tomiyasu
1:0
18' Гол
Камада Даити
1:1
31' Пенальти
Ванакен Ханс
1:2
41' Гол
Шрейверс Сьебе
47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Шрейверс Сьебе бьет в цель!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс из команды Брюгге забивает с точки!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Камада Даити бьет в цель!
Желтая карточка
9'
Takehiro Tomiyasu получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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