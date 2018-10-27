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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Генгам
1:0
Второй тайм: 80'
Страсбург
0'
1:0
6' Гол
Бенезе Николя
49' Желтая карточка
Да Кошта Нуну
72' Желтая карточка
Фофана Гессума
1:0
77' Не забитый пенальти
Лала Кенни
80'
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Второй тайм
80'
Хорошую попытку сделал Зохи Люсьен. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
80'
Койта Джеги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Роделен Ронни фолит на сопернике
78'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
78'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург подал угловой слева.
Описание гола
77'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Лала Кенни из команды Страсбург пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
Фол, нарушение
76'
ПЕНАЛЬТИ! - Табану Франк играет рукой в штрафной! Табану Франк вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
76'
Да Кошта Нуну делает скидку к воротам
76'
Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
75'
Блас Людовик фолит на сопернике
75'
Удар от ворот произведет Страсбург
75'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
74'
Генгам контролирует мяч.
74'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Тактическая замена. Мартинеc Пабло уходит с поля и его заменяет Зохи Люсьен
73'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Фофана Гессума грубо играет против соперника. Пострадал Сиссоко Ибраима
Желтая карточка
72'
Фофана Гессума получил желтую карточку от судьи
71'
Хорошую попытку сделал Бенезе Николя. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Митрович Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Фофана Гессума
70'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
69'
Тактическая замена. Жюлан Натаэль уходит с поля и его заменяет Фофана Гессума
68'
Селс Матц отбил мяч на угловой после удара Роделен Ронни из штрафной площади.
68'
Генгам имеет хороший шанс забить.
68'
Страсбург контролирует мяч.
68'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Страсбург контролирует мяч.
67'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Генгам контролирует мяч.
66'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
66'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
65'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
64'
Сиссоко Ибраима задерживает мяч рукой
64'
Страсбург контролирует мяч.
63'
Удар от ворот произведет Страсбург
63'
Бенезе Николя из команды Генгам сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
62'
Генгам контролирует мяч.
62'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Роделен Ронни
61'
Страсбург контролирует мяч.
61'
Удар от ворот произведет Страсбург
61'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
61'
Роделен Ронни не смог попасть в створ ударом издали
60'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
59'
Удар от ворот произведет Генгам
59'
ШАНС! Кароль Лионель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
58'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
58'
Страсбург контролирует мяч.
58'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
57'
Томассон Адриен из команды Страсбург подал угловой слева.
57'
Мартин Йонас мяч отрикошетил от ворот
57'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мотиба Лебо из команды Страсбург делает пас партнеру.
56'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
56'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
56'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
55'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
55'
Жюлан Натаэль из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Генгам имеет хороший шанс забить.
54'
Койта Джеги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
54'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
54'
Страсбург контролирует мяч.
54'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
53'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Страсбург контролирует мяч.
52'
Страсбург контролирует мяч.
51'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
51'
Блас Людовик возвращается на поле.
51'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Блас Людовик получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Травма, повреждение
49'
Блас Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
49'
Да Кошта Нуну получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Безумный фол. Да Кошта Нуну грубо играет против соперника. Пострадал Блас Людовик
Фол, нарушение
48'
Сорбон Жереми фолит на сопернике
48'
Роделен Ронни из команды Генгам сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
48'
Генгам контролирует мяч.
47'
Генгам контролирует мяч.
47'
Страсбург контролирует мяч.
46'
Хорошую попытку сделал Ребошу Педру. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Жюлан Натаэль из команды Генгам делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
47'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Сиссоко Ибраима наказан за толчок Роделен Ронни
46'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
45'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Табану Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Страсбург контролирует мяч.
44'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Страсбург контролирует мяч.
42'
Икоко Джордан из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Генгам контролирует мяч.
42'
Ребошу Педру из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Генгам контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Мотиба Лебо из команды Страсбург играет слишком грубо. Бенезе Николя оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
40'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
39'
Страсбург контролирует мяч.
38'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
37'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Опасность предотвращена - Табану Франк из команды Генгам вступил в отбор удачно
37'
Страсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Койта Джеги нарушает правила. Мартин Йонас пострадал
36'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
35'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
34'
Да Кошта Нуну наказан за толчок Ребошу Педру
33'
Генгам контролирует мяч.
33'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Роделен Ронни из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
32'
Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
32'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
32'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
32'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
32'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
Фол, нарушение
31'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
Генгам имеет хороший шанс забить.
29'
Страсбург контролирует мяч.
29'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Страсбург контролирует мяч.
28'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Страсбург
27'
Сорбон Жереми из команды Генгам нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
27'
Жюлан Натаэль из команды Генгам находит одноклубника четким пасом пяткой.
Угловой
26'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
Угловой
26'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
26'
Лала Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
25'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
25'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Дидо Этьен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Жюлан Натаэль из команды Генгам делает пас партнеру.
23'
Страсбург контролирует мяч.
23'
Хорошую попытку сделал Кароль Лионель. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
22'
Страсбург контролирует мяч.
21'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
21'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
20'
Генгам контролирует мяч.
20'
Страсбург контролирует мяч.
19'
Страсбург контролирует мяч.
19'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Роделен Ронни
18'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
17'
Страсбург контролирует мяч.
17'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кароль Лионель из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
15'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Койта Джеги наказан за толчок Коне Ламин
Угловой
14'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
13'
Бенезе Николя из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
13'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Генгам контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Мотиба Лебо нарушает правила. Блас Людовик пострадал
12'
Удар от ворот произведет Генгам
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
11'
Удар от ворот произведет Генгам
11'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
11'
Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Табану Франк из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
8'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Кербра Кристоф получил травму и заменен. Койта Джеги выходит на поле.
6'
Дидо Этьен сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГОООООЛ - Бенезе Николя Генгам забивает ударом головой
6'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
6'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
5'
Кербра Кристоф возвращается на поле.
5'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Кербра Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
3'
Кербра Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
2'
Коне Ламин наказан за толчок Роделен Ронни
2'
Удар от ворот произведет Страсбург
1'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Удар от ворот произведет Генгам
1'
ШАНС! Да Кошта Нуну нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Страсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Генгам 1:0 Страсбург
Генгам
35.7% (61)
Ничья:
42.7% (73)
Страсбург
21.6% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.7% (61)
Генгам:
17.5% (30)
Генгам:
15.2% (26)
Страсбург:
9.4% (16)
Страсбург:
5.3% (9)
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