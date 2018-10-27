Стадион: Стад дю Рудуру
1:0
6' ГолБенезе Николя
49' Желтая карточкаДа Кошта Нуну
72' Желтая карточкаФофана Гессума
1:0
77' Не забитый пенальтиЛала Кенни
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Второй тайм
80'
Хорошую попытку сделал Зохи Люсьен. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
80'
Койта Джеги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Роделен Ронни фолит на сопернике
78'
78'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург подал угловой слева.
77'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Лала Кенни из команды Страсбург пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
76'
ПЕНАЛЬТИ! - Табану Франк играет рукой в штрафной! Табану Франк вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
76'
Да Кошта Нуну делает скидку к воротам
76'
75'
Блас Людовик фолит на сопернике
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
74'
74'
74'
Тактическая замена. Мартинеc Пабло уходит с поля и его заменяет Зохи Люсьен
73'
72'
Безумный фол. Фофана Гессума грубо играет против соперника. Пострадал Сиссоко Ибраима
72'
Фофана Гессума получил желтую карточку от судьи
71'
Хорошую попытку сделал Бенезе Николя. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
70'
Судья сигнализирует, что Митрович Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Фофана Гессума
70'
70'
69'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Тактическая замена. Жюлан Натаэль уходит с поля и его заменяет Фофана Гессума
68'
Селс Матц отбил мяч на угловой после удара Роделен Ронни из штрафной площади.
68'
68'
68'
67'
67'
66'
66'
66'
66'
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
64'
Сиссоко Ибраима задерживает мяч рукой
64'
63'
63'
Бенезе Николя из команды Генгам сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
62'
62'
62'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Роделен Ронни
61'
61'
61'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
61'
Роделен Ронни не смог попасть в створ ударом издали
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
59'
59'
ШАНС! Кароль Лионель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
59'
58'
58'
58'
57'
Томассон Адриен из команды Страсбург подал угловой слева.
57'
Мартин Йонас мяч отрикошетил от ворот
57'
57'
Мотиба Лебо из команды Страсбург делает пас партнеру.
56'
56'
56'
56'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
55'
Жюлан Натаэль из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
54'
Койта Джеги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
54'
54'
54'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
53'
52'
52'
51'
51'
Блас Людовик возвращается на поле.
51'
Матч возобновлен
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Блас Людовик получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
49'
Блас Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Да Кошта Нуну получил желтую карточку от судьи
49'
Безумный фол. Да Кошта Нуну грубо играет против соперника. Пострадал Блас Людовик
48'
Сорбон Жереми фолит на сопернике
48'
Роделен Ронни из команды Генгам сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
48'
47'
47'
46'
Хорошую попытку сделал Ребошу Педру. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Жюлан Натаэль из команды Генгам делает пас партнеру.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
47'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Сиссоко Ибраима наказан за толчок Роделен Ронни
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
45'
45'
Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Табану Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
44'
43'
43'
42'
Икоко Джордан из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
42'
Ребошу Педру из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
41'
Мотиба Лебо из команды Страсбург играет слишком грубо. Бенезе Николя оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
40'
39'
39'
38'
37'
37'
37'
Опасность предотвращена - Табану Франк из команды Генгам вступил в отбор удачно
37'
36'
Койта Джеги нарушает правила. Мартин Йонас пострадал
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
35'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
35'
34'
Да Кошта Нуну наказан за толчок Ребошу Педру
33'
33'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Роделен Ронни из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
32'
32'
32'
32'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
32'
Голкипер мог бы сыграть и получше
32'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
29'
29'
29'
28'
28'
27'
27'
Сорбон Жереми из команды Генгам нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
27'
Жюлан Натаэль из команды Генгам находит одноклубника четким пасом пяткой.
26'
26'
26'
Лала Кенни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
25'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
25'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Дидо Этьен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Жюлан Натаэль из команды Генгам делает пас партнеру.
23'
23'
Хорошую попытку сделал Кароль Лионель. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
22'
21'
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
20'
20'
19'
19'
19'
18'
Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Роделен Ронни
18'
17'
17'
17'
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
15'
15'
15'
Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
14'
Койта Джеги наказан за толчок Коне Ламин
14'
13'
Бенезе Николя из команды Генгам навешивает в штрафную с рикошетом.
13'
13'
12'
Мотиба Лебо нарушает правила. Блас Людовик пострадал
12'
11'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
11'
11'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
11'
Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
Судья сигнализирует, что Табану Франк из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
8'
7'
Кербра Кристоф получил травму и заменен. Койта Джеги выходит на поле.
6'
Дидо Этьен сделал результативную передачу.
6'
ГОООООЛ - Бенезе Николя Генгам забивает ударом головой
6'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
5'
Кербра Кристоф возвращается на поле.
5'
5'
4'
Матч возобновлен
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Кербра Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Кербра Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Коне Ламин наказан за толчок Роделен Ронни
2'
1'
1'
1'
ШАНС! Да Кошта Нуну нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Страсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Генгам 1:0 Страсбург
Генгам
35.7% (61)
Ничья:
42.7% (73)
Страсбург
21.6% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.7% (61)
2:1 Генгам:
17.5% (30)
1:0 Генгам:
15.2% (26)
1:2 Страсбург:
9.4% (16)
0:2 Страсбург:
5.3% (9)
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