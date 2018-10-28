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2018-2019
Стадион:
Сепси
0:1
Первый тайм: 40'
ЧФР Клуж
0'
0:1
14' Гол
Омрани Билель
22' Желтая карточка
Омрани Билель
30' Желтая карточка
Stefan Draghici
40'
Первый тайм
Желтая карточка
30'
Stefan Draghici получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Омрани Билель получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Омрани Билель бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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