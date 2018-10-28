- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2018-2019
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
0:1
14' ГолОмрани Билель
22' Желтая карточкаОмрани Билель
30' Желтая карточкаStefan Draghici
|
14'
0:1
22'
30'
Состав команд
11
Сато
Дайсуке
77
Велев
Стефан
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
Сепси
- Основной состав
- 33 Roland Niczuly Вратарь
- 2 Gabriel Moura Защитник
- 3 Виера Усман Защитник
- 5 Igor Jovanovic Защитник
- 11 Сато Дайсуке Защитник
- 14 Карницкий Александр Полузащитник
- 77 Велев Стефан Полузащитник
- 23 Joseph Mensah II Полузащитник
- 8 Васвари Габриэл Полузащитник
- 7 Stefan Draghici Полузащитник
- 10 Тандия Ибраима Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Daniel Prosser Защитник
- 70 Симоновски Марко Нападающий
- 96 Florin Stefan
- 21 Yasin Hamed
- 4 Adrian Rus
- 16 Ionut Ursu
- 95 Csongor Fejer
- Главный тренер: Eugen Neagoe
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 6 Маня Кристиан Защитник
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 37 Бордеяну Михай Полузащитник
- 5 Малеш Мате Полузащитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 10 Дяк Чиприан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фернандес Хесус Вратарь
- 22 Ланг Адам Защитник
- 17 Andrei Radu Защитник
- 11 Баптиста Жулио Полузащитник
- 88 Ндип Тамбе Робер Нападающий
- 7 Паун-Александру Константин Нападающий
- 62 Adrian Mihai Petrila
- Главный тренер: Антонио Консейсау
Предыдущие игры
Сепси (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 20.10.2018 Вииторул Констанца 2:3 Сепси ПЛ
- 07.10.2018 Сепси 1:2 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 28.09.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси ПЛ
- 21.09.2018 Сепси 1:1 Волунтари ПЛ
- 14.09.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Сепси ПЛ
- 31.08.2018 Сепси 1:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 27.08.2018 Ботошани 0:0 Сепси ПЛ
- 19.08.2018 Стяуа 2:0 Сепси ПЛ
- 11.08.2018 Сепси 3:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 04.08.2018 Астра 1:1 Сепси ПЛ
- 29.07.2018 Сепси 1:0 Университатя Крайова ПЛ
- 21.07.2018 Германнштадт 1:0 Сепси ПЛ
- 13.07.2018 Оренбург 3:1 Сепси ТМК
- 01.06.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси Л1ГБ
- 27.05.2018 Сепси 0:1 Ботошани Л1
- 24.05.2018 Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Л1
- 18.05.2018 Сепси 2:1 Ювентус Бухарест Л1
- 15.05.2018 Сепси 3:0 Поли Тимишоара Л1
- 12.05.2018 Волунтари 1:2 Сепси Л1
- 07.05.2018 Сепси 0:2 Конкордия Кьяжна Л1
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 19.10.2018 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 06.10.2018 Астра 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 01.10.2018 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова ПЛ
- 22.09.2018 Германнштадт 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 16.09.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 02.09.2018 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.08.2018 ЧФР Клуж 2:3 Дюделанж ЛЕ
- 26.08.2018 Газ Метан Mедиаш 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 23.08.2018 Дюделанж 2:0 ЧФР Клуж ЛЕ
- 19.08.2018 ЧФР Клуж 3:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.08.2018 ЧФР Клуж 5:0 Алашкерт ЛЕ
- 12.08.2018 Волунтари 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 09.08.2018 Алашкерт 0:2 ЧФР Клуж ЛЕ
- 04.08.2018 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
- 28.07.2018 Дунэря Кэлэраши 0:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 24.07.2018 ЧФР Клуж 0:1 Мальмё ЛЧ
- 20.07.2018 ЧФР Клуж 1:1 Ботошани ПЛ
- 14.07.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова С
- 20.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Л1
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1:0
|13
|7
|5
|1
|15 - 8
|26
|2.
|Стяуа
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|3.
|Вииторул Констанца
|13
|7
|1
|5
|16 - 15
|22
|4.
|Университатя Крайова
|13
|6
|4
|3
|23 - 11
|22
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|13
|6
|3
|4
|15 - 17
|21
|6.
|Астра
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Сепси
|0:1
|13
|5
|4
|4
|14 - 10
|19
|8.
|Дунэря Кэлэраши
|13
|3
|7
|3
|12 - 13
|16
|9.
|Ботошани
|13
|3
|6
|4
|17 - 17
|15
|10.
|Конкордия Кьяжна
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|11.
|КСМ Студенцеск
|13
|4
|2
|7
|11 - 19
|14
|12.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|13.
|Германнштадт
|13
|3
|2
|8
|11 - 16
|11
|14.
|Волунтари
|13
|1
|5
|7
|14 - 24
|8
Первый тайм
30'
Stefan Draghici получил желтую карточку от судьи
22'
Омрани Билель получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Омрани Билель бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация