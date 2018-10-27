Стадион: МАК3ПАРК
0:1
Перерыв
16' Желтая карточкаДеккер Рик
0:1
17' ГолДалмау Адриан
20' Желтая карточкаБрейкерс Тим
33' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Хамер Густаво нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
45'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Судья сигнализирует, что Ван Нифф Юлл из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Хамер Густаво
45'
44'
44'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
44'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
43'
42'
42'
Хамер Густаво пробует нанести удар издали, но Бласвих Янис держит все под контролем
42'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
41'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Кювас Брандлей не пострадал и надо продолжать игру!
39'
Дрост Йеспер из команды Хераклес направляет мяч в штрафную площадку, но Ван дер Харт Микки выбегает и ловит мяч
39'
Хераклес начинает контратаку
38'
38'
37'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
37'
37'
36'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
36'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
34'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
34'
Кювас Брандлей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
33'
Эхизибуэ Кингсли получил желтую карточку от судьи
33'
Назначен штрафной. Пострадал Петерсон Кристофер, его свалил Эхизибуэ Кингсли.
33'
32'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
32'
Меркель Александр решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
32'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Петерсон Кристофер
32'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с правого угла.
31'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
31'
ШАНС! Эхизибуэ Кингсли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Леманс Клинт пробил со штрафного прямо в стенку
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
29'
Судья сигнализирует, что Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
29'
Меркель Александр наказан за толчок Хамер Густаво
29'
28'
28'
Хамер Густаво не смог попасть в створ ударом издали
28'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
27'
27'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
26'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
26'
Россман Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
25'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Кювас Брандлей оказался на газоне.
24'
24'
24'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
23'
22'
21'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
21'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Флемминг Зиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Брейкерс Тим получил желтую карточку от судьи
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
19'
17'
Г О О О О Л - Далмау Адриан из команды Хераклес забивает головой!
17'
Кювас Брандлей бьет со штрафного в створ, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
16'
Деккер Рик получил желтую карточку от судьи
16'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
16'
16'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
15'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
14'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
14'
14'
13'
13'
12'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
12'
Игрок из команды Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
11'
Далмау Адриан из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
9'
9'
9'
9'
Ван Дёйнен Майк не смог попасть в створ ударом издали
8'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
8'
7'
7'
6'
5'
5'
5'
Судья сигнализирует, что Ван Хинтум Барт из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
4'
4'
3'
Флемминг Зиан нанес удар головой, но Бласвих Янис спокойно отбил мяч.
3'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
3'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
3'
Россман Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
2'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
1'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хераклес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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