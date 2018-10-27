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Стадион:
ПЕК Зволле
0:1
Перерыв
Хераклес
0'
16' Желтая карточка
Деккер Рик
0:1
17' Гол
Далмау Адриан
20' Желтая карточка
Брейкерс Тим
33' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Хамер Густаво нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
45'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Ван Нифф Юлл из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Хамер Густаво
45'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Хераклес
Угловой
44'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
44'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
43'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Хераклес контролирует мяч.
42'
Хамер Густаво пробует нанести удар издали, но Бласвих Янис держит все под контролем
42'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
41'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
39'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Кювас Брандлей не пострадал и надо продолжать игру!
39'
Дрост Йеспер из команды Хераклес направляет мяч в штрафную площадку, но Ван дер Харт Микки выбегает и ловит мяч
39'
Хераклес начинает контратаку
38'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
38'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
37'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
37'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
34'
Кювас Брандлей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
33'
Эхизибуэ Кингсли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Назначен штрафной. Пострадал Петерсон Кристофер, его свалил Эхизибуэ Кингсли.
33'
Хераклес контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
32'
Меркель Александр решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Угловой
32'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с правого угла.
31'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Хераклес
31'
ШАНС! Эхизибуэ Кингсли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Леманс Клинт пробил со штрафного прямо в стенку
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
Фол, нарушение
29'
Меркель Александр наказан за толчок Хамер Густаво
29'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Хераклес
28'
Хамер Густаво не смог попасть в створ ударом издали
28'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
27'
Удар от ворот произведет Хераклес
27'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
26'
Леманс Клинт из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
26'
Россман Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
25'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
25'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Кювас Брандлей оказался на газоне.
24'
Хераклес контролирует мяч.
24'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
24'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
23'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
22'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Флемминг Зиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
20'
Брейкерс Тим получил желтую карточку от судьи
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
19'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Далмау Адриан из команды Хераклес забивает головой!
17'
Кювас Брандлей бьет со штрафного в створ, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
Желтая карточка
16'
Деккер Рик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
16'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
15'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
14'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
13'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
12'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
12'
Игрок из команды Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Далмау Адриан из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Хераклес контролирует мяч.
10'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
9'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
9'
Хераклес контролирует мяч.
9'
Удар от ворот произведет Хераклес
9'
Ван Дёйнен Майк не смог попасть в створ ударом издали
8'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
8'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
7'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
7'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
6'
Хераклес контролирует мяч.
5'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Ван Хинтум Барт из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
4'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
3'
Флемминг Зиан нанес удар головой, но Бласвих Янис спокойно отбил мяч.
3'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
3'
Россман Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
2'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
1'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хераклес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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