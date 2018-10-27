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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Состав команд
37
Cesar
II
21
Para
I
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
13
Luan
IV
26
Луис
Виктор
30
Мело
Фелипе
7
Dudu
X
28
Hyoran
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 37 Cesar II Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 11 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 14 Витиньо Виктор Полузащитник
- 20 Урибе Фернандо Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 2 Rodinei Защитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 25 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- 22 Matheus Savio Нападающий
- 28 Беррио Орландо Нападающий
- 30 Thiago Xavier IV
- 26 Matheus Thuler
Палмейрас 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Вевертон Перейра Вратарь
- 13 Luan IV Защитник
- 25 Antonio Carlos I Защитник
- 3 Эду Драсена Защитник
- 26 Луис Виктор Защитник
- 30 Мело Фелипе Полузащитник
- 5 Тьяго Сантос Полузащитник
- 7 Dudu X Полузащитник
- 18 Герра Алехандро Полузащитник
- 28 Hyoran Полузащитник
- 9 Борха Мигель Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Жаилсон Марселино Вратарь
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 15 Гомес Густаво Защитник
- 4 Nicolas Freire Защитник
- 44 Энрике Педро Полузащитник
- 29 Виллиан Сикейра Полузащитник
- 14 Gustavo Scarpa Полузащитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 11 Papagaio
- 45 Gabriel Furtado
- 6 Diogo VII
- 36 Luan Candido
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 22.10.2018 Парана 0:4 Фламенго СA
- 13.10.2018 Фламенго 3:0 Флуминенсе СA
- 06.10.2018 Коринтианс 0:3 Фламенго СA
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго К
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Васко да Гама 1:1 Фламенго СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 02.09.2018 Фламенго 0:1 Сеара СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Америка Минейро 2:2 Фламенго СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго СA
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио К
- 12.08.2018 Фламенго 1:0 Крузейро СA
- 09.08.2018 Фламенго 0:2 Крузейро КЛ
- 05.08.2018 Гремио 2:0 Фламенго СA
- 02.08.2018 Гремио 1:1 Фламенго К
Палмейрас (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 25.10.2018 Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас КЛ
- 21.10.2018 Палмейрас 2:1 Сеара СA
- 14.10.2018 Палмейрас 2:0 Гремио СA
- 07.10.2018 Сан-Паулу 0:2 Палмейрас СA
- 04.10.2018 Палмейрас 2:0 Коло-Коло КЛ
- 30.09.2018 Палмейрас 3:1 Крузейро СA
- 27.09.2018 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 24.09.2018 Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас СA
- 21.09.2018 Коло-Коло 0:2 Палмейрас КЛ
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 31.08.2018 Палмейрас 0:1 Серро Портеньо КЛ
- 26.08.2018 Интернасьональ 0:0 Палмейрас СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Витория 0:3 Палмейрас СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
- 13.08.2018 Палмейрас 1:0 Васко да Гама СA
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Палмейрас: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
- 14.06.2018 Палмейрас 1:1 Фламенго Серия A
- 12.11.2017 Палмейрас 2:0 Фламенго Серия A
- 20.07.2017 Фламенго 2:2 Палмейрас Серия A
- 15.09.2016 Палмейрас 1:1 Фламенго Серия A
- 05.06.2016 Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A
- 06.12.2015 Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A
- 16.08.2015 Палмейрас 4:2 Фламенго Серия A
- 18.09.2014 Палмейрас 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А
- 04.05.2014 Фламенго 4:2 Палмейрас Бразилейро Серия А
- 18.11.2012 Фламенго 1:1 Палмейрас Серия A
- 16.08.2012 Палмейрас 1:0 Фламенго Серия A
- 13.10.2011 Фламенго 1:1 Палмейрас Серия A
- 21.07.2011 Палмейрас 0:0 Фламенго Серия A
- 26.09.2010 Фламенго 1:3 Палмейрас Серия A
- 03.06.2010 Палмейрас 0:1 Фламенго Серия A
- 18.10.2009 Палмейрас 0:2 Фламенго Серия A
- 16.07.2009 Фламенго 1:2 Палмейрас Серия A
- 16.11.2008 Фламенго 5:2 Палмейрас Серия A
- 31.07.2008 Палмейрас 1:0 Фламенго Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|0:0
|31
|18
|9
|4
|47 - 19
|63
|2.
|Фламенго
|0:0
|31
|17
|8
|6
|48 - 22
|59
|3.
|Интернасьональ
|31
|16
|10
|5
|42 - 23
|58
|4.
|Сан-Паулу
|31
|15
|11
|5
|41 - 27
|56
|5.
|Гремио
|31
|14
|10
|7
|41 - 23
|52
|6.
|Атлетико Минейро
|30
|13
|7
|10
|47 - 35
|46
|7.
|Сантос
|31
|12
|10
|9
|38 - 28
|46
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|11
|7
|12
|41 - 29
|40
|9.
|Крузейро
|30
|10
|10
|10
|25 - 27
|40
|10.
|Флуминенсе
|31
|11
|7
|13
|31 - 38
|40
|11.
|Байя
|0:0
|31
|9
|11
|11
|31 - 34
|38
|12.
|Коринтианс
|0:0
|31
|9
|10
|12
|30 - 29
|37
|13.
|Ботафого
|30
|8
|11
|11
|29 - 40
|35
|14.
|Васко да Гама
|31
|8
|11
|12
|36 - 43
|35
|15.
|Америка Минейро
|0:0
|31
|8
|11
|12
|26 - 35
|35
|16.
|Сеара
|30
|8
|10
|12
|25 - 31
|34
|17.
|Спорт Ресифи
|31
|9
|6
|16
|31 - 53
|33
|18.
|Витория
|31
|9
|6
|16
|30 - 52
|33
|19.
|Шапекоэнсе
|0:0
|31
|7
|11
|13
|29 - 45
|32
|20.
|Парана
|30
|3
|8
|19
|12 - 47
|17
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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