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Фламенго
0:0
Перерыв
Палмейрас
0'
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог Мексика. Квалификация
Позже 0 Стивенс Слоан 0 Свитолина Элина
Позже 0 Автомобилист 0 Спартак Москва
Позже 0 Слован 0 СКА
Позже Мексика. Гонка


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