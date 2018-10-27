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Коринтианс
0:0
Перерыв
Байя
0'
7' Желтая карточка
Emerson Sheik
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
7'
Эмерсон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог Мексика. Квалификация
Позже 0 Стивенс Слоан 0 Свитолина Элина
Позже 0 Автомобилист 0 Спартак Москва
Позже 0 Слован 0 СКА
Позже Мексика. Гонка


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