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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:0
Перерыв
7' Желтая карточкаEmerson Sheik
Состав команд
12
Рамос
Кассио
23
Фагнер
Лемос
15
Ральф
Телес
21
Серхио
Диас
4
Жаксон
6
Leo
XV
26
Gregore
29
Vinicius
X
11
Edigar
Junio
Коринтианс 4-5-1
- Основной состав
- 12 Рамос Кассио Вратарь
- 23 Фагнер Лемос Защитник
- 14 Leonardo Rodrigues V Защитник
- 3 Henrique XIV Защитник
- 35 Авелар Данило Защитник
- 15 Ральф Телес Полузащитник
- 30 Douglas Gomes Полузащитник
- 38 Педринью Роша Полузащитник
- 47 Emerson Sheik Полузащитник
- 21 Серхио Диас Полузащитник
- 11 Ромеро Анхель Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Thiago Dos Santos Защитник
- 13 Marllon Защитник
- 16 Angelo Araos Полузащитник
- 22 Mateus Vital Полузащитник
- 7 Жонатас Кристиан Нападающий
- 19 Дутра Жуниор Нападающий
- 31 Rafael Bilu
- 5 Gabriel Paulista VIII
- 34 Pedro Henrique II
- 33 Carlos Augusto
- 27 Walter Leandro Capeloza Artune II
- 20 Danilo XII
- Главный тренер: Менезес Мано
Байя 4-4-2
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 4 Жаксон Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 6 Leo XV Защитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 29 Vinicius X Полузащитник
- 18 Рамирес Сантос Полузащитник
- 7 Jose Elber Нападающий
- 11 Edigar Junio Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Андерсон Оливейра Вратарь
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 22 Виейра Бруно Защитник
- 12 Claytinho Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 9 Junior Brumado
- 14 Luiz Henrique
- 17 Elton I
- 21 Ignacio
- 16 Edimundo
- 5 Flavio IX
Предыдущие игры
Коринтианс (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 21.10.2018 Витория 2:2 Коринтианс СA
- 18.10.2018 Коринтианс 1:2 Крузейро К
- 14.10.2018 Сантос 1:0 Коринтианс СA
- 11.10.2018 Крузейро 1:0 Коринтианс К
- 06.10.2018 Коринтианс 0:3 Фламенго СA
- 30.09.2018 Америка Минейро 0:0 Коринтианс СA
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго К
- 23.09.2018 Коринтианс 1:1 Интернасьональ СA
- 17.09.2018 Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Сеара 2:1 Коринтианс СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 30.08.2018 Коринтианс 2:1 Коло-Коло КЛ
- 26.08.2018 Коринтианс 1:0 Парана СA
- 23.08.2018 Флуминенсе 1:0 Коринтианс СA
- 19.08.2018 Коринтианс 0:1 Гремио СA
- 16.08.2018 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс К
- 12.08.2018 Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс СA
- 09.08.2018 Коло-Коло 1:0 Коринтианс КЛ
Байя (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 25.10.2018 Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 20.10.2018 Ботафого 0:1 Байя СA
- 14.10.2018 Байя 2:0 Парана СA
- 07.10.2018 Гремио 2:2 Байя СA
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 25.09.2018 Васко да Гама 2:1 Байя СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Сеара 0:2 Байя СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
- 12.08.2018 Байя 1:0 Америка Минейро СA
- 09.08.2018 Серро 1:1 Байя КС
- 06.08.2018 Флуминенсе 1:1 Байя СA
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Байя: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
- 14.06.2018 Байя 1:0 Коринтианс Серия A
- 16.10.2017 Байя 2:0 Коринтианс Серия A
- 23.06.2017 Коринтианс 3:0 Байя Серия A
- 21.10.2012 Коринтианс 1:1 Байя Серия A
- 25.09.2011 Коринтианс 1:0 Байя Серия A
- 30.06.2011 Байя 0:1 Коринтианс Серия A
- 18.10.2008 Байя 0:3 Коринтианс Серия B
- 19.07.2008 Коринтианс 0:1 Байя Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|0:0
|31
|18
|9
|4
|47 - 19
|63
|2.
|Фламенго
|0:0
|31
|17
|8
|6
|48 - 22
|59
|3.
|Интернасьональ
|31
|16
|10
|5
|42 - 23
|58
|4.
|Сан-Паулу
|31
|15
|11
|5
|41 - 27
|56
|5.
|Гремио
|31
|14
|10
|7
|41 - 23
|52
|6.
|Атлетико Минейро
|30
|13
|7
|10
|47 - 35
|46
|7.
|Сантос
|31
|12
|10
|9
|38 - 28
|46
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|11
|7
|12
|41 - 29
|40
|9.
|Крузейро
|30
|10
|10
|10
|25 - 27
|40
|10.
|Флуминенсе
|31
|11
|7
|13
|31 - 38
|40
|11.
|Байя
|0:0
|31
|9
|11
|11
|31 - 34
|38
|12.
|Коринтианс
|0:0
|31
|9
|10
|12
|30 - 29
|37
|13.
|Ботафого
|30
|8
|11
|11
|29 - 40
|35
|14.
|Васко да Гама
|31
|8
|11
|12
|36 - 43
|35
|15.
|Америка Минейро
|0:0
|31
|8
|11
|12
|26 - 35
|35
|16.
|Сеара
|30
|8
|10
|12
|25 - 31
|34
|17.
|Спорт Ресифи
|31
|9
|6
|16
|31 - 53
|33
|18.
|Витория
|31
|9
|6
|16
|30 - 52
|33
|19.
|Шапекоэнсе
|0:0
|31
|7
|11
|13
|29 - 45
|32
|20.
|Парана
|30
|3
|8
|19
|12 - 47
|17
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
7'
Эмерсон получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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