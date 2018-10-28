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Атлетико Паранаэнсе
2:1
Второй тайм: 83'
Ботафого
0'
0:1
30' Пенальти
Brenner
40' Желтая карточка
Guilherme XIV
44' Желтая карточка
Bergson
50' Желтая карточка
Saulo II
1:1
56' Гол
Bergson
64' Желтая карточка
Mauro Joel Carli
64' Желтая карточка
Marcelo Conceicao
72' Желтая карточка
Matheus Fernandes
81' Желтая карточка
Азеведо Марсио
2:1
84' Гол
Pablo I
83'
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Густаво Силвейра да Силва Бергсон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Гильерме получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Brenner из команды Ботафого забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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