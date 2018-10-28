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2:1
Второй тайм: 83'
0:1
30' ПенальтиBrenner
40' Желтая карточкаGuilherme XIV
44' Желтая карточкаBergson
50' Желтая карточкаSaulo II
1:1
56' ГолBergson
64' Желтая карточкаMauro Joel Carli
64' Желтая карточкаMarcelo Conceicao
72' Желтая карточкаMatheus Fernandes
81' Желтая карточкаАзеведо Марсио
2:1
84' ГолPablo I
|
30'
0:1
40'
44'
50'
56'
1:1
63'
64'
66'
81'
Состав команд
32
Felipe
Alves
39
Bruno
Moura
9
Roni
III
30
Bergson
1
Saulo
II
6
Gilson
I
11
Erik
IV
9
Brenner
Атлетико Паранаэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 32 Felipe Alves Вратарь
- 33 Diego Ribas da Cunha VI Защитник
- 25 Wanderson VIII Защитник
- 44 Thiago Heleno Защитник
- 6 Азеведо Марсио Защитник
- 15 Guilherme de Aguiar Camacho Полузащитник
- 39 Bruno Moura Полузащитник
- 9 Roni III Полузащитник
- 17 Guilherme XIV Полузащитник
- 22 Марсиньо Силва Полузащитник
- 30 Bergson Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Ivaldo Защитник
- 12 Renan Lodi Защитник
- 14 Лео Перейра Защитник
- 20 Matheus Rossetto Полузащитник
- 11 Nikao Полузащитник
- 7 Raphael Veiga Полузащитник
- 5 Веллингтон III Полузащитник
- 3 Лучо Гонсалес Полузащитник
- 92 Pablo I
- 10 Marcelo XIII
- 93 Reginaldo I
- 94 Macanhan
Ботафого 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Saulo II Вратарь
- 4 Marcelo Conceicao Защитник
- 3 Mauro Joel Carli Защитник
- 2 Igor Rabello Защитник
- 6 Gilson I Защитник
- 5 Rodrigo I Полузащитник
- 8 Matheus Fernandes Полузащитник
- 10 Валенсия Леонардо Полузащитник
- 7 Luiz Fernando IV Полузащитник
- 11 Erik IV Полузащитник
- 9 Brenner Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Диего Рибас Полузащитник
- 19 Кальвенте Эсекьель Полузащитник
- 16 Gustavo Costa Полузащитник
- 21 Ренато Сантос Полузащитник
- 18 Агирре Родриго Нападающий
- 23 Rickson
- 13 Silva Marsinio III
- 15 Moises VII
- 14 Yago IV
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 25.10.2018 Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 21.10.2018 Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 15.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Спорт Ресифи СA
- 06.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Америка Минейро СA
- 04.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Каракас КС
- 30.09.2018 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 23.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Парана СA
- 20.09.2018 Каракас 0:2 Атлетико Паранаэнсе КС
- 16.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 14.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 11.09.2018 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.09.2018 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Васко да Гама СA
- 26.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио СA
- 19.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго СA
- 11.08.2018 Сеара 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 08.08.2018 Пеньяроль 1:4 Атлетико Паранаэнсе КС
- 05.08.2018 Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 29.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Витория СA
Ботафого (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 20.10.2018 Ботафого 0:1 Байя СA
- 16.10.2018 Сеара 0:0 Ботафого СA
- 10.10.2018 Ботафого 1:1 Васко да Гама СA
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Ботафого 2:2 Сан-Паулу СA
- 24.09.2018 Витория 3:4 Ботафого СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Ботафого 1:0 Америка Минейро СA
- 09.09.2018 Флуминенсе 1:0 Ботафого СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 26.08.2018 Ботафого 2:0 Спорт Ресифи СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 17.08.2018 Ботафого 2:0 Насьональ Асунсьон КС
- 12.08.2018 Парана 1:1 Ботафого СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
- 02.08.2018 Насьональ Асунсьон 2:1 Ботафого КС
- 29.07.2018 Интернасьональ 3:0 Ботафого СA
- 27.07.2018 Ботафого 1:0 Шапекоэнсе СA
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ботафого: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|31
|18
|9
|4
|48 - 20
|63
|2.
|Фламенго
|31
|17
|8
|6
|49 - 23
|59
|3.
|Интернасьональ
|31
|16
|10
|5
|42 - 23
|58
|4.
|Сан-Паулу
|31
|15
|11
|5
|41 - 27
|56
|5.
|Гремио
|31
|14
|10
|7
|41 - 23
|52
|6.
|Атлетико Минейро
|30
|13
|7
|10
|47 - 35
|46
|7.
|Сантос
|31
|12
|10
|9
|38 - 28
|46
|8.
|Крузейро
|3:1
|31
|11
|10
|10
|28 - 28
|43
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|31
|11
|8
|12
|42 - 30
|41
|10.
|Флуминенсе
|31
|11
|7
|13
|31 - 38
|40
|11.
|Коринтианс
|31
|10
|9
|12
|32 - 30
|39
|12.
|Байя
|31
|9
|10
|12
|32 - 36
|37
|13.
|Ботафого
|1:1
|31
|8
|12
|11
|30 - 41
|36
|14.
|Васко да Гама
|31
|8
|11
|12
|36 - 43
|35
|15.
|Сеара
|30
|8
|10
|12
|25 - 31
|34
|16.
|Америка Минейро
|31
|8
|10
|13
|26 - 36
|34
|17.
|Шапекоэнсе
|31
|8
|10
|13
|30 - 45
|34
|18.
|Спорт Ресифи
|31
|9
|6
|16
|31 - 53
|33
|19.
|Витория
|31
|9
|6
|16
|30 - 52
|33
|20.
|Парана
|1:3
|31
|3
|8
|20
|13 - 50
|17
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Густаво Силвейра да Силва Бергсон получил желтую карточку от судьи
40'
Гильерме получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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