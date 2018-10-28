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Стадион:
Брисбен Роар
0:0
Перерыв
Веллингтон Феникс
0'
11' Желтая карточка
Пападопулос Авраам
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
11'
Пападопулос Авраам получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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