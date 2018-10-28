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Стадион: Санкорп
0:0
Перерыв
11' Желтая карточкаПападопулос Авраам
Состав команд
21
Jamie
Young
19
Jack
Hingert
13
Маук
Стефан
11
Ботеак
Эрик
19
Дойл
Томас
16
Фентон
Луис
14
Руфер
Алекс
21
Кришна
Рой
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 19 Jack Hingert Защитник
- 6 Пападопулос Авраам Защитник
- 8 Jacob Pepper Защитник
- 24 Connor O'Toole Защитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- 14 Alejandro Lopez IV Полузащитник
- 22 Миккельсен Тобиас Полузащитник
- 13 Маук Стефан Полузащитник
- 11 Ботеак Эрик Полузащитник
- 9 Таггарт Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Daniel Bowles Защитник
- 26 Nicholas D'Agostino Полузащитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 1 Brendan White
- 33 Henrique VII
- Главный тренер: John Aloisi
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 1 Курто Филип Вратарь
- 27 Тэйлор Стивен Защитник
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 19 Дойл Томас Защитник
- 16 Фентон Луис Полузащитник
- 4 Манди Пенья Полузащитник
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 13 Liberato Cacace Полузащитник
- 18 Sarpeet Singh Полузащитник
- 11 David Williams III Нападающий
- 21 Кришна Рой Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Сэил Оливер Вратарь
- 9 Бернс Натан Полузащитник
- 8 Николс Митч Полузащитник
- Max Burgess
- 5 Ryan Lowry
- Главный тренер: Des Buckingham
Предыдущие игры
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 21.10.2018 Брисбен Роар 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 07.08.2018 Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити КФ
- 20.04.2018 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.04.2018 Перт Глори 2:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 07.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 31.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.03.2018 Сидней 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 23.01.2018 Брисбен Роар 2:3 Серес ЛЧА(
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 21.10.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 07.08.2018 Бентлей Гринз 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 14.04.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 08.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 30.03.2018 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.03.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 25.02.2017 Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 21.01.2017 Веллингтон Феникс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 10.01.2016 Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.12.2015 Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 24.10.2015 Веллингтон Феникс 3:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 22.03.2015 Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 02.02.2015 Брисбен Роар 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 04.01.2015 Веллингтон Феникс 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 24.01.2014 Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 14.12.2013 Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 13.10.2013 Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 17.02.2013 Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 01.01.2013 Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 21.10.2012 Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.02.2012 Веллингтон Феникс 0:2 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
- 15.12.2011 Веллингтон Феникс 2:0 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Брисбен Роар
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
11'
Пападопулос Авраам получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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