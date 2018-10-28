  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Гуйчжоу Чжичэн
0:0
Первый тайм: 33'
Гуанчжоу Эвергранд
0' 33'
Первый тайм
33'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
31'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
30'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
30'
Чжи Чжэн не смог попасть в створ ударом издали
29'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
Угловой
29'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
29'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
28'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
28'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
28'
Талиска Андерсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
27'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
27'
Сюэпэн Ли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Отличные скиллы показывает Yunlong Fan, обводя своих соперников
26'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Угловой
26'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
25'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
25'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
25'
ШАНС! Лин Гао нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
Угловой
24'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
24'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
23'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
Угловой
22'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
22'
Боли Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
22'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Талиска Андерсон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
18'
Yunlong Fan видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
18'
Гуйчжоу Чжичэн имеет хороший шанс забить.
Офсайд
18'
ШАНС! Паулиньо Жозе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Чжи Чжэн
16'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Елавич Никица
14'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
13'
Выглядело как неплохой момент. Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
13'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
12'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
11'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
11'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
10'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
10'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
10'
Талиска Андерсон нанес удар издали, а Жанг Сипенг отбил его обратно в игру!
9'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
9'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
8'
Лин Гао не смог попасть в створ ударом издали
8'
Паулиньо Жозе нанес удар, мяч был парирован, но Жанг Сипенг не удержал его в руках.
7'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
7'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Yunlong Fan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
4'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
4'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Iminjan Ilhamjan
3'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
3'
Гуйчжоу Чжичэн имеет хороший шанс забить.
Угловой
3'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
3'
Чжи Чжэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Гуйчжоу Чжичэн имеет хороший шанс забить.
2'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
1'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Гуанчжоу Эвергранд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже 0 Стивенс Слоан 0 Свитолина Элина
Позже 0 Автомобилист 0 Спартак Москва
Позже 0 Слован 0 СКА
Позже Мексика. Гонка


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация