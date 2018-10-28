Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер
0:0
Первый тайм: 33'
Первый тайм
33'
32'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
31'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
30'
30'
Чжи Чжэн не смог попасть в створ ударом издали
29'
29'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
29'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
28'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
28'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
28'
Талиска Андерсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
27'
Сюэпэн Ли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Отличные скиллы показывает Yunlong Fan, обводя своих соперников
26'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
25'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
25'
25'
ШАНС! Лин Гао нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
24'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
24'
23'
22'
22'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
22'
Боли Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
22'
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Талиска Андерсон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
18'
Yunlong Fan видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
18'
18'
ШАНС! Паулиньо Жозе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Судья сигнализирует, что Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Чжи Чжэн
16'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
Судья сигнализирует, что Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Елавич Никица
14'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
13'
Выглядело как неплохой момент. Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
13'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
11'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
11'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
10'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
10'
10'
Талиска Андерсон нанес удар издали, а Жанг Сипенг отбил его обратно в игру!
9'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
9'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
8'
Лин Гао не смог попасть в створ ударом издали
8'
Паулиньо Жозе нанес удар, мяч был парирован, но Жанг Сипенг не удержал его в руках.
7'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
7'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Yunlong Fan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
4'
4'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Iminjan Ilhamjan
3'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
3'
Чжи Чжэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
2'
1'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Гуанчжоу Эвергранд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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