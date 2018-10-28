Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre
2:2
Перерыв
0:1
14' ГолМорено Джованни
21' Желтая карточкаYunqiu Li
1:1
22' ГолОби Микель Джон
2:1
30' ПенальтиАчеампонг Франк
2:1
39' Не забитый пенальтиАчеампонг Франк
2:2
44' ГолJianrong Zhu
45' Желтая карточкаWangsong Tan
Первый тайм
49'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Танг Вангсонг получил желтую карточку от судьи
46'
Безумный фол. Танг Вангсонг грубо играет против соперника. Пострадал Морено Джованни
46'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
46'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Игрок команды Шанхай Шэньхуа совершает фол
45'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
44'
Г О О О О Л - Jianrong Zhu первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
44'
Jianrong Zhu нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
44'
43'
42'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа отдал передачу, которая была заблокирована.
42'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Гуарин Фредди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
40'
Морено Джованни нарушает правила. Weijun Xie пострадал
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
39'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
39'
Танг Вангсонг имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
39'
ОН ПРОМАЗАЛ - Ачеампонг Франк пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
38'
ПЕНАЛЬТИ - Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Оби Микель Джон.
37'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
36'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда наносил удар-парашют, но вратарь перевел мяч на угловой.
36'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Судья сигнализирует, что Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
35'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Aidi Fulang Xisi наказан за толчок Weijun Xie
34'
33'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
33'
Гуарин Фредди нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
Г О О О О Л - Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда забивает с точки!
29'
Матч возобновлен
29'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
28'
ПЕНАЛЬТИ - Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ачеампонг Франк.
27'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Судья сигнализирует, что Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Jianrong Zhu
22'
Ачеампонг Франк сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда забил гол! Легко это для такого игрока, как Оби Микель Джон
22'
После штрафного удара,который нанес Yuanyi Li мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
21'
Yunqiu Li получил желтую карточку от судьи
21'
Безумный фол. Yunqiu Li грубо играет против соперника. Пострадал Ачеампонг Франк
21'
Янг Кипенг взял и забрал мяч на выходе
21'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
21'
После удара головой, который сделал Морено Джованни мяч выносится вратарем на угловой
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
19'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Hao Guo нарушает правила. Гуарин Фредди пострадал
18'
Rui Peng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Безумный фол. Aidi Fulang Xisi грубо играет против соперника. Пострадал Ачеампонг Франк
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Морено Джованни и попал в каркас ворот!
14'
Цао Юньдин сделал результативную передачу.
14'
ГОООООЛ - Морено Джованни Шанхай Шэньхуа забивает ударом головой
14'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
14'
Штрафной исполнил Гуарин Фредди, после его удара Янг Кипенг сделал классный сейв. Угловой
13'
Судья сигнализирует, что Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Jianrong Zhu
12'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
11'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
11'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Оби Микель Джон пострадал.
10'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Jiajun Bai выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Shilin Sun наказан за толчок Weijun Xie
8'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
8'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
7'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Матч возобновлен
7'
Ли Шуай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Weijun Xie наказан за толчок Ли Шуай
5'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
5'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
5'
Цао Юньдин не смог попасть в створ ударом издали
5'
Гуарин Фредди пробил со штрафного прямо в стенку
4'
Бастианс Феликс задерживает мяч рукой
4'
Матч возобновлен
2'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
1'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Шанхай Шэньхуа начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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