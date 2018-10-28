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Стадион: ААМИ Парк
1:2
Второй тайм: 80'
0:1
8' ГолJoel Chianese
11' Желтая карточкаКилкенни Нил
0:2
23' ГолКио Эндрю
28' Желтая карточкаЛоуренс Том II
42' Желтая карточкаLiam Reddy
1:2
47' ГолАнтонис Терри
62' Желтая карточкаХонда Кейсуке
71' Желтая карточкаХуанде Хуан
|
8'
0:1
11'
23'
0:2
28'
42'
47'
1:2
62'
71'
Состав команд
15
Рауль
Баэна
33
Liam
Reddy
88
Килкенни
Нил
27
Хуанде
Хуан
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 2 Роу Сторм Защитник
- 22 Анселл Николас Защитник
- 5 Нидермайер Георг Защитник
- 3 Corey Brown Защитник
- 4 Хонда Кейсуке Полузащитник
- 15 Рауль Баэна Полузащитник
- 8 Антонис Терри Полузащитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Нападающий
- 7 Kenjok Athiu Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Matt Acton Вратарь
- 14 Thomas Deng Защитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 6 Броксхэм Ли Полузащитник
- 23 Ингхэм Джей Нападающий
- Главный тренер: Kevin Muscat
Перт Глори
- Основной состав
- 33 Liam Reddy Вратарь
- 16 Мрчела Томислав Защитник
- 4 Лоури Шейн Защитник
- 2 Alexander Grant Защитник
- 3 Дэвидсон Джейсон Защитник
- 5 Франьич Иван Полузащитник
- 88 Килкенни Нил Полузащитник
- 27 Хуанде Хуан Полузащитник
- 19 Оикономидис Кристофер Полузащитник
- 7 Joel Chianese Нападающий
- 9 Кио Эндрю Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Tando Velaphi Вратарь
- 23 Scott Neville Полузащитник
- 22 Fabio Ferreira Нападающий
- 15 Brandon Wilson
- 20 Jake Brimmer
- Главный тренер: Kenny Lowe
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 20.10.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.08.2018 АПИА Лейхардт Тайгерз 3:2 Мельбурн Виктори КФ
- 07.08.2018 Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори КФ
- 05.05.2018 Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 28.04.2018 Сидней 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 18.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 13.04.2018 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.04.2018 Ульсан 6:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 31.03.2018 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 13.03.2018 Мельбурн Виктори 1:0 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 07.03.2018 Кавасаки Фронтале 2:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.02.2018 Шанхай СИПГ 4:1 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 13.02.2018 Мельбурн Виктори 3:3 Ульсан ЛЧА
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
Перт Глори (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 21.10.2018 Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 07.08.2018 Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори КФ
- 23.07.2018 Перт Глори 0:1 Челси ТМК
- 14.04.2018 Перт Глори 2:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 06.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 29.03.2018 Перт Глори 2:3 Сидней ЭЛ
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 10.03.2018 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Перт Глори: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 07.08.2018 Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори Кубок ФФА
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори Эй-Лига
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 11.03.2017 Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори Эй-Лига
- 21.01.2017 Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 02.12.2016 Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 30.01.2016 Перт Глори 3:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 27.12.2015 Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 16.12.2015 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 07.11.2015 Мельбурн Виктори 2:0 Перт Глори Кубок ФФА
- 07.03.2015 Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 25.01.2015 Перт Глори 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 02.01.2015 Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 15.03.2014 Перт Глори 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 31.01.2014 Перт Глори 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 13.12.2013 Мельбурн Виктори 2:0 Перт Глори Эй-Лига
- 05.04.2013 Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 23.03.2013 Мельбурн Виктори 2:3 Перт Глори Эй-Лига
- 19.01.2013 Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Перт Глори
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Брисбен Роар
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Мельбурн Виктори
|1:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Второй тайм
75'
Мельбурн Виктори делает замену. Нидермайер Георг уходит с поля, а Thomas Deng выходит на его замену.
71'
Хуанде Хуан получил желтую карточку от судьи
62'
Хонда Кейсуке получил желтую карточку от судьи
57'
Мельбурн Виктори делает замену. Kenjok Athiu уходит с поля, а Ингхэм Джей выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Антонис Терри бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Лиам Редди получил желтую карточку от судьи
28'
Лоуренс Том II получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Кио Эндрю бьет в цель!
11'
Килкенни Нил получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Джозеф Чианезе бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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