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Стадион:
Мельбурн Виктори
1:2
Второй тайм: 80'
Перт Глори
0'
0:1
8' Гол
Joel Chianese
11' Желтая карточка
Килкенни Нил
0:2
23' Гол
Кио Эндрю
28' Желтая карточка
Лоуренс Том II
42' Желтая карточка
Liam Reddy
1:2
47' Гол
Антонис Терри
62' Желтая карточка
Хонда Кейсуке
71' Желтая карточка
Хуанде Хуан
80'
Второй тайм
75'
Мельбурн Виктори делает замену. Нидермайер Георг уходит с поля, а Thomas Deng выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Хуанде Хуан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Хонда Кейсуке получил желтую карточку от судьи
57'
Мельбурн Виктори делает замену. Kenjok Athiu уходит с поля, а Ингхэм Джей выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Антонис Терри бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Лиам Редди получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Лоуренс Том II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Кио Эндрю бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Килкенни Нил получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Джозеф Чианезе бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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