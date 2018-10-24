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Стадион:
Витесс
 
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Фортуна Ситтард
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Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - Фортуна Ситтард

До начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч Витесс - Фортуна Ситтард
Витесс
93.4% (57)
Ничья:
4.9% (3)
Фортуна Ситтард
1.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Витесс:
37.7% (23)
Витесс:
31.1% (19)
Витесс:
11.5% (7)
Витесс:
8.2% (5)
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