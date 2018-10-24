Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - Фортуна Ситтард

Стадион: Гелредом
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Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - Фортуна СиттардДо начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч Витесс - Фортуна Ситтард
Витесс
93.4% (57)
Ничья:
4.9% (3)
Фортуна Ситтард
1.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Витесс:
37.7% (23)
2:1 Витесс:
31.1% (19)
1:0 Витесс:
11.5% (7)
3:1 Витесс:
8.2% (5)
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