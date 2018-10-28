Стадион: Шанхай Интернешнл
3:0
Перерыв
1:0
16' ГолЛэй У
26' Желтая карточкаRongze Han
2:0
27' ПенальтиХалк Живанилдо
33' Желтая карточкаXinghan Wu
3:0
45' ПенальтиХалк Живанилдо
Первый тайм
49'
Команда Шанхай СИПГ играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Должен был быть гол! Xinghan Wu имел отличный шанс, но Цзюнь-Лин Янь не дал голу состоятся!
48'
Отличные скиллы показывает Xinghan Wu, обводя своих соперников
48'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
48'
48'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
47'
46'
Г О О О О Л - Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ забивает с точки!
46'
46'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
45'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
44'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Назначен штрафной. Пострадал Халк Живанилдо, его свалил Жил Карлос.
43'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Халк Живанилдо наказан за толчок Дай Лин
42'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Матч возобновлен
41'
Хуань Фу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Как он промахнулся? Лэй У имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
40'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
39'
39'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Лэй У
38'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
36'
Xinghan Wu наказан за толчок Хуань Фу
35'
Матч возобновлен
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
35'
34'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
34'
34'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
33'
Xinghan Wu получил желтую карточку от судьи
33'
Безумный фол. Xinghan Wu грубо играет против соперника. Пострадал Элкесон Кардосо
32'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
32'
32'
Лэй У нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Отличные скиллы показывает Лэй У, обводя своих соперников
31'
31'
31'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
30'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
29'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
29'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
29'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Шанхай СИПГ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
27'
Г О О О О Л - Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ забивает с точки!
26'
Rongze Han получил желтую карточку от судьи
26'
ПЕНАЛЬТИ! - Rongze Han совершил грубый фол. Лэй У заработал пенальти!
26'
ШАНС! Лэй У вышел один-на-один с голкипером...
25'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лэй У и Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ.
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Судья сигнализирует, что Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
24'
Хао Юньминь нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
23'
23'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
23'
Жил Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Оскар дос Сантос нанес удар, мяч был парирован, но Rongze Han не удержал его в руках.
22'
21'
Судья сигнализирует, что Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Дай Лин
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Хуэй-Кан Цай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
19'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Отличные скиллы показывает Тарделли Диего, обводя своих соперников
18'
18'
Jingdao Jin не смог попасть в створ ударом издали
18'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
17'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
17'
Отличный командный гол!
16'
Вэньцзюнь Люй сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Лэй У изменил счет на табло!
16'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает навес прямо в штрафную.
16'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
16'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
16'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
16'
15'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
15'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отдал передачу, которая была заблокирована.
14'
14'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
14'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
13'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
12'
12'
Близко! Халк Живанилдо нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
11'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
11'
10'
Хао Юньминь не смог попасть в створ ударом издали
10'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
9'
9'
8'
8'
Шанс! Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
8'
8'
8'
Выглядело как неплохой момент. Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
7'
7'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
7'
Какой промах! Лэй У имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
7'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный кросс...
6'
6'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Шанс! Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
5'
5'
Пелле Грациано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
5'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
4'
Халк Живанилдо не смог попасть в створ ударом издали
4'
Тарделли Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
3'
Ванг Тонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
3'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
2'
Wei Zhang наказан за толчок Тарделли Диего
1'
1'
1'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Шаньдун Лунэн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация