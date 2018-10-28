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Стадион:
Хэнань Цзянье
0:0
Второй тайм: 65'
Бэйцзин Гоань
0'
14' Желтая карточка
Лю Хуань
22' Желтая карточка
Цзян Тао
27' Желтая карточка
Каранга Фернандо
40' Желтая карточка
Юй Ян
52' Желтая карточка
Шангуань Ван
59' Желтая карточка
Ivo I
62' Желтая карточка
Тэнлун Лэй
65'
Второй тайм
64'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Каранга Фернандо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
63'
Каранга Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
63'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Пяо Чэн оказался на газоне.
63'
Го Цюаньбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Тэнлун Лэй совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
61'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Каранга Фернандо пострадал.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
60'
Ву Ян из команды Хэнань Цзянье сделал отличный сейв!
60'
После штрафного удара,который нанес Виера Хонатан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
60'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Желтая карточка
59'
Оливио да Роса Иво получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
59'
Виера Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
58'
Хорошую попытку сделал Оливио да Роса Иво. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес прямо в штрафную.
58'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
57'
Ши-Хао Вэй не смог попасть в створ ударом издали
56'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Бэйцзин Гоань нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
55'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
54'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
53'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
53'
Пяо Чэн не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
52'
Шангуань Ван - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
51'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
Фол, нарушение
50'
Бассогог Кристиан наказан за толчок Аугусто Ренато
Угловой
50'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
50'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
50'
Дабао Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Назначен штрафной. Пострадал Каранга Фернандо, его свалил Юй Ян.
49'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
48'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
48'
Шанс! Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
Угловой
48'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
47'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
46'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
46'
Сориано Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
46'
Тактическая замена. Лю Хуань уходит с поля и его заменяет Taijan Jin
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
49'
Хорошую попытку сделал Бассогог Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
47'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Бассогог Кристиан и попал в перекладину!
47'
Zhuoyi Feng разрезает оборону соперника отличным пасом
47'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань.
46'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Xuan Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
45'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
44'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
44'
Yao Lu не смог попасть в створ ударом издали
44'
Оливио да Роса Иво нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
41'
Каранга Фернандо возвращается на поле.
41'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Травма, повреждение
40'
Каранга Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
40'
Юй Ян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Юй Ян грубо играет против соперника. Пострадал Каранга Фернандо
39'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
38'
ШАНС! Каранга Фернандо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
38'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
38'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Го Цюаньбо ошибается в защите.
38'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань направляет мяч в штрафную площадку, но Ву Ян выбегает и ловит мяч
36'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Сориано Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Плохо сыграл Zhuoyi Feng - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Xuan Han из команды Хэнань Цзянье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
36'
Виера Хонатан разрезает оборону соперника отличным пасом
35'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
35'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Бассогог Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Отличные скиллы показывает Бассогог Кристиан, обводя своих соперников
34'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
33'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Пяо Чэн оказался на газоне.
Офсайд
32'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
32'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
31'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
31'
Yao Lu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
30'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Тэнлун Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
29'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
29'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с правого угла.
29'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Цао Гу
28'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
28'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
27'
Судья подбегает и показывает Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье отложенную желтую карточку за фол.
27'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
26'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
26'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Травма, повреждение
25'
Каранга Фернандо возвращается на поле.
25'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
23'
Каранга Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
22'
Цзян Тао - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
22'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Оливио да Роса Иво оказался на газоне.
21'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
21'
Виера Хонатан нанес удар чуть мимо. Близко!
21'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
20'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
19'
После штрафного удара,который нанес Виера Хонатан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
18'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
17'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
17'
Виера Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
17'
Плохо сыграл Zhuoyi Feng - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
17'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
16'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
15'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Желтая карточка
14'
Лю Хуань совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Лю Хуань грубо играет против соперника. Пострадал Kuo Yang
13'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Ши-Хао Вэй грубо играет против соперника. Пострадал Kuo Yang
Фол, нарушение
12'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Аугусто Ренато оказался на газоне.
12'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
9'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Каранга Фернандо
7'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Матч возобновлен
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
7'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
6'
Как он промахнулся? Сориано Хонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
6'
Виера Хонатан нанес удар, мяч был парирован, но Ву Ян не удержал его в руках.
6'
Отличные скиллы показывает Виера Хонатан, обводя своих соперников
5'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
5'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Zhuoyi Feng наказан за толчок Ши-Хао Вэй
4'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
3'
Шанс! Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
2'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
2'
Хорошую попытку сделал Виера Хонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
2'
Го Цюаньбо взял и забрал мяч на выходе
2'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
1'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хэнань Цзянье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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