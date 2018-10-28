Стадион: Женжу Ханггай
0:0
Второй тайм: 65'
14' Желтая карточкаЛю Хуань
22' Желтая карточкаЦзян Тао
27' Желтая карточкаКаранга Фернандо
40' Желтая карточкаЮй Ян
52' Желтая карточкаШангуань Ван
59' Желтая карточкаIvo I
62' Желтая карточкаТэнлун Лэй
Второй тайм
64'
Матч возобновлен
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Каранга Фернандо получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Пяо Чэн оказался на газоне.
63'
Го Цюаньбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Тэнлун Лэй совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
61'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Каранга Фернандо пострадал.
60'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
60'
Ву Ян из команды Хэнань Цзянье сделал отличный сейв!
60'
После штрафного удара,который нанес Виера Хонатан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
60'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
59'
Оливио да Роса Иво получает желтую карточку за неспортивное поведение
59'
Судья сигнализирует, что Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
59'
Виера Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
58'
Хорошую попытку сделал Оливио да Роса Иво. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес прямо в штрафную.
58'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
57'
Ши-Хао Вэй не смог попасть в створ ударом издали
56'
55'
Бэйцзин Гоань нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
55'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
54'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
54'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
53'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
53'
Пяо Чэн не смог попасть в створ ударом издали
52'
Шангуань Ван - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
52'
Судья сигнализирует, что Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
51'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
50'
Бассогог Кристиан наказан за толчок Аугусто Ренато
50'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
50'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
50'
Дабао Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
49'
Назначен штрафной. Пострадал Каранга Фернандо, его свалил Юй Ян.
49'
48'
48'
Шанс! Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
48'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
47'
Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Сориано Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
46'
Тактическая замена. Лю Хуань уходит с поля и его заменяет Taijan Jin
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
49'
Хорошую попытку сделал Бассогог Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
47'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Бассогог Кристиан и попал в перекладину!
47'
Zhuoyi Feng разрезает оборону соперника отличным пасом
47'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Xuan Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
45'
Судья сигнализирует, что Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
45'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
44'
44'
Yao Lu не смог попасть в створ ударом издали
44'
Оливио да Роса Иво нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
41'
Каранга Фернандо возвращается на поле.
41'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
40'
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
40'
Юй Ян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
40'
Безумный фол. Юй Ян грубо играет против соперника. Пострадал Каранга Фернандо
39'
38'
38'
ШАНС! Каранга Фернандо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
38'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
38'
38'
Го Цюаньбо ошибается в защите.
38'
37'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань направляет мяч в штрафную площадку, но Ву Ян выбегает и ловит мяч
36'
36'
Сориано Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Плохо сыграл Zhuoyi Feng - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Xuan Han из команды Хэнань Цзянье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
36'
Виера Хонатан разрезает оборону соперника отличным пасом
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
35'
34'
Бассогог Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Отличные скиллы показывает Бассогог Кристиан, обводя своих соперников
34'
33'
33'
32'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Пяо Чэн оказался на газоне.
32'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
32'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
31'
Yao Lu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
30'
29'
Тэнлун Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
29'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с правого угла.
29'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Цао Гу
28'
28'
27'
Судья подбегает и показывает Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье отложенную желтую карточку за фол.
27'
27'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
25'
Каранга Фернандо возвращается на поле.
25'
Матч возобновлен
23'
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
22'
Цзян Тао - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
22'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Оливио да Роса Иво оказался на газоне.
21'
21'
Виера Хонатан нанес удар чуть мимо. Близко!
21'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
20'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
20'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
19'
После штрафного удара,который нанес Виера Хонатан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
18'
Судья сигнализирует, что Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
18'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
18'
18'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Виера Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
17'
Плохо сыграл Zhuoyi Feng - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
16'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
14'
Лю Хуань совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
13'
13'
Безумный фол. Ши-Хао Вэй грубо играет против соперника. Пострадал Kuo Yang
12'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Аугусто Ренато оказался на газоне.
12'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
11'
10'
Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
9'
9'
Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Каранга Фернандо
7'
7'
7'
Матч возобновлен
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
7'
6'
6'
Как он промахнулся? Сориано Хонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
6'
Виера Хонатан нанес удар, мяч был парирован, но Ву Ян не удержал его в руках.
6'
Отличные скиллы показывает Виера Хонатан, обводя своих соперников
5'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
5'
5'
4'
Zhuoyi Feng наказан за толчок Ши-Хао Вэй
4'
3'
3'
3'
Шанс! Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
2'
2'
Хорошую попытку сделал Виера Хонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
2'
Го Цюаньбо взял и забрал мяч на выходе
2'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хэнань Цзянье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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