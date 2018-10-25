Текстовая онлайн трансляция матча Спартак-2 - Томь

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Спартак-2 (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 24.10.2018 Спартак-2 2:2 Луч ФПД
- 20.10.2018 Спартак-2 0:2 Чертаново ФПД
- 13.10.2018 Тамбов 2:0 Спартак-2 ФПД
- 06.10.2018 Спартак-2 0:0 Тюмень ФПД
- 30.09.2018 Мордовия 0:1 Спартак-2 ФПД
- 23.09.2018 Спартак-2 2:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 19.09.2018 Краснодар-2 0:3 Спартак-2 ФПД
- 15.09.2018 Спартак-2 1:2 Армавир ФПД
- 08.09.2018 Нижний Новгород 3:1 Спартак-2 ФПД
- 01.09.2018 Спартак-2 2:1 Балтика ФПД
- 26.08.2018 Зенит-2 0:3 Спартак-2 ФПД
- 19.08.2018 Спартак-2 2:0 Ротор ФПД
- 12.08.2018 Химки 1:3 Спартак-2 ФПД
- 08.08.2018 Спартак-2 2:1 Факел ФПД
- 04.08.2018 Сибирь 1:0 Спартак-2 ФПД
- 29.07.2018 Шинник 1:1 Спартак-2 ФПД
- 23.07.2018 Спартак-2 0:0 Авангард Курск ФПД
- 17.07.2018 Сочи 0:1 Спартак-2 ФПД
- 12.05.2018 Спартак-2 2:1 Сибирь ФПД
- 06.05.2018 Тюмень 2:1 Спартак-2 ФПД
Томь (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 24.10.2018 Томь 2:0 Шинник ФПД
- 20.10.2018 Авангард Курск 0:0 Томь ФПД
- 13.10.2018 Томь 1:0 Сочи ФПД
- 06.10.2018 Томь 1:1 Сибирь ФПД
- 30.09.2018 Луч 2:2 Томь ФПД
- 23.09.2018 Томь 3:1 Чертаново ФПД
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Томь 1:0 Тюмень ФПД
- 08.09.2018 Мордовия 0:1 Томь ФПД
- 01.09.2018 Томь 4:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.08.2018 Краснодар-2 1:1 Томь ФПД
- 22.08.2018 Динамо Барнаул 0:0 Томь К
- 18.08.2018 Томь 3:0 Армавир ФПД
- 12.08.2018 Томь 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 08.08.2018 Томь 1:1 Балтика ФПД
- 04.08.2018 Томь 1:0 Зенит-2 ФПД
- 29.07.2018 Томь 2:0 Ротор ФПД
- 22.07.2018 Химки 0:1 Томь ФПД
- 17.07.2018 Томь 2:0 Факел ФПД
- 12.05.2018 Урожай 3:3 Томь ФПД
Последние игры между собой
Спартак-2: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Томь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
- 11.04.2018 Спартак-2 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 16.09.2017 Томь 1:2 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион
- 21.05.2016 Спартак-2 0:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 11.07.2015 Томь 4:1 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|32 - 16
|38
|2.
|Томь
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|26 - 11
|38
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|24 - 17
|31
|5.
|Авангард Курск
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 21
|30
|7.
|Сочи
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|32 - 22
|27
|8.
|Мордовия
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 21
|26
|9.
|Чертаново
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|30 - 29
|26
|10.
|Шинник
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 17
|24
|11.
|Ротор
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|16 - 17
|24
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|4
|10
|4
|21 - 21
|22
|13.
|Химки
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 30
|21
|14.
|Луч
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|13 - 12
|21
|15.
|Факел
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 22
|19
|16.
|Тюмень
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 23
|18
|17.
|Армавир
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 29
|17
|18.
|Балтика
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|21 - 31
|16
|19.
|Сибирь
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|12 - 24
|15
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|12 - 28
|7
-
Текстовая онлайн трансляция матча Спартак-2 - ТомьДо начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 29 минут.
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Прогнозы на матч Спартак-2 - Томь
Спартак-2
29.2% (21)
Ничья:
44.4% (32)
Томь
26.4% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.5% (27)
1:2 Томь:
11.1% (8)
1:0 Спартак-2:
11.1% (8)
0:1 Томь:
9.7% (7)
2:1 Спартак-2:
9.7% (7)
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