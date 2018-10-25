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Спартак-2
 
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Томь
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак-2 - Томь

До начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 29 минут.
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Прогнозы на матч Спартак-2 - Томь
Спартак-2
29.2% (21)
Ничья:
44.4% (32)
Томь
26.4% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.5% (27)
Томь:
11.1% (8)
Спартак-2:
11.1% (8)
Томь:
9.7% (7)
Спартак-2:
9.7% (7)
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