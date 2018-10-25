Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Тамбов

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Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - ТамбовДо начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.
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Прогнозы на матч Ротор - Тамбов
Ротор
37% (27)
Ничья:
27.4% (20)
Тамбов
35.6% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26% (19)
1:2 Тамбов:
21.9% (16)
2:1 Ротор:
15.1% (11)
1:0 Ротор:
15.1% (11)
0:2 Тамбов:
6.8% (5)
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