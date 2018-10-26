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Дармштадт
1:0
Второй тайм: 67'
Гройтер Фюрт
0'
1:0
23' Гол
Кемпе Тобиас
60' Желтая карточка
Дурсун Сердар
62' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
67'
Второй тайм
Желтая карточка
62'
Виттек Максимилиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
60'
Дурсун Сердар получил желтую карточку от судьи
57'
Гройтер Фюрт делает замену. Резе Фабиан уходит с поля, а Атанга Давид выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Кемпе Тобиас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 0 Кербер Анжелика 2 Стивенс Слоан
34' 0 Слован 5 ЦСКА Москва
37' 1 Динамо Рига 1 СКА
Позже 0 Гран Канария 0 ЦСКА Москва
Позже 0 Свитолина Элина 0 Бертенс Кики
Позже 0 Стивенс Слоан 0 Плишкова Каролина


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