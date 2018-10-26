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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Второй тайм: 67'
1:0
23' ГолКемпе Тобиас
60' Желтая карточкаДурсун Сердар
62' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
|
23'
1:0
60'
Состав команд
40
Ридер
Тим
11
Кемпе
Тобиас
30
Бурхерт
Саша
22
Малоча
Марио
17
Резе
Фабиан
37
Грин
Джулиан
29
Tobias
Mohr
Дармштадт 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фернандеш Даниэль Вратарь
- 40 Ридер Тим Защитник
- 28 Франке Марсель Защитник
- 4 Сулу Айтач Защитник
- 32 Холланд Фабиан Защитник
- 6 Мелем Марвин Полузащитник
- 5 Медоевич Слободан Полузащитник
- 20 Хеллер Марсель Полузащитник
- 11 Кемпе Тобиас Полузащитник
- 3 Джонс Джовин Полузащитник
- 19 Дурсун Сердар Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Штритцель Флориан Вратарь
- 21 Хён Иммануэль Защитник
- 25 Штарк Янник Полузащитник
- 9 Вурц Иоганнес Полузащитник
- 17 Сиригу Сандро Полузащитник
- 18 Бойд Терренс Нападающий
- 27 Orrin McKinze Gaines
- Главный тренер: Фрингс Торстен
Гройтер Фюрт 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Бурхерт Саша Вратарь
- 24 Сауэр Максимилиан Защитник
- 22 Малоча Марио Защитник
- 5 Richard Magyar Защитник
- 3 Виттек Максимилиан Защитник
- 4 Гугганиг Лукас Полузащитник
- 15 Эрнст Себастьян Полузащитник
- 17 Резе Фабиан Полузащитник
- 37 Грин Джулиан Полузащитник
- 29 Tobias Mohr Полузащитник
- 10 Daniel Keita-Ruel Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Функ Мариус Вратарь
- 19 Хильберт Роберто Защитник
- 23 Еккель Пауль Защитник
- 13 Калиджиури Марко Защитник
- 20 Атанга Давид Полузащитник
- 11 David Raum Полузащитник
- 38 Maximilian Bauer
- Главный тренер: Janos Radoki
Предыдущие игры
Дармштадт (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 21.10.2018 Ян 1:1 Дармштадт Б2
- 05.10.2018 Дармштадт 1:2 Гамбург Б2
- 28.09.2018 Хольштайн Киль 4:2 Дармштадт Б2
- 25.09.2018 Дармштадт 1:2 Арминия Б2
- 22.09.2018 Динамо Дрезден 4:1 Дармштадт Б2
- 15.09.2018 Дармштадт 1:1 Зандхаузен Б2
- 02.09.2018 Хайденхайм 0:1 Дармштадт Б2
- 24.08.2018 Дармштадт 3:0 Дуйсбург Б2
- 17.08.2018 Магдебург 0:1 Дармштадт К
- 10.08.2018 Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Б2
- 05.08.2018 Дармштадт 1:0 Падерборн Б2
- 22.07.2018 Дармштадт 1:1 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 13.05.2018 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.05.2018 Ян 0:3 Дармштадт Б2
- 28.04.2018 Дармштадт 3:1 Унион Берлин Б2
- 21.04.2018 Зандхаузен 1:1 Дармштадт Б2
- 15.04.2018 Дармштадт 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 07.04.2018 Хольштайн Киль 0:0 Дармштадт Б2
- 02.04.2018 Дармштадт 1:0 Фортуна Б2
- 18.03.2018 Нюрнберг 1:1 Дармштадт Б2
Гройтер Фюрт (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 20.10.2018 Арминия 2:3 Гройтер Фюрт Б2
- 06.10.2018 Гройтер Фюрт 1:1 Ян Б2
- 30.09.2018 Динамо Дрезден 0:1 Гройтер Фюрт Б2
- 27.09.2018 Гройтер Фюрт 0:0 Гамбург Б2
- 23.09.2018 Хайденхайм 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 15.09.2018 Гройтер Фюрт 4:1 Хольштайн Киль Б2
- 07.09.2018 Гройтер Фюрт 1:3 Штуттгарт ТМК
- 01.09.2018 Дуйсбург 0:1 Гройтер Фюрт Б2
- 25.08.2018 Гройтер Фюрт 2:2 Падерборн Б2
- 20.08.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Боруссия Д К
- 10.08.2018 Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 04.08.2018 Гройтер Фюрт 3:1 Зандхаузен Б2
- 13.05.2018 Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 06.05.2018 Гройтер Фюрт 2:2 Дуйсбург Б2
- 28.04.2018 Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 20.04.2018 Гройтер Фюрт 1:1 Бохум Б2
- 13.04.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Ян Б2
- 06.04.2018 Зандхаузен 0:0 Гройтер Фюрт Б2
- 01.04.2018 Гройтер Фюрт 2:1 Унион Берлин Б2
- 19.03.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Гройтер Фюрт Б2
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Гройтер Фюрт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Дармштадт
Гройтер Фюрт
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|10
|6
|2
|2
|23 - 15
|20
|2.
|Санкт-Паули
|10
|6
|1
|3
|16 - 15
|19
|3.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|4.
|Гамбург
|0:0
|11
|5
|4
|2
|12 - 11
|19
|5.
|Унион Берлин
|10
|4
|6
|0
|14 - 7
|18
|6.
|Падерборн
|10
|4
|4
|2
|19 - 15
|16
|7.
|Бохум
|10
|4
|3
|3
|16 - 10
|15
|8.
|Хайденхайм
|10
|4
|3
|3
|17 - 12
|15
|9.
|Ян
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|10.
|Динамо Дрезден
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Дармштадт
|1:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|12.
|Хольштайн Киль
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|13.
|Арминия
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|15.
|Магдебург
|0:0
|11
|1
|7
|3
|13 - 17
|10
|16.
|Зандхаузен
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|17.
|Дуйсбург
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|18.
|Ингольштадт
|10
|1
|2
|7
|9 - 23
|5
Второй тайм
62'
Виттек Максимилиан получил желтую карточку от судьи
60'
Дурсун Сердар получил желтую карточку от судьи
57'
Гройтер Фюрт делает замену. Резе Фабиан уходит с поля, а Атанга Давид выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Г О О О О Л - Кемпе Тобиас бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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