  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Магдебург
0:0
Второй тайм: 67'
Гамбург
0'
2' Желтая карточка
Бейтс Дэвид
24' Желтая карточка
Вайль Рихард
53' Вторая желтая карточка
Бейтс Дэвид
67'
Второй тайм
53'
Бейтс Дэвид получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
24'
Вайль Рихард получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
2'
Бейтс Дэвид получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 0 Кербер Анжелика 2 Стивенс Слоан
37' 0 Слован 7 ЦСКА Москва
Пер 1 Динамо Рига 1 СКА
Позже 0 Гран Канария 0 ЦСКА Москва
Позже 0 Свитолина Элина 0 Бертенс Кики
Позже 0 Стивенс Слоан 0 Плишкова Каролина


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация