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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2' Желтая карточкаБейтс Дэвид
24' Желтая карточкаВайль Рихард
53' Вторая желтая карточкаБейтс Дэвид
|
2'
24'
53'
Состав команд
16
Бутцен
Нильс
17
Вайль
Рихард
11
Бек
Кристиан
24
Сакаи
Готоку
14
Хант
Аарон
20
Хи-Чан
Хван
Магдебург 4-2-1-3
- Основной состав
- 30 Брунст Александер Вратарь
- 16 Бутцен Нильс Защитник
- 33 Брежери Ромен Защитник
- 17 Вайль Рихард Защитник
- 14 Шефер Штеффен Защитник
- 19 Нимайер Михел Полузащитник
- 6 Ротер Бьёрн Полузащитник
- 8 Тюрпиц Филип Полузащитник
- 9 Marcel Costly Нападающий
- 11 Бек Кристиан Нападающий
- 26 Marius Buelter Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фейзич Ясмин Вратарь
- 3 Хандке Кристофер Защитник
- 22 Manfred Osei Kwadwo Полузащитник
- 10 Хамманн Нико Полузащитник
- 18 Игнёвски Александр Полузащитник
- 7 Лохкемпер Феликс Нападающий
- 23 Charles-Elie Leprevotte
Гамбург 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Поллерсбек Юлиан Вратарь
- 24 Сакаи Готоку Защитник
- 5 Бейтс Дэвид Защитник
- 4 Ван Дронгелен Рик Защитник
- 6 Дуглас Сантос Защитник
- 25 Мангаля Орель Полузащитник
- 14 Хант Аарон Полузащитник
- 8 Холтби Льюис Полузащитник
- 7 Нарей Халед Нападающий
- 20 Хи-Чан Хван Нападающий
- 10 Ласогга Пьер-Мишель Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Микель Том Вратарь
- 2 Лакруа Лео Защитник
- 16 Яньичич Василие Полузащитник
- 13 Мориц Кристоф Полузащитник
- 18 Джатта Бейкери Полузащитник
- 15 Арп Янн-Фите Нападающий
- 11 Ито Тацуя Нападающий
- Главный тренер: Вольф Ханнес
Предыдущие игры
Магдебург (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 20.10.2018 Хайденхайм 3:0 Магдебург Б2
- 11.10.2018 Вольфсбург 1:1 Магдебург ТМК
- 06.10.2018 Магдебург 2:2 Динамо Дрезден Б2
- 30.09.2018 Зандхаузен 0:1 Магдебург Б2
- 26.09.2018 Магдебург 3:3 Дуйсбург Б2
- 23.09.2018 Падерборн 4:4 Магдебург Б2
- 17.09.2018 Магдебург 0:0 Арминия Б2
- 03.09.2018 Хольштайн Киль 2:1 Магдебург Б2
- 25.08.2018 Магдебург 1:1 Ингольштадт Б2
- 17.08.2018 Магдебург 0:1 Дармштадт К
- 12.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Магдебург Б2
- 05.08.2018 Магдебург 1:2 Санкт-Паули Б2
- 21.07.2018 Магдебург 2:0 Дженоа ТМК
- 21.07.2018 Магдебург 0:0 Суонси ТМК
- 12.05.2018 Шпортфройнде Лотте 0:1 Магдебург Б3
- 05.05.2018 Магдебург 3:1 Кемницер Б3
- 28.04.2018 Галлешер 0:2 Магдебург Б3
- 21.04.2018 Магдебург 2:0 Фортуна Кёльн Б3
- 17.04.2018 Карл Цейсс 1:5 Магдебург Б3
- 13.04.2018 Веен Висбаден 1:2 Магдебург Б3
Гамбург (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 21.10.2018 Гамбург 0:0 Бохум Б2
- 05.10.2018 Дармштадт 1:2 Гамбург Б2
- 30.09.2018 Гамбург 0:0 Санкт-Паули Б2
- 27.09.2018 Гройтер Фюрт 0:0 Гамбург Б2
- 23.09.2018 Гамбург 0:5 Ян Б2
- 18.09.2018 Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Б2
- 15.09.2018 Гамбург 3:2 Хайденхайм Б2
- 27.08.2018 Гамбург 3:0 Арминия Б2
- 18.08.2018 Эрндтебрюк 3:5 Гамбург К
- 15.08.2018 Гамбург 1:4 Бавария ТМК
- 12.08.2018 Зандхаузен 0:3 Гамбург Б2
- 03.08.2018 Гамбург 0:3 Хольштайн Киль Б2
- 28.07.2018 Гамбург 3:1 Монако ТМК
- 21.07.2018 Гамбург 2:1 Сток Сити ТМК
- 14.07.2018 Рапид Вена 1:2 Гамбург ТМК
- 11.07.2018 ЦСКА Москва 0:1 Гамбург ТМК
- 12.05.2018 Гамбург 2:1 Боруссия М Б
- 05.05.2018 Айнтрахт Фр 3:0 Гамбург Б
- 28.04.2018 Вольфсбург 1:3 Гамбург Б
- 21.04.2018 Гамбург 1:0 Фрайбург Б
Последние игры между собой
Магдебург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гамбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 06.10.2016 Магдебург 1:2 Гамбург Товарищеские матчи. Клубы
Магдебург
Гамбург
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|10
|6
|2
|2
|23 - 15
|20
|2.
|Санкт-Паули
|10
|6
|1
|3
|16 - 15
|19
|3.
|Гройтер Фюрт
|0:1
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|4.
|Гамбург
|0:0
|11
|5
|4
|2
|12 - 11
|19
|5.
|Унион Берлин
|10
|4
|6
|0
|14 - 7
|18
|6.
|Падерборн
|10
|4
|4
|2
|19 - 15
|16
|7.
|Бохум
|10
|4
|3
|3
|16 - 10
|15
|8.
|Хайденхайм
|10
|4
|3
|3
|17 - 12
|15
|9.
|Ян
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|10.
|Динамо Дрезден
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Дармштадт
|1:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|12.
|Хольштайн Киль
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|13.
|Арминия
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|15.
|Магдебург
|0:0
|11
|1
|7
|3
|13 - 17
|10
|16.
|Зандхаузен
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|17.
|Дуйсбург
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|18.
|Ингольштадт
|10
|1
|2
|7
|9 - 23
|5
Второй тайм
53'
Бейтс Дэвид получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Вайль Рихард получил желтую карточку от судьи
2'
Бейтс Дэвид получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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