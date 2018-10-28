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Ингольштадт
0:0
Второй тайм: 75'
Дуйсбург
0'
70' Желтая карточка
Краусе Робин
75'
Второй тайм
71'
Ингольштадт делает замену. Кершбаумер Константин уходит с поля, а Киттель Сонни выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Краусе Робин получил желтую карточку от судьи
69'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Энгин Ахмет выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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