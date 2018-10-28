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0:0
Второй тайм: 75'
70' Желтая карточкаКраусе Робин
Состав команд
26
Нойман
Фил
34
Матип
Марвин
23
Краусе
Робин
Ингольштадт 3-5-2
- Основной состав
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 26 Нойман Фил Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 5 Гимбер Бенедикт Защитник
- 2 Frederic Ananou Полузащитник
- 29 Рёчер Торстен Полузащитник
- 23 Краусе Робин Полузащитник
- 7 Кершбаумер Константин Полузащитник
- 6 Paulo Silva Полузащитник
- 20 Кутшке Штефан Нападающий
- 14 Osayamen Osawe Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кналлер Марко Вратарь
- 13 Лайпертц Роберт Полузащитник
- 8 Коэн Альмог Полузащитник
- 19 Гауз Марсель Полузащитник
- 30 Пледль Томас Полузащитник
- 10 Киттель Сонни Нападающий
- 36 Fatih Kaya
- Главный тренер: Stefan Leitl
Дуйсбург 4-4-2
- Основной состав
- 27 Мезенхёлер Даниэль Вратарь
- 7 Andreas Wiegel Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 23 Регезель Янни Полузащитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 10 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 33 Штоппелькамп Мориц Полузащитник
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- 24 Тащи Борис Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Давари Даниэль Вратарь
- 3 Хаджири Энис Защитник
- 14 Альбутат Тим Полузащитник
- 15 Ферхук Йон Нападающий
- 9 Энгин Ахмет Нападающий
- 19 Сукута-Пасу Ричард Нападающий
- 13 Lukas Daschner
- Главный тренер: Ilia Gruev
Предыдущие игры
Ингольштадт (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 19.10.2018 Зандхаузен 4:0 Ингольштадт Б2
- 07.10.2018 Ингольштадт 1:2 Падерборн Б2
- 01.10.2018 Ингольштадт 1:2 Унион Берлин Б2
- 25.09.2018 Кёльн 2:1 Ингольштадт Б2
- 21.09.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2018 Бохум 6:0 Ингольштадт Б2
- 06.09.2018 Ингольштадт 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 31.08.2018 Ингольштадт 3:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 25.08.2018 Магдебург 1:1 Ингольштадт Б2
- 20.08.2018 Падерборн 2:1 Ингольштадт К
- 10.08.2018 Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 04.08.2018 Ян 2:1 Ингольштадт Б2
- 29.07.2018 Боруссия М 0:1 Ингольштадт ТМК
- 14.07.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Ингольштадт ТМК
- 13.05.2018 Ингольштадт 1:3 Кайзерслаутерн Б2
- 06.05.2018 Айнтрахт Бр 0:2 Ингольштадт Б2
- 29.04.2018 Ингольштадт 1:5 Хольштайн Киль Б2
- 22.04.2018 Фортуна 3:0 Ингольштадт Б2
- 15.04.2018 Ингольштадт 1:1 Нюрнберг Б2
- 08.04.2018 Ингольштадт 2:2 Арминия Б2
Дуйсбург (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 22.10.2018 Дуйсбург 0:1 Санкт-Паули Б2
- 08.10.2018 Кёльн 1:2 Дуйсбург Б2
- 29.09.2018 Дуйсбург 1:3 Ян Б2
- 26.09.2018 Магдебург 3:3 Дуйсбург Б2
- 23.09.2018 Дуйсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 14.09.2018 Унион Берлин 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.09.2018 Дуйсбург 0:1 Гройтер Фюрт Б2
- 24.08.2018 Дармштадт 3:0 Дуйсбург Б2
- 18.08.2018 Дассендорф 0:1 Дуйсбург К
- 11.08.2018 Дуйсбург 0:2 Бохум Б2
- 06.08.2018 Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Б2
- 28.07.2018 Дуйсбург 1:1 Атлетик Б ТМК
- 28.07.2018 Дуйсбург 0:0 Фиорентина ТМК
- 15.07.2018 Вердер 1:0 Дуйсбург ТМК
- 03.07.2018 Дуйсбург 1:2 Ройал Антверпен ТМК
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Б2
- 06.05.2018 Гройтер Фюрт 2:2 Дуйсбург Б2
- 29.04.2018 Дуйсбург 4:1 Ян Б2
- 22.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дуйсбург Б2
- 14.04.2018 Дуйсбург 0:2 Зандхаузен Б2
Последние игры между собой
Ингольштадт: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Дуйсбург: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
- 24.02.2018 Дуйсбург 2:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 19.09.2017 Ингольштадт 2:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 30.03.2013 Ингольштадт 0:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 19.10.2012 Дуйсбург 0:2 Ингольштадт Бундеслига 2
- 01.04.2012 Ингольштадт 1:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 15.10.2011 Дуйсбург 3:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 21.01.2011 Ингольштадт 1:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 28.08.2010 Дуйсбург 4:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 22.03.2009 Ингольштадт 0:0 Дуйсбург Бундеслига 2
- 19.10.2008 Дуйсбург 6:1 Ингольштадт Бундеслига 2
Ингольштадт
Дуйсбург
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|2.
|Гамбург
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|3.
|Санкт-Паули
|0:1
|11
|6
|1
|4
|16 - 16
|19
|4.
|Гройтер Фюрт
|11
|5
|4
|2
|16 - 12
|19
|5.
|Унион Берлин
|0:0
|11
|4
|7
|0
|14 - 7
|19
|6.
|Падерборн
|11
|4
|5
|2
|22 - 18
|17
|7.
|Хайденхайм
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|8.
|Хольштайн Киль
|1:0
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|9.
|Бохум
|10
|4
|3
|3
|16 - 10
|15
|10.
|Ян
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|11.
|Динамо Дрезден
|0:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|13.
|Дармштадт
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|14.
|Арминия
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|15.
|Зандхаузен
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|16.
|Магдебург
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|17.
|Дуйсбург
|0:0
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|18.
|Ингольштадт
|0:0
|11
|1
|3
|7
|9 - 23
|6
Второй тайм
71'
Ингольштадт делает замену. Кершбаумер Константин уходит с поля, а Киттель Сонни выходит на его замену.
70'
Краусе Робин получил желтую карточку от судьи
69'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Энгин Ахмет выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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