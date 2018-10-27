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Эрцгебирге Ауэ
0:0
Первый тайм: 43'
Арминия
0'
34' Желтая карточка
Бруннер Седрик
43'
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Первый тайм
Желтая карточка
34'
Бруннер Седрик получил желтую карточку от судьи
13'
Арминия делает замену. Клос Фабиан уходит с поля, а Шипплок Свен выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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