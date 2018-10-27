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0:0
Первый тайм: 43'
34' Желтая карточкаБруннер Седрик
|
34'
Состав команд
15
Кемпе
Деннис
20
Nils
Seufert
Эрцгебирге Ауэ 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Martin Maennel Вратарь
- 4 Калиг Фабиан Защитник
- 12 Steve Breitkreuz Защитник
- 21 Какуталуа Малкольм Защитник
- 24 Patrick Strauss Полузащитник
- 17 Philipp Riese Полузащитник
- 5 Фандрих Клеменс Полузащитник
- 15 Кемпе Деннис Полузащитник
- 7 Хохшайдт Ян Полузащитник
- 23 Soeren Bertram Нападающий
- 37 Теструт Паскаль Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Хаас Даниэль Вратарь
- 36 Кусич Филип Защитник
- 38 Robert Herrmann Полузащитник
- 25 Выдра Доминик Полузащитник
- 10 Назаров Дмитрий II Полузащитник
- 16 Mario Kvesic Нападающий
- 9 Emmanuel Iyoha Нападающий
- Главный тренер: Pavel Dotchev
Арминия 3-5-2
- Основной состав
- 25 Philipp Klewin Вратарь
- 3 Берендт Бриан Защитник
- 27 Бруннер Седрик Защитник
- 11 Зальгер Штефан Защитник
- 22 Roberto Massimo Полузащитник
- 14 Эдмундссон Йохан Полузащитник
- 20 Nils Seufert Полузащитник
- 19 Manuel Prietl Полузащитник
- 8 Хартерц Флориан Полузащитник
- 9 Клос Фабиан Нападающий
- 21 Фогльзаммер Андреас Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Бёрнер Юлиан Защитник
- 32 Keanu Staude Полузащитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 23 Клаусс Джонатан Полузащитник
- 36 Шипплок Свен Нападающий
- 17 Prince Osei Owusu Нападающий
- 40 Baboucarr Gaye
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 19.10.2018 Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.10.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хольштайн Киль Б2
- 29.09.2018 Падерборн 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 26.09.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Зандхаузен Б2
- 23.09.2018 Дуйсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 16.09.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Б2
- 07.09.2018 Вольфсбург 3:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 31.08.2018 Ингольштадт 3:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 25.08.2018 Кёльн 3:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 18.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Майнц К
- 12.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Магдебург Б2
- 05.08.2018 Унион Берлин 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 29.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Шальке 04 ТМК
- 19.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 5:1 Крылья Советов ТМК
- 22.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Карлсруэ ПОЗПИВБ2
- 18.05.2018 Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ ПОЗПИВБ2
- 13.05.2018 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Динамо Дрезден Б2
- 27.04.2018 Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 22.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дуйсбург Б2
Арминия (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 23.10.2018 Вердер 2:1 Арминия ТМК
- 20.10.2018 Арминия 2:3 Гройтер Фюрт Б2
- 05.10.2018 Бохум 1:0 Арминия Б2
- 28.09.2018 Арминия 1:3 Кёльн Б2
- 25.09.2018 Дармштадт 1:2 Арминия Б2
- 22.09.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 17.09.2018 Магдебург 0:0 Арминия Б2
- 01.09.2018 Арминия 5:3 Ян Б2
- 27.08.2018 Гамбург 3:0 Арминия Б2
- 19.08.2018 Лок Штендаль 0:5 Арминия К
- 11.08.2018 Арминия 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 05.08.2018 Хайденхайм 1:1 Арминия Б2
- 27.07.2018 Арминия 0:1 Вердер ТМК
- 15.07.2018 Динамо Москва 4:1 Арминия ТМК
- 13.05.2018 Арминия 0:0 Зандхаузен Б2
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
- 27.04.2018 Арминия 3:2 Кайзерслаутерн Б2
- 20.04.2018 Айнтрахт Бр 0:0 Арминия Б2
- 14.04.2018 Арминия 2:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 08.04.2018 Ингольштадт 2:2 Арминия Б2
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Арминия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
- 14.04.2018 Арминия 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 05.11.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Арминия Бундеслига 2
- 05.03.2017 Арминия 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 21.09.2016 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Арминия Бундеслига 2
- 08.03.2014 Арминия 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 13.09.2013 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Арминия Бундеслига 2
- 20.02.2011 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Арминия Бундеслига 2
- 25.09.2010 Арминия 0:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ
Арминия
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|2.
|Кёльн
|0:1
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|3.
|Санкт-Паули
|10
|6
|1
|3
|16 - 15
|19
|4.
|Гройтер Фюрт
|11
|5
|4
|2
|16 - 12
|19
|5.
|Унион Берлин
|10
|4
|6
|0
|14 - 7
|18
|6.
|Хайденхайм
|1:0
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|7.
|Падерборн
|1:2
|11
|4
|4
|3
|20 - 17
|16
|8.
|Бохум
|10
|4
|3
|3
|16 - 10
|15
|9.
|Ян
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|10.
|Динамо Дрезден
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|11.
|Дармштадт
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|12.
|Хольштайн Киль
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|13.
|Арминия
|0:0
|11
|3
|4
|4
|14 - 17
|13
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|15.
|Зандхаузен
|2:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|16.
|Магдебург
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|17.
|Дуйсбург
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|18.
|Ингольштадт
|10
|1
|2
|7
|9 - 23
|5
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Первый тайм
34'
Бруннер Седрик получил желтую карточку от судьи
13'
Арминия делает замену. Клос Фабиан уходит с поля, а Шипплок Свен выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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