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Унион Берлин
0:0
Второй тайм: 71'
Динамо Дрезден
0'
20' Желтая карточка
Aias Aosman
24' Желтая карточка
Jannis Nikolaou
34' Вторая желтая карточка
Jannis Nikolaou
41' Желтая карточка
Эберт Патрик
62' Желтая карточка
Кроос Феликс
71'
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Второй тайм
Желтая карточка
62'
Кроос Феликс получил желтую карточку от судьи
60'
Унион Берлин делает замену. Меес Джошуа уходит с поля, а Абдуллахи Сулейман выходит на его замену.
59'
Унион Берлин делает замену. Шмидебах Мануэль уходит с поля, а Цуль Роберт выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Эберт Патрик получил желтую карточку от судьи
34'
Jannis Nikolaou получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
24'
Jannis Nikolaou получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Aias Aosman получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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