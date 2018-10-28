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0:0
Второй тайм: 71'
20' Желтая карточкаAias Aosman
24' Желтая карточкаJannis Nikolaou
34' Вторая желтая карточкаJannis Nikolaou
41' Желтая карточкаЭберт Патрик
62' Желтая карточкаКроос Феликс
|
20'
24'
34'
41'
62'
Состав команд
14
Райхель
Кен
11
Гогия
Акакий
23
Кроос
Феликс
26
Гонтер
Сёрен
16
Хайзе
Филип
20
Эберт
Патрик
10
Aias
Aosman
Унион Берлин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гикевич Рафал Вратарь
- 28 Триммель Кристофер Защитник
- 5 Фридрих Марвин Защитник
- 19 Хюбнер Флориан Защитник
- 14 Райхель Кен Защитник
- 21 Прёмель Гриша Полузащитник
- 24 Шмидебах Мануэль Полузащитник
- 11 Гогия Акакий Полузащитник
- 23 Кроос Феликс Полузащитник
- 8 Меес Джошуа Полузащитник
- 10 Андерссон Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Буск Якоб Вратарь
- 25 Christopher Lenz Защитник
- 3 Шёссвендтер Кристоф Защитник
- 32 Цуль Роберт Полузащитник
- 7 Хартель Марсель Полузащитник
- 20 Абдуллахи Сулейман Нападающий
- 9 Полтер Себастьян Нападающий
- Главный тренер: Фишер Урс
Динамо Дрезден 3-4-3
- Основной состав
- 1 Шуберт Маркус Вратарь
- 26 Гонтер Сёрен Защитник
- 6 Marco Hartmann Защитник
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 2 Вальквист Линус Полузащитник
- 8 Rico Benatelli Полузащитник
- 4 Jannis Nikolaou Полузащитник
- 16 Хайзе Филип Полузащитник
- 20 Эберт Патрик Нападающий
- 14 Коне Мусса II Нападающий
- 10 Aias Aosman Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Думич Дарио Защитник
- 40 Erich Berko Полузащитник
- 22 Patrick Moeschl Полузащитник
- 11 Дульевич Харис Полузащитник
- 9 Lucas Roeser Нападающий
- 28 Атик Бариш Нападающий
- 24 Вигерс Патрик
- Главный тренер: Uwe Neuhaus
Предыдущие игры
Унион Берлин (последние 20 матчей: +9 =9 -2)
- 21.10.2018 Падерборн 0:0 Унион Берлин Б2
- 07.10.2018 Унион Берлин 1:1 Хайденхайм Б2
- 01.10.2018 Ингольштадт 1:2 Унион Берлин Б2
- 25.09.2018 Унион Берлин 2:0 Хольштайн Киль Б2
- 22.09.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 14.09.2018 Унион Берлин 2:2 Дуйсбург Б2
- 05.09.2018 Унион Берлин 3:3 Грасcхоппер ТМК
- 02.09.2018 Зандхаузен 0:0 Унион Берлин Б2
- 26.08.2018 Унион Берлин 4:1 Санкт-Паули Б2
- 19.08.2018 Карл Цейсс 2:4 Унион Берлин К
- 13.08.2018 Кёльн 1:1 Унион Берлин Б2
- 05.08.2018 Унион Берлин 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 28.07.2018 КПР 3:0 Унион Берлин ТМК
- 21.07.2018 Унион Берлин 1:1 Бордо ТМК
- 17.07.2018 Унион Берлин 2:1 Норвич ТМК
- 13.05.2018 Динамо Дрезден 0:1 Унион Берлин Б2
- 06.05.2018 Унион Берлин 3:1 Бохум Б2
- 28.04.2018 Дармштадт 3:1 Унион Берлин Б2
- 21.04.2018 Унион Берлин 1:1 Хайденхайм Б2
- 14.04.2018 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин Б2
Динамо Дрезден (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 19.10.2018 Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.10.2018 Магдебург 2:2 Динамо Дрезден Б2
- 30.09.2018 Динамо Дрезден 0:1 Гройтер Фюрт Б2
- 25.09.2018 Бохум 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 22.09.2018 Динамо Дрезден 4:1 Дармштадт Б2
- 18.09.2018 Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Б2
- 14.09.2018 Ян 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 26.08.2018 Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм Б2
- 18.08.2018 Рёдингхаузен 3:2 Динамо Дрезден К
- 11.08.2018 Арминия 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 06.08.2018 Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Б2
- 28.07.2018 Динамо Дрезден 1:2 Астон Вилла ТМК
- 18.07.2018 Динамо Дрезден 0:0 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 13.05.2018 Динамо Дрезден 0:1 Унион Берлин Б2
- 06.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Динамо Дрезден Б2
- 28.04.2018 Динамо Дрезден 1:2 Фортуна Б2
- 22.04.2018 Кайзерслаутерн 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 14.04.2018 Динамо Дрезден 0:4 Хольштайн Киль Б2
- 08.04.2018 Айнтрахт Бр 1:1 Динамо Дрезден Б2
- 31.03.2018 Динамо Дрезден 1:1 Нюрнберг Б2
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Динамо Дрезден: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
- 13.05.2018 Динамо Дрезден 0:1 Унион Берлин Бундеслига 2
- 09.12.2017 Унион Берлин 0:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 05.02.2017 Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Бундеслига 2
- 15.08.2016 Унион Берлин 2:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 08.02.2014 Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 09.08.2013 Динамо Дрезден 1:3 Унион Берлин Бундеслига 2
- 12.04.2013 Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 04.11.2012 Динамо Дрезден 0:2 Унион Берлин Бундеслига 2
- 11.02.2012 Унион Берлин 4:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 12.08.2011 Динамо Дрезден 4:0 Унион Берлин Бундеслига 2
- 08.03.2009 Унион Берлин 2:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3
- 13.09.2008 Динамо Дрезден 0:1 Унион Берлин Бундеслига 3
- 08.05.2008 Унион Берлин 4:2 Динамо Дрезден Региональная лига. Север
- 27.10.2007 Динамо Дрезден 0:1 Унион Берлин Региональная лига. Север
Унион Берлин
Динамо Дрезден
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|2.
|Гамбург
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|3.
|Санкт-Паули
|0:1
|11
|6
|1
|4
|16 - 16
|19
|4.
|Гройтер Фюрт
|11
|5
|4
|2
|16 - 12
|19
|5.
|Унион Берлин
|0:0
|11
|4
|7
|0
|14 - 7
|19
|6.
|Падерборн
|11
|4
|5
|2
|22 - 18
|17
|7.
|Хайденхайм
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|8.
|Хольштайн Киль
|1:0
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|9.
|Бохум
|10
|4
|3
|3
|16 - 10
|15
|10.
|Ян
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|11.
|Динамо Дрезден
|0:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|13.
|Дармштадт
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|14.
|Арминия
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|15.
|Зандхаузен
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|16.
|Магдебург
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|17.
|Дуйсбург
|0:0
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|18.
|Ингольштадт
|0:0
|11
|1
|3
|7
|9 - 23
|6
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Второй тайм
62'
Кроос Феликс получил желтую карточку от судьи
60'
Унион Берлин делает замену. Меес Джошуа уходит с поля, а Абдуллахи Сулейман выходит на его замену.
59'
Унион Берлин делает замену. Шмидебах Мануэль уходит с поля, а Цуль Роберт выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Эберт Патрик получил желтую карточку от судьи
34'
Jannis Nikolaou получает вторую желтую карточку. Удаление.
24'
Jannis Nikolaou получил желтую карточку от судьи
20'
Aias Aosman получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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