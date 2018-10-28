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0:1
Второй тайм: 71'
7' Желтая карточкаДем Янник
30' Желтая карточкаШмидт Доминик
0:1
59' ГолСерра Янни
64' Желтая карточкаАллаги Сами
|
7'
30'
59'
0:1
64'
Состав команд
22
Шахин
Дженк
11
Аллаги
Сами
20
Дем
Янник
24
Валь
Хауке
23
Серра
Янни
Санкт-Паули 4-5-1
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 8 Дуджак Джереми Защитник
- 4 Цайрайс Филипп Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 20 Richard Neudecker Полузащитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 5 Marvin Knoll Полузащитник
- 22 Шахин Дженк Полузащитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Svend Brodersen Вратарь
- 27 Калла Ян-Филипп Полузащитник
- 12 Мияичи Рио Полузащитник
- 25 Верман Хенк Нападающий
- 18 Диамантакос Димитрис Нападающий
- 31 Ersin Zehir
- 38 Florian Carstens
- Главный тренер: Линен Эвальд
Хольштайн Киль 4-5-1
- Основной состав
- 18 Kenneth Kronholm Вратарь
- 20 Дем Янник Защитник
- 3 Шмидт Доминик Защитник
- 24 Валь Хауке Защитник
- 15 Ван ден Берг Йоханнес Защитник
- 27 Kingsley Schindler Полузащитник
- 11 Masaya Okugawa Полузащитник
- 26 Мефферт Йонас Полузащитник
- 6 Кинсомби Давид Полузащитник
- 8 Билер Александер Полузащитник
- 23 Серра Янни Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Райманн Доминик Вратарь
- 5 Тескер Штефан Защитник
- 22 Atakan Karazor Полузащитник
- 17 Steven Lewerenz Полузащитник
- 30 Benjamin Girth Нападающий
- 19 Patrick Herrmann II
- 10 Heinz Moerschel
- Главный тренер: Markus Anfang
Предыдущие игры
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 22.10.2018 Дуйсбург 0:1 Санкт-Паули Б2
- 07.10.2018 Санкт-Паули 3:1 Зандхаузен Б2
- 30.09.2018 Гамбург 0:0 Санкт-Паули Б2
- 26.09.2018 Санкт-Паули 2:1 Падерборн Б2
- 21.09.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Б2
- 02.09.2018 Санкт-Паули 3:5 Кёльн Б2
- 26.08.2018 Унион Берлин 4:1 Санкт-Паули Б2
- 17.08.2018 Веен Висбаден 3:2 Санкт-Паули К
- 10.08.2018 Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Б2
- 05.08.2018 Магдебург 1:2 Санкт-Паули Б2
- 28.07.2018 Санкт-Паули 2:0 Сток Сити ТМК
- 08.07.2018 Брондбю 3:0 Санкт-Паули ТМК
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Б2
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
- 28.04.2018 Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 14.04.2018 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин Б2
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
- 01.04.2018 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Б2
Хольштайн Киль (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 20.10.2018 Хольштайн Киль 1:1 Кёльн Б2
- 06.10.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хольштайн Киль Б2
- 28.09.2018 Хольштайн Киль 4:2 Дармштадт Б2
- 25.09.2018 Унион Берлин 2:0 Хольштайн Киль Б2
- 22.09.2018 Хольштайн Киль 2:2 Бохум Б2
- 15.09.2018 Гройтер Фюрт 4:1 Хольштайн Киль Б2
- 03.09.2018 Хольштайн Киль 2:1 Магдебург Б2
- 26.08.2018 Ян 0:0 Хольштайн Киль Б2
- 19.08.2018 Мюнхен-1860 1:3 Хольштайн Киль К
- 12.08.2018 Хольштайн Киль 1:1 Хайденхайм Б2
- 03.08.2018 Гамбург 0:3 Хольштайн Киль Б2
- 28.07.2018 Хольштайн Киль 2:3 Эйбар ТМК
- 19.07.2018 Хольштайн Киль 2:6 Динамо Москва ТМК
- 21.05.2018 Хольштайн Киль 0:1 Вольфсбург ПОЗПИВБ
- 17.05.2018 Вольфсбург 3:1 Хольштайн Киль ПОЗПИВБ
- 13.05.2018 Хольштайн Киль 6:2 Айнтрахт Бр Б2
- 06.05.2018 Фортуна 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 29.04.2018 Ингольштадт 1:5 Хольштайн Киль Б2
- 23.04.2018 Хольштайн Киль 1:3 Нюрнберг Б2
- 14.04.2018 Динамо Дрезден 0:4 Хольштайн Киль Б2
Последние игры между собой
Санкт-Паули
Хольштайн Киль
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|2.
|Гамбург
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|3.
|Санкт-Паули
|0:1
|11
|6
|1
|4
|16 - 16
|19
|4.
|Гройтер Фюрт
|11
|5
|4
|2
|16 - 12
|19
|5.
|Унион Берлин
|0:0
|11
|4
|7
|0
|14 - 7
|19
|6.
|Падерборн
|11
|4
|5
|2
|22 - 18
|17
|7.
|Хайденхайм
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|8.
|Хольштайн Киль
|1:0
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|9.
|Бохум
|10
|4
|3
|3
|16 - 10
|15
|10.
|Ян
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|11.
|Динамо Дрезден
|0:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|13.
|Дармштадт
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|14.
|Арминия
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|15.
|Зандхаузен
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|16.
|Магдебург
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|17.
|Дуйсбург
|0:0
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|18.
|Ингольштадт
|0:0
|11
|1
|3
|7
|9 - 23
|6
Второй тайм
66'
Санкт-Паули делает замену. Richard Neudecker уходит с поля, а Верман Хенк выходит на его замену.
64'
Аллаги Сами получил желтую карточку от судьи
59'
Г О О О О Л - Серра Янни бьет в цель!
58'
Санкт-Паули делает замену. Шахин Дженк уходит с поля, а Мияичи Рио выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Шмидт Доминик получил желтую карточку от судьи
7'
Дем Янник получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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