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Санкт-Паули
0:1
Второй тайм: 71'
Хольштайн Киль
0'
7' Желтая карточка
Дем Янник
30' Желтая карточка
Шмидт Доминик
0:1
59' Гол
Серра Янни
64' Желтая карточка
Аллаги Сами
71'
Второй тайм
66'
Санкт-Паули делает замену. Richard Neudecker уходит с поля, а Верман Хенк выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Аллаги Сами получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Серра Янни бьет в цель!
58'
Санкт-Паули делает замену. Шахин Дженк уходит с поля, а Мияичи Рио выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Шмидт Доминик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Дем Янник получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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