Стадион: Конинг Виллем II
39' Желтая карточкаЯнссен Виллем
40' Желтая карточкаЛьонч Поль
Второй тайм
55'
Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Таннан Уссама
55'
Хорошую попытку сделал Фран Соль. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
54'
54'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Анита Вурнон из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
53'
Клейбер Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Отличные скиллы показывает Паласиос Диего, обводя своих соперников
53'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
52'
52'
Матч возобновится спорным мячом
51'
Матч возобновлен
51'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Паласиос Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Таннан Уссама
49'
49'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
47'
47'
47'
47'
О, нет. Из многообещающей позиции Таннан Уссама из команды Утрехт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
47'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
47'
46'
Судья сигнализирует, что Анита Вурнон из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эмануэльсон Урби
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Матч возобновлен
46'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
46'
Таннан Уссама из команды Утрехт в офсайде
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
44'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
44'
ШАНС! Данкерлёй Дамил нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
42'
Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Паласиос Диего
41'
Янссен Виллем из команды Утрехт играет слишком грубо. Хееркенс Фреек оказался на газоне.
40'
Льонч Поль получил желтую карточку от судьи
40'
Льонч Поль из команды Виллем II играет слишком грубо. Таннан Уссама оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
39'
Янссен Виллем получил желтую карточку от судьи
39'
Янссен Виллем из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Афдияй Донис пострадал.
39'
39'
ШАНС! Кроули Дэниэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Афдияй Донис из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
38'
38'
ШАНС! Кроули Дэниэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Отличные скиллы показывает Кроули Дэниэл, обводя своих соперников
36'
Таннан Уссама наказан за толчок Паласиос Диего
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Клейбер Шон наказан за толчок Афдияй Донис
33'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой справа.
33'
Эмануэльсон Урби нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
31'
Хееркенс Фреек наказан за толчок Гёртлер Лукас
31'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
ШТАНГА! Пробил головой Гёртлер Лукас прямо в каркас ворот!
30'
30'
Керк Гирано из команды Утрехт подал угловой справа.
30'
Велленройтер Тимон отбил мяч на угловой после удара Эмануэльсон Урби из штрафной площади.
29'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
29'
28'
Николя Гавори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой справа.
27'
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
25'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II в офсайде
24'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
24'
Гёртлер Лукас нанес удар головой, но Велленройтер Тимон спокойно отбил мяч.
24'
23'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой справа.
23'
Велленройтер Тимон ошибается в защите.
22'
22'
21'
Судья сигнализирует, что Эмануэльсон Урби из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Анита Вурнон
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Афдияй Донис из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
19'
Йенсен Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой слева.
18'
Клейбер Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
18'
17'
17'
16'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
16'
16'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой слева.
16'
Летсерт Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
14'
14'
13'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Николя Гавори решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
12'
Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
12'
Паласиос Диего наказан за толчок Таннан Уссама
11'
Судья свистит. Гёртлер Лукас атаковал сзади соперника. Это Майсснер Томас заработал своей команде штрафной
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
10'
ШАНС! Афдияй Донис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Ван Оверем Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой справа.
9'
9'
Николя Гавори из команды Утрехт играет слишком грубо. Льонч Поль оказался на газоне.
8'
7'
7'
6'
6'
Таннан Уссама решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
6'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
5'
4'
Матч возобновлен
4'
Клейбер Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
3'
ШАНС! Афдияй Донис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Анита Вурнон из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
3'
2'
2'
Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Виллем II начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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