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Стадион:
Виллем II
0:0
Второй тайм: 56'
Утрехт
0'
39' Желтая карточка
Янссен Виллем
40' Желтая карточка
Льонч Поль
56'
Второй тайм
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Таннан Уссама
55'
Хорошую попытку сделал Фран Соль. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
54'
Утрехт контролирует мяч.
54'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
53'
Анита Вурнон из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
53'
Клейбер Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Отличные скиллы показывает Паласиос Диего, обводя своих соперников
53'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Виллем II контролирует мяч.
52'
Утрехт контролирует мяч.
52'
Матч возобновится спорным мячом
51'
Матч возобновлен
51'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Травма, повреждение
50'
Паласиос Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Паласиос Диего из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Таннан Уссама
49'
Утрехт контролирует мяч.
49'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Виллем II
47'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Виллем II
47'
О, нет. Из многообещающей позиции Таннан Уссама из команды Утрехт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
47'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
47'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Анита Вурнон из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Эмануэльсон Урби
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Матч возобновлен
46'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
46'
Таннан Уссама из команды Утрехт в офсайде
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
44'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Удар от ворот произведет Утрехт
44'
ШАНС! Данкерлёй Дамил нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Паласиос Диего
Фол, нарушение
41'
Янссен Виллем из команды Утрехт играет слишком грубо. Хееркенс Фреек оказался на газоне.
Желтая карточка
40'
Льонч Поль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Льонч Поль из команды Виллем II играет слишком грубо. Таннан Уссама оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
39'
Янссен Виллем получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Янссен Виллем из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Афдияй Донис пострадал.
39'
Удар от ворот произведет Утрехт
39'
ШАНС! Кроули Дэниэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Афдияй Донис из команды Виллем II сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Виллем II контролирует мяч.
38'
Удар от ворот произведет Утрехт
38'
ШАНС! Кроули Дэниэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Отличные скиллы показывает Кроули Дэниэл, обводя своих соперников
Фол, нарушение
36'
Таннан Уссама наказан за толчок Паласиос Диего
Угловой
36'
Фран Соль из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
35'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
34'
Клейбер Шон наказан за толчок Афдияй Донис
Угловой
33'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой справа.
33'
Эмануэльсон Урби нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Хееркенс Фреек наказан за толчок Гёртлер Лукас
31'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
31'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
ШТАНГА! Пробил головой Гёртлер Лукас прямо в каркас ворот!
30'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
Угловой
30'
Керк Гирано из команды Утрехт подал угловой справа.
30'
Велленройтер Тимон отбил мяч на угловой после удара Эмануэльсон Урби из штрафной площади.
29'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
29'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
28'
Николя Гавори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой справа.
27'
Виллем II контролирует мяч.
26'
Виллем II контролирует мяч.
26'
Виллем II контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
25'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II в офсайде
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
24'
Гёртлер Лукас нанес удар головой, но Велленройтер Тимон спокойно отбил мяч.
24'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Угловой
23'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой справа.
23'
Велленройтер Тимон ошибается в защите.
22'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Эмануэльсон Урби из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Анита Вурнон
21'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Фран Соль из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
20'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
Угловой
19'
Афдияй Донис из команды Виллем II разыграл угловой с правого угла.
19'
Йенсен Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
18'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой слева.
18'
Клейбер Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
18'
Виллем II контролирует мяч.
17'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Утрехт контролирует мяч.
16'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
16'
Удар от ворот произведет Утрехт
16'
Шанс! Фран Соль из команды Виллем II пробил головой, но мимо
Угловой
16'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой слева.
16'
Летсерт Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
14'
Утрехт контролирует мяч.
14'
Удар от ворот произведет Утрехт
13'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Николя Гавори решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
Фол, нарушение
12'
Паласиос Диего наказан за толчок Таннан Уссама
Фол, нарушение
11'
Судья свистит. Гёртлер Лукас атаковал сзади соперника. Это Майсснер Томас заработал своей команде штрафной
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
Удар от ворот произведет Утрехт
10'
ШАНС! Афдияй Донис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Ван Оверем Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Афдияй Донис из команды Виллем II подал угловой справа.
9'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
9'
Николя Гавори из команды Утрехт играет слишком грубо. Льонч Поль оказался на газоне.
8'
Утрехт контролирует мяч.
7'
Виллем II контролирует мяч.
7'
Виллем II контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Виллем II
6'
Таннан Уссама решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
4'
Клейбер Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Удар от ворот произведет Утрехт
3'
ШАНС! Афдияй Донис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Анита Вурнон из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
3'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
2'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
2'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Виллем II начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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