Стадион: Йохан Кройф Арена
3' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
6' Красная карточкаЮсте Йерри
14' Желтая карточкаБергёйс Стивен
1:0
22' Гол в свои воротаБейло Юстин
2:0
41' ГолЗиеш Хаким
50' Желтая карточкаМазрауи Нуссер
Второй тайм
76'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
76'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
76'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
75'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
75'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Класи Йорди из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
75'
Де Йонг Френки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
73'
73'
Выглядело как неплохой момент. Зиеш Хаким из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
73'
Зиеш Хаким пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
73'
Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
71'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Тадич Душан из команды Аякс делает неудачный навес.
70'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
69'
69'
Нерес Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Плохо сыграл Боттегин Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
Де Йонг Френки из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
69'
Шанс! Блинд Дэйли из команды Аякс пробил головой, но мимо
69'
69'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вердонк Калвин из команды Фейеноорд.
69'
Нерес Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
68'
О, нет. Из многообещающей позиции Де Йонг Френки из команды Аякс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
68'
Тадич Душан из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
68'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
67'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
66'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Ларссон Сэм
65'
Ван де Бек Донни из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
65'
64'
64'
Де Йонг Френки из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
64'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Хунтелаар Клаас-Ян
64'
63'
63'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Судья сигнализирует, что Класи Йорди из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
61'
Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
59'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Нерес Давид из команды Аякс в офсайде
59'
Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Тальяфико Николас пострадал.
56'
56'
55'
55'
Ван де Бек Донни нанес удар чуть мимо. Близко!
55'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
54'
Судья сигнализирует, что Де Лихт Маттайс из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
54'
53'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
53'
Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
52'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Боттегин Эрик наказан за толчок Тальяфико Николас
51'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
51'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Мазрауи Нуссер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
50'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс играет слишком грубо. Бергёйс Стивен оказался на газоне.
50'
Де Йонг Френки имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
50'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
49'
Ван де Бек Донни из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает пас партнеру.
49'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
48'
Отличный пас сделал Ван де Бек Донни из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
48'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает пас партнеру.
48'
48'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Ван де Бек Донни из команды Аякс в офсайде
46'
Фейеноорд делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
46'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Ниукоп Барт
46'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Нерес Давид
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
46'
46'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Зиеш Хаким из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
45'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
45'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
44'
Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
44'
44'
Шанс! Боттегин Эрик из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
44'
43'
Хороший удар издали нанес Бергёйс Стивен, но отличный сейв сделал Онана Андре. Угловой.
43'
Де Йонг Френки наказан за толчок Ван Перси Робин
42'
Отличный гол забил Зиеш Хаким
41'
Шоне Лассе сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Зиеш Хаким изменил счет на табло!
41'
Шоне Лассе из команды Аякс делает пас партнеру.
41'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
41'
Тадич Душан нанес удар головой, но Бейло Юстин спокойно отбил мяч.
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
40'
39'
Фейеноорд начинает контратаку
38'
Де Йонг Френки пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
38'
38'
37'
Ван Перси Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
36'
Де Йонг Френки из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
36'
Де Лихт Маттайс пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
35'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
35'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд в офсайде
34'
Де Йонг Френки из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
34'
33'
33'
33'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
32'
32'
Тальяфико Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
30'
Фейеноорд начинает контратаку
30'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
29'
29'
28'
28'
28'
Шоне Лассе из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
28'
27'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
27'
Зиеш Хаким из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
27'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
27'
26'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает неудачный навес.
25'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
25'
Ван де Бек Донни пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
25'
Де Лихт Маттайс наказан за толчок Ван Перси Робин
24'
24'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
22'
Г О О О О Л - Бейло Юстин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
22'
Де Йонг Френки бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
22'
Бейло Юстин ошибается в защите.
22'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
22'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
21'
21'
21'
После штрафного удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отражается на линии ворот
20'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
20'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Мазрауи Нуссер пострадал.
19'
19'
ШАНС! Зиеш Хаким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
19'
Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
17'
Судья сигнализирует, что Ван Перси Робин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
17'
16'
16'
Тадич Душан из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Зиеш Хаким это был.
16'
Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
14'
Бергёйс Стивен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
14'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Де Йонг Френки оказался на газоне.
14'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
14'
13'
Боттегин Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Шанс! Тальяфико Николас из команды Аякс пробил головой, но мимо
13'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
12'
Зиеш Хаким мяч отрикошетил от ворот
12'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
10'
ШАНС! Зиеш Хаким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
10'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Йоргенсен Николай наказан за толчок Мазрауи Нуссер
9'
9'
9'
9'
Бейло Юстин отбил мяч на угловой после удара Шоне Лассе из штрафной площади.
9'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
8'
8'
Бергёйс Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Матч возобновлен
6'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
6'
УДАЛЕНИЕ! - Юсте Йерри удален за серьёзный фол
6'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Тальяфико Николас пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
5'
Блинд Дэйли задерживает мяч рукой
5'
Де Йонг Френки нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
5'
Зиеш Хаким из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
4'
Дольберг Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
4'
4'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
3'
Тоорнстра Йенс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
3'
Судья свистит. Тоорнстра Йенс атаковал сзади соперника. Это Де Йонг Френки заработал своей команде штрафной
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Фейеноорд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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