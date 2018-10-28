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  4. Голландия
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Стадион:
Аякс
2:0
Второй тайм: 77'
Фейеноорд
0'
3' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
6' Красная карточка
Юсте Йерри
14' Желтая карточка
Бергёйс Стивен
1:0
22' Гол в свои ворота
Бейло Юстин
2:0
41' Гол
Зиеш Хаким
50' Желтая карточка
Мазрауи Нуссер
77'
Второй тайм
Угловой
76'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
76'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Удар от ворот произведет Аякс
76'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
75'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
75'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Класи Йорди из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
75'
Де Йонг Френки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
75'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
73'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
73'
Выглядело как неплохой момент. Зиеш Хаким из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
73'
Зиеш Хаким пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
73'
Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
71'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Тадич Душан из команды Аякс делает неудачный навес.
70'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
69'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Нерес Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Плохо сыграл Боттегин Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
Де Йонг Френки из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
69'
Шанс! Блинд Дэйли из команды Аякс пробил головой, но мимо
Угловой
69'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
69'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вердонк Калвин из команды Фейеноорд.
69'
Нерес Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
68'
О, нет. Из многообещающей позиции Де Йонг Френки из команды Аякс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
68'
Тадич Душан из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
68'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Удар от ворот произведет Аякс
67'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
66'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Ларссон Сэм
65'
Ван де Бек Донни из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
65'
Аякс контролирует мяч.
64'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
64'
Де Йонг Френки из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
64'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Хунтелаар Клаас-Ян
64'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Аякс контролирует мяч.
63'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Класи Йорди из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
61'
Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
60'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
59'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
59'
Нерес Давид из команды Аякс в офсайде
59'
Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
58'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
57'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Тальяфико Николас пострадал.
56'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
55'
Ван де Бек Донни нанес удар чуть мимо. Близко!
55'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Де Лихт Маттайс из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
54'
Фейеноорд контролирует мяч.
53'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Аякс
53'
Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
52'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
51'
Боттегин Эрик наказан за толчок Тальяфико Николас
51'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
51'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
50'
Мазрауи Нуссер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
50'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс играет слишком грубо. Бергёйс Стивен оказался на газоне.
50'
Де Йонг Френки имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
50'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
49'
Ван де Бек Донни из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает пас партнеру.
49'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
48'
Отличный пас сделал Ван де Бек Донни из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
48'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает пас партнеру.
48'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
48'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
47'
Фейеноорд контролирует мяч.
Офсайд
46'
Ван де Бек Донни из команды Аякс в офсайде
46'
Фейеноорд делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
46'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Ниукоп Барт
46'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Нерес Давид
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
46'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Зиеш Хаким из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
45'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
44'
Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
44'
Удар от ворот произведет Аякс
44'
Шанс! Боттегин Эрик из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
Угловой
44'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
43'
Хороший удар издали нанес Бергёйс Стивен, но отличный сейв сделал Онана Андре. Угловой.
Фол, нарушение
43'
Де Йонг Френки наказан за толчок Ван Перси Робин
42'
Отличный гол забил Зиеш Хаким
41'
Шоне Лассе сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Зиеш Хаким изменил счет на табло!
41'
Шоне Лассе из команды Аякс делает пас партнеру.
41'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
41'
Тадич Душан нанес удар головой, но Бейло Юстин спокойно отбил мяч.
40'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
40'
Аякс контролирует мяч.
39'
Фейеноорд начинает контратаку
38'
Де Йонг Френки пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
Угловой
38'
Зиеш Хаким из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
38'
Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Ван Перси Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
37'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
36'
Де Йонг Френки из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
36'
Де Лихт Маттайс пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
35'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Офсайд
35'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд в офсайде
34'
Де Йонг Френки из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Угловой
34'
Зиеш Хаким из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
33'
Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
32'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
Угловой
32'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
32'
Тальяфико Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
31'
Фейеноорд контролирует мяч.
31'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Фейеноорд начинает контратаку
30'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
29'
Аякс контролирует мяч.
29'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
28'
Шоне Лассе из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
Угловой
28'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
27'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Угловой
27'
Зиеш Хаким из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
27'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
26'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает неудачный навес.
25'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
25'
Ван де Бек Донни пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
Фол, нарушение
25'
Де Лихт Маттайс наказан за толчок Ван Перси Робин
24'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Бейло Юстин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
22'
Де Йонг Френки бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
22'
Бейло Юстин ошибается в защите.
22'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Угловой
22'
Зиеш Хаким из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
22'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
21'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
21'
После штрафного удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отражается на линии ворот
20'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Фол, нарушение
20'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Мазрауи Нуссер пострадал.
19'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
19'
ШАНС! Зиеш Хаким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
19'
Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Аякс контролирует мяч.
18'
Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
17'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Ван Перси Робин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
17'
Фейеноорд контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
16'
Тадич Душан из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Зиеш Хаким это был.
16'
Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Желтая карточка
14'
Бергёйс Стивен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
14'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Де Йонг Френки оказался на газоне.
14'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
14'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
13'
Боттегин Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Шанс! Тальяфико Николас из команды Аякс пробил головой, но мимо
Угловой
13'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
12'
Зиеш Хаким мяч отрикошетил от ворот
12'
Аякс контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
10'
ШАНС! Зиеш Хаким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
10'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
10'
Йоргенсен Николай наказан за толчок Мазрауи Нуссер
9'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Угловой
9'
Зиеш Хаким из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
9'
Бейло Юстин отбил мяч на угловой после удара Шоне Лассе из штрафной площади.
9'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
8'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Бергёйс Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
7'
Матч возобновлен
6'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
6'
УДАЛЕНИЕ! - Юсте Йерри удален за серьёзный фол
Фол, нарушение
6'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Тальяфико Николас пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
5'
Блинд Дэйли задерживает мяч рукой
5'
Де Йонг Френки нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Угловой
5'
Зиеш Хаким из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
4'
Дольберг Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
4'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
3'
Тоорнстра Йенс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
3'
Судья свистит. Тоорнстра Йенс атаковал сзади соперника. Это Де Йонг Френки заработал своей команде штрафной
1'
Аякс контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Фейеноорд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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