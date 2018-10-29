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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 10106
Митьюлланд
3:2
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
4' Гол
Бех Уффе
1:1
5' Гол
Хенде Марк-Даль
1:2
31' Гол
Ларссон Юхан
2:2
47' Гол
Мабиль Авер
70' Желтая карточка
Андерссон Йоэль
3:2
77' Гол
Хенде Марк-Даль
90' Желтая карточка
Хассан Рилван
90' Желтая карточка
Халими Бесар
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
95'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Ларссон Юхан делает скидку назад вдоль ворот
95'
Кайзер Доминик не смог попасть в створ ударом издали
95'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Халими Бесар из команды Брённбю подал угловой слева.
95'
Андерссон Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Халими Бесар из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
94'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Кристенсен Лассе пробует нанести удар издали, но Хансен Йеспер держит все под контролем
94'
Кайзер Доминик из команды Брённбю делает пас партнеру.
94'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ларссон Юхан делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
93'
Назначен штрафной. Пострадал Уре Микаэль, его свалил Андерссон Йоэль.
93'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
92'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
92'
Халими Бесар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Халими Бесар из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
91'
Халими Бесар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
91'
Хассан Рилван получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Хассан Рилван из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Халими Бесар
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
90'
Юнг Антони из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Удар от ворот произведет Брённбю
89'
Шанс! Святченко Эрик из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
89'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Лассе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Evander Ferreira
Фол, нарушение
88'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю играет слишком грубо. Хенде Марк-Даль оказался на газоне.
Фол, нарушение
87'
Игрок команды Брённбю совершает фол
87'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
87'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает отличный кросс...
87'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Кайзер Доминик из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
85'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
85'
Как он промахнулся? Уре Микаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
85'
Шольц Александр ошибается в защите.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Бех Уффе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
84'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
84'
Шольц Александр из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Кристенсен Лассе оказался на газоне.
84'
Evander Ferreira нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
82'
Араюури Паулус наказан за толчок Онуачу Пол
82'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Удар от ворот произведет Брённбю
81'
Как он промахнулся? Онуачу Пол имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Удар от ворот произведет Брённбю
81'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
80'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
80'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Игрок команды Брённбю совершает фол
79'
Тактическая замена. Радошевич Йосип уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
79'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
79'
Мукхтар Хани из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
79'
Араюури Паулус делает длинную передачу вперед
78'
Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Evander Ferreira
77'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
ГОООООЛ - Хенде Марк-Даль Митьюлланд забивает ударом головой
77'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный кросс...
77'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
76'
Мабиль Авер нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
75'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Кайзер Доминик
Фол, нарушение
75'
Игрок команды Брённбю наказывается за толчок соперника
Угловой
75'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
74'
Мукхтар Хани мяч отрикошетил от ворот
74'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Ларссон Юхан делает длинную передачу вперед
73'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
73'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
72'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Хассан Рилван
72'
Мукхтар Хани из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
72'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
71'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
70'
Андерссон Йоэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Судья свистит. Андерссон Йоэль атаковал сзади соперника. Это Мукхтар Хани заработал своей команде штрафной
70'
Андерссон Йоэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
70'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 10106 болельщиков
70'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Тактическая замена. Вильчек Камиль уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
69'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
69'
Удар от ворот произведет Брённбю
69'
Шанс! Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
Угловой
68'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
68'
Андерссон Йоэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
68'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
67'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Какой шанс! Кабонго Жоэль почти забил, но мяч вынесли с линии!
67'
Плохо сыграл Святченко Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
Угловой
66'
Радошевич Йосип из команды Брённбю подал угловой справа.
66'
Андерссон Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
66'
Радошевич Йосип из команды Брённбю подал угловой справа.
66'
Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Радошевич Йосип из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
65'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Онуачу Пол из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Араюури Паулус
64'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
64'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
Удар от ворот произведет Брённбю
63'
Швебе Марвин из команды Брённбю сделал отличный сейв!
63'
После штрафного удара,который нанес Поульсен Якоб мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Араюури Паулус из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
62'
Опасность предотвращена - Араюури Паулус из команды Брённбю вступил в отбор удачно
62'
Онуачу Пол имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
61'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
61'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Онуачу Пол из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Радошевич Йосип
60'
Удар от ворот произведет Брённбю
60'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
60'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
59'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Спарв Тим из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок команды Брённбю выносит мяч
59'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Угловой
59'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с правого угла.
58'
Спарв Тим из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
58'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
57'
Брённбю контролирует мяч.
57'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Митьюлланд контролирует мяч.
56'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
Травма, повреждение
55'
Юнг Антони возвращается на поле.
55'
Матч возобновится спорным мячом
55'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Юнг Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
54'
Юнг Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
53'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
52'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
51'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
51'
Матч возобновлен
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Хансен Йеспер делает длинную передачу вперед
50'
Митьюлланд контролирует мяч.
49'
Викхейм Густав пробует нанести удар издали, но Швебе Марвин держит все под контролем
49'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
49'
Онуачу Пол имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
48'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
48'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Андерссон Йоэль сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Мабиль Авер изменил счет на табло!
47'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мабиль Авер и Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд.
46'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Опасность предотвращена - Араюури Паулус из команды Брённбю вступил в отбор удачно
46'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Брённбю играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Брённбю
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
44'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
43'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
42'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
41'
Как он промахнулся? Бех Уффе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
41'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
Угловой
41'
Радошевич Йосип из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
41'
Шольц Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Мукхтар Хани оказался на газоне.
39'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
39'
Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Бех Уффе
38'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Митьюлланд начинает контратаку
37'
Радошевич Йосип из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
36'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
36'
Какой промах! Араюури Паулус имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
36'
Радошевич Йосип из команды Брённбю подал угловой слева.
35'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Бех Уффе из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
35'
Ларссон Юхан делает длинную передачу вперед
35'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
33'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Описание гола
31'
ГОООООЛ - Ларссон Юхан из команды Брённбю забивает из-за штрафной площади
31'
Плохо сыграл Святченко Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
31'
Радошевич Йосип из команды Брённбю подал угловой справа.
31'
Шольц Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
31'
Юнг Антони из команды Брённбю подал угловой справа.
30'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
29'
Радошевич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
29'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Тибблинг Симон из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
28'
Радошевич Йосип делает длинную передачу вперед
28'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Брённбю
28'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
27'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
26'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Брённбю
26'
Поульсен Якоб нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Шольц Александр из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
24'
Кабонго Жоэль делает длинную передачу вперед
24'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Митьюлланд контролирует мяч.
24'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
23'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Ларссон Юхан заработал фол
23'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
23'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
22'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
22'
Араюури Паулус делает длинную передачу вперед
22'
Брённбю контролирует мяч.
22'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
22'
Митьюлланд начинает контратаку
22'
Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Матч возобновлен
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Ларссон Юхан
Фол, нарушение
21'
Мабиль Авер наказан за толчок Кабонго Жоэль
20'
Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
20'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
19'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Опасность предотвращена - Кабонго Жоэль из команды Брённбю вступил в отбор удачно
19'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Кристенсен Лассе делает длинную передачу вперед
19'
Брённбю контролирует мяч.
18'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
17'
Удар от ворот произведет Брённбю
17'
Спарв Тим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
17'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
17'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Брённбю контролирует мяч.
16'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
15'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
15'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
15'
Тибблинг Симон из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
14'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Тибблинг Симон имел все шансы забить, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв!
14'
Отличные скиллы показывает Тибблинг Симон, обводя своих соперников
14'
Тибблинг Симон из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
13'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
13'
Отличный пас сделал Кристенсен Лассе из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
12'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
12'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
12'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
12'
Опасность предотвращена - Мабиль Авер из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
11'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
11'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кабонго Жоэль делает длинную передачу вперед
11'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
10'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
10'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Хансен Йеспер делает длинную передачу вперед
9'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
9'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Мукхтар Хани из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
Удар от ворот произведет Брённбю
7'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Описание гола
5'
Г О О О О О Л - Хенде Марк-Даль ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
5'
Плохо сыграл Вильчек Камиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
4'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Вильчек Камиль сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Бех Уффе изменил счет на табло!
4'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает пас партнеру.
4'
Хансен Йеспер ошибается в защите.
4'
Удар от ворот произведет Брённбю
3'
Отличный пас сделал Поульсен Якоб из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
3'
Брённбю контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Святченко Эрик наказан за толчок Ларссон Юхан
2'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Араюури Паулус из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Викхейм Густав
1'
Опасность предотвращена - Шольц Александр из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
1'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
1'
Юнг Антони из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Митьюлланд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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