Стадион: МСХ Арена Зрители: 10106
3:2
Конец матча
0:1
4' ГолБех Уффе
1:1
5' ГолХенде Марк-Даль
1:2
31' ГолЛарссон Юхан
2:2
47' ГолМабиль Авер
70' Желтая карточкаАндерссон Йоэль
3:2
77' ГолХенде Марк-Даль
90' Желтая карточкаХассан Рилван
90' Желтая карточкаХалими Бесар
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
95'
95'
Ларссон Юхан делает скидку назад вдоль ворот
95'
Кайзер Доминик не смог попасть в створ ударом издали
95'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Халими Бесар из команды Брённбю подал угловой слева.
95'
Андерссон Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
94'
Халими Бесар из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
94'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Кристенсен Лассе пробует нанести удар издали, но Хансен Йеспер держит все под контролем
94'
Кайзер Доминик из команды Брённбю делает пас партнеру.
94'
93'
93'
Назначен штрафной. Пострадал Уре Микаэль, его свалил Андерссон Йоэль.
93'
93'
92'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
92'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Халими Бесар получил желтую карточку от судьи
92'
Судья сигнализирует, что Халими Бесар из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
91'
Халими Бесар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Хассан Рилван получил желтую карточку от судьи
91'
Судья сигнализирует, что Хассан Рилван из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Халими Бесар
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
90'
Юнг Антони из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Удар от ворот произведет Брённбю
89'
Шанс! Святченко Эрик из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
89'
88'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Лассе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Evander Ferreira
88'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю играет слишком грубо. Хенде Марк-Даль оказался на газоне.
87'
Игрок команды Брённбю совершает фол
87'
87'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает отличный кросс...
87'
87'
Игрок из команды Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
86'
86'
Кайзер Доминик из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
85'
85'
Как он промахнулся? Уре Микаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
85'
Шольц Александр ошибается в защите.
85'
Судья сигнализирует, что Бех Уффе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
84'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
84'
Шольц Александр из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Кристенсен Лассе оказался на газоне.
84'
Evander Ferreira нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
82'
Араюури Паулус наказан за толчок Онуачу Пол
82'
82'
Удар от ворот произведет Брённбю
81'
Как он промахнулся? Онуачу Пол имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Удар от ворот произведет Брённбю
81'
81'
80'
80'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
80'
80'
80'
Игрок команды Брённбю совершает фол
79'
Тактическая замена. Радошевич Йосип уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
79'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
79'
Мукхтар Хани из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
79'
Араюури Паулус делает длинную передачу вперед
78'
Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Evander Ferreira
77'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
77'
ГОООООЛ - Хенде Марк-Даль Митьюлланд забивает ударом головой
77'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный кросс...
77'
77'
76'
Мабиль Авер нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
75'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Кайзер Доминик
75'
Игрок команды Брённбю наказывается за толчок соперника
75'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
74'
Мукхтар Хани мяч отрикошетил от ворот
74'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
74'
73'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
73'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
72'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Хассан Рилван
72'
Мукхтар Хани из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
72'
72'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
71'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Андерссон Йоэль получил желтую карточку от судьи
70'
Судья свистит. Андерссон Йоэль атаковал сзади соперника. Это Мукхтар Хани заработал своей команде штрафной
70'
Андерссон Йоэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
70'
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 10106 болельщиков
70'
70'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Тактическая замена. Вильчек Камиль уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
69'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
69'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
69'
Удар от ворот произведет Брённбю
69'
Шанс! Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
68'
68'
Андерссон Йоэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
68'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
67'
67'
Какой шанс! Кабонго Жоэль почти забил, но мяч вынесли с линии!
67'
Плохо сыграл Святченко Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
66'
66'
Андерссон Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
66'
Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
65'
Радошевич Йосип из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
65'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Судья сигнализирует, что Онуачу Пол из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Араюури Паулус
64'
64'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
Удар от ворот произведет Брённбю
63'
Швебе Марвин из команды Брённбю сделал отличный сейв!
63'
После штрафного удара,который нанес Поульсен Якоб мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
62'
Судья сигнализирует, что Араюури Паулус из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
62'
Опасность предотвращена - Араюури Паулус из команды Брённбю вступил в отбор удачно
62'
Онуачу Пол имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
61'
61'
61'
60'
Судья сигнализирует, что Онуачу Пол из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Радошевич Йосип
60'
Удар от ворот произведет Брённбю
60'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
60'
59'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Спарв Тим из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок команды Брённбю выносит мяч
59'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
59'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с правого угла.
58'
Спарв Тим из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
58'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Брённбю контролирует мяч.
57'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
56'
55'
55'
Юнг Антони возвращается на поле.
55'
Матч возобновится спорным мячом
55'
Матч возобновлен
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Юнг Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Юнг Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
53'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
52'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
51'
51'
51'
Матч возобновлен
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
51'
Хансен Йеспер делает длинную передачу вперед
50'
49'
Викхейм Густав пробует нанести удар издали, но Швебе Марвин держит все под контролем
49'
49'
49'
Онуачу Пол имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
48'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
48'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Андерссон Йоэль сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Мабиль Авер изменил счет на табло!
47'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мабиль Авер и Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд.
46'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Опасность предотвращена - Араюури Паулус из команды Брённбю вступил в отбор удачно
46'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Брённбю играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Брённбю
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
45'
44'
44'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
44'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
43'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
42'
41'
41'
Как он промахнулся? Бех Уффе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
41'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
41'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
41'
Радошевич Йосип из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
41'
Шольц Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Мукхтар Хани оказался на газоне.
39'
39'
Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Бех Уффе
38'
38'
37'
37'
Митьюлланд начинает контратаку
37'
Радошевич Йосип из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
36'
36'
36'
36'
Какой промах! Араюури Паулус имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
36'
Радошевич Йосип из команды Брённбю подал угловой слева.
35'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Бех Уффе из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
33'
33'
31'
ГОООООЛ - Ларссон Юхан из команды Брённбю забивает из-за штрафной площади
31'
Плохо сыграл Святченко Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
31'
Шольц Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Юнг Антони из команды Брённбю подал угловой справа.
30'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
30'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
29'
Радошевич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
29'
29'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Тибблинг Симон из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
28'
Радошевич Йосип делает длинную передачу вперед
28'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Брённбю
28'
27'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
27'
27'
27'
27'
26'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
26'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Брённбю
26'
Поульсен Якоб нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
25'
Шольц Александр из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
25'
24'
Кабонго Жоэль делает длинную передачу вперед
24'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
24'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Ларссон Юхан заработал фол
23'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
23'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
22'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
22'
Араюури Паулус делает длинную передачу вперед
22'
Брённбю контролирует мяч.
22'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
22'
Митьюлланд начинает контратаку
22'
Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Матч возобновлен
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
21'
Судья сигнализирует, что Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Ларссон Юхан
21'
Мабиль Авер наказан за толчок Кабонго Жоэль
20'
Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
20'
20'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
20'
20'
Хансен Киан делает длинную передачу вперед
19'
19'
Опасность предотвращена - Кабонго Жоэль из команды Брённбю вступил в отбор удачно
19'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
19'
Кристенсен Лассе делает длинную передачу вперед
19'
Брённбю контролирует мяч.
18'
17'
Удар от ворот произведет Брённбю
17'
Спарв Тим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
17'
17'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Брённбю контролирует мяч.
16'
15'
15'
15'
Тибблинг Симон из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
14'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Тибблинг Симон имел все шансы забить, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв!
14'
Отличные скиллы показывает Тибблинг Симон, обводя своих соперников
14'
Тибблинг Симон из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
13'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
13'
13'
13'
Отличный пас сделал Кристенсен Лассе из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
12'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
12'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
12'
12'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Опасность предотвращена - Мабиль Авер из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
11'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
11'
11'
Кабонго Жоэль делает длинную передачу вперед
11'
10'
10'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
10'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
9'
Хансен Йеспер делает длинную передачу вперед
9'
9'
9'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
8'
Мукхтар Хани из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
Удар от ворот произведет Брённбю
7'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Г О О О О О Л - Хенде Марк-Даль ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
5'
Плохо сыграл Вильчек Камиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
4'
4'
Вильчек Камиль сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Бех Уффе изменил счет на табло!
4'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает пас партнеру.
4'
Хансен Йеспер ошибается в защите.
4'
Удар от ворот произведет Брённбю
3'
Отличный пас сделал Поульсен Якоб из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
3'
Брённбю контролирует мяч.
3'
Святченко Эрик наказан за толчок Ларссон Юхан
2'
2'
Судья сигнализирует, что Араюури Паулус из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Викхейм Густав
1'
Опасность предотвращена - Шольц Александр из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
1'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
1'
Юнг Антони из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Митьюлланд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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