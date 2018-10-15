Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Зенит

Стадион: Самара Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - ЗенитДо начала игры, которая состоится 29.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 24 минуты.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Зенит
Крылья Советов
6.1% (6)
Ничья:
11.2% (11)
Зенит
82.7% (81)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Зенит:
31.6% (31)
1:2 Зенит:
26.5% (26)
0:1 Зенит:
13.3% (13)
1:1 Ничья:
10.2% (10)
0:3 Зенит:
5.1% (5)
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