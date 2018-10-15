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Стадион:
Арсенал Тула
 
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Оренбург
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Оренбург

До начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 43 минуты.
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Оренбург
Арсенал Тула
57.8% (37)
Ничья:
32.8% (21)
Оренбург
9.4% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.7% (19)
Арсенал Тула:
25% (16)
Арсенал Тула:
17.2% (11)
Арсенал Тула:
9.4% (6)
Оренбург:
6.3% (4)
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