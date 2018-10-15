Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Оренбург

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Стадион: Арсенал (Тула)
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Арсенал Тула (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 21.10.2018 Спартак Москва 2:3 Арсенал Тула ПЛ
- 05.10.2018 Арсенал Тула 1:1 Уфа ПЛ
- 29.09.2018 Урал 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 26.09.2018 Сахалин 1:2 Арсенал Тула К
- 22.09.2018 Арсенал Тула 2:2 Рубин ПЛ
- 15.09.2018 Арсенал Тула 4:0 Крылья Советов ПЛ
- 09.09.2018 ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула ТМК
- 02.09.2018 Енисей 0:0 Арсенал Тула ПЛ
- 24.08.2018 Арсенал Тула 0:1 Ростов ПЛ
- 18.08.2018 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал Тула 3:1 Ахмат ПЛ
- 04.08.2018 Зенит 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 29.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Анжи ТМК
- 16.07.2018 Утрехт 2:1 Арсенал Тула ТМК
- 13.07.2018 Витесс 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 09.07.2018 Аустрия Вена 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 29.06.2018 Вёргль 0:3 Арсенал Тула ТМК
- 26.06.2018 Арсенал Тула 1:1 В-Варен Нагасаки ТМК
- 13.05.2018 Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва ПЛ
Оренбург (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 20.10.2018 Оренбург 0:0 Енисей ПЛ
- 06.10.2018 Ростов 0:1 Оренбург ПЛ
- 28.09.2018 Оренбург 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 25.09.2018 Динамо Барнаул 0:2 Оренбург К
- 22.09.2018 Ахмат 1:1 Оренбург ПЛ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 26.08.2018 Оренбург 1:1 Краснодар ПЛ
- 17.08.2018 Анжи 1:3 Оренбург ПЛ
- 12.08.2018 Оренбург 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 28.07.2018 Спартак Москва 1:0 Оренбург ПЛ
- 17.07.2018 Краснодар 1:0 Оренбург ТМК
- 13.07.2018 Оренбург 3:1 Сепси ТМК
- 07.07.2018 Оренбург 2:3 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 28.06.2018 Оренбург 2:1 Гонвед ТМК
- 25.06.2018 Оренбург 1:0 Вардар ТМК
- 22.06.2018 Оренбург 1:0 Адмира ТМК
- 12.05.2018 Тамбов 1:1 Оренбург ФПД
- 05.05.2018 Авангард Курск 0:2 Оренбург ФПД
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Оренбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
- 04.03.2017 Оренбург 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига
- 22.08.2016 Арсенал Тула 0:0 Оренбург Премьер-лига
- 29.11.2015 Оренбург 4:1 Арсенал Тула ФНЛ - Первый дивизион
- 10.08.2015 Арсенал Тула 0:3 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 03.03.2015 Арсенал Тула 0:1 Оренбург Кубок
- 10.11.2013 Арсенал Тула 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 28.07.2013 Оренбург 2:2 Арсенал Тула ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 9
|25
|2.
|Краснодар
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 9
|19
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 5
|19
|4.
|Ростов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 6
|18
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|7.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|8.
|Оренбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 9
|15
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 18
|12
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|5 - 15
|11
|14.
|Анжи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|6 - 17
|10
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 13
|10
|16.
|Енисей
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 16
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - ОренбургДо начала игры, которая состоится 27.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 43 минуты.
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Оренбург
Арсенал Тула
57.8% (37)
Ничья:
32.8% (21)
Оренбург
9.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.7% (19)
2:1 Арсенал Тула:
25% (16)
1:0 Арсенал Тула:
17.2% (11)
2:0 Арсенал Тула:
9.4% (6)
1:2 Оренбург:
6.3% (4)
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