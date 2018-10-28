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Стадион: Берн Арена
4' Желтая карточкаЛарссон Якоб
0:1
44' Гол в свои воротаFilip Rogic
|
4'
44'
0:1
Состав команд
20
Filip
Rogic
29
Michael
Omoh
10
Бесара
Нахир
30
Вайо
Томми
12
Omar
Eddahri
20
Баджи
Алиу
10
Мрабти
Керим
Эребру 3-4-3
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 3 Viktor Tranberg Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 19 Ринг Себастьян Защитник
- 2 Бьёрнквист Даниэль Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 22 Гранлунд Альбин Полузащитник
- 29 Michael Omoh Нападающий
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Бертильссон Юхан Нападающий
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- 45 Rodin Deprem
- 21 Simon Amin
- 18 Isaac Edegware
- 30 Mathias Karlsson
- 5 Fabio Sousa
- Главный тренер: Axel Kjaell
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 30 Вайо Томми Вратарь
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 4 Ларссон Якоб Защитник
- 3 Даниэльссон Маркус Защитник
- 15 Аугустинссон Йонатан Защитник
- 19 Беркрот Никлас Полузащитник
- 23 Ульвестад Фредрик Полузащитник
- 21 Йоханссон Эрик Полузащитник
- 12 Omar Eddahri Полузащитник
- 20 Баджи Алиу Нападающий
- 10 Мрабти Керим Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Андерссон Йохан II Защитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 9 Радетинац Харис Нападающий
- 11 Ринг Джонатан Нападающий
- 7 Косица Дзенис Нападающий
- 35 Oscar Jonsson
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Предыдущие игры
Эребру (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 20.10.2018 Далкурд 1:0 Эребру А
- 07.10.2018 АИК 1:1 Эребру А
- 01.10.2018 Эребру 4:0 Треллеборг А
- 25.09.2018 Эребру 0:0 Сириус А
- 22.09.2018 Эльфсборг 1:0 Эребру А
- 15.09.2018 Эребру 2:1 Сундсвалль А
- 01.09.2018 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 27.08.2018 Кальмар 0:1 Эребру А
- 23.08.2018 Акрополис 1:2 Эребру К
- 20.08.2018 Хаммарбю 2:0 Эребру А
- 11.08.2018 Эребру 0:1 Броммапойкарна А
- 05.08.2018 Эребру 1:2 Хеккен А
- 29.07.2018 Хеккен 1:1 Эребру А
- 21.07.2018 Эребру 1:2 Мальмё А
- 14.07.2018 Гётеборг 2:0 Эребру А
- 08.07.2018 Эребру 1:2 Эльфсборг А
- 30.06.2018 IFK Askersund 3:8 Эребру ТМК
- 26.06.2018 Эребру 2:0 Сундсвалль ТМК
- 21.06.2018 Эребру 3:0 Сириус ТМК
- 27.05.2018 Броммапойкарна 0:0 Эребру А
Юргорден (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 21.10.2018 Юргорден 0:0 АИК А
- 07.10.2018 Норрчёпинг 1:1 Юргорден А
- 30.09.2018 Юргорден 0:2 Эстерсунд А
- 26.09.2018 Сундсвалль 1:1 Юргорден А
- 22.09.2018 Треллеборг 0:3 Юргорден А
- 16.09.2018 Юргорден 0:1 Броммапойкарна А
- 02.09.2018 Хаммарбю 1:3 Юргорден А
- 26.08.2018 Юргорден 2:2 Эльфсборг А
- 22.08.2018 Сильвия 0:4 Юргорден К
- 19.08.2018 Юргорден 0:2 Кальмар А
- 12.08.2018 Хеккен 5:0 Юргорден А
- 02.08.2018 Мариуполь 2:1 Юргорден ЛЕ
- 29.07.2018 Юргорден 1:1 Сундсвалль А
- 26.07.2018 Юргорден 1:1 Мариуполь ЛЕ
- 22.07.2018 Юргорден 2:1 Хеккен А
- 15.07.2018 Кальмар 0:1 Юргорден А
- 08.07.2018 Юргорден 1:1 Норрчёпинг А
- 30.06.2018 Юргорден 2:2 Орхус ТМК
- 20.06.2018 Сандвикен 1:2 Юргорден ТМК
- 16.06.2018 Гётеборг 1:2 Юргорден ТМК
Последние игры между собой
Эребру: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 15
Юргорден: победы: 15, ничьи: 0, поражения: 5
- 17.05.2018 Юргорден 2:0 Эребру Аллсвенскан
- 16.09.2017 Юргорден 4:1 Эребру Аллсвенскан
- 27.06.2017 Эребру 1:2 Юргорден Товарищеские матчи. Клубы
- 07.05.2017 Эребру 0:4 Юргорден Аллсвенскан
- 02.10.2016 Юргорден 3:2 Эребру Аллсвенскан
- 03.04.2016 Эребру 0:2 Юргорден Аллсвенскан
- 23.01.2016 Эребру 4:2 Юргорден Товарищеские матчи. Клубы
- 27.07.2015 Эребру 0:1 Юргорден Аллсвенскан
- 04.07.2015 Юргорден 2:0 Эребру Аллсвенскан
- 20.10.2014 Юргорден 0:3 Эребру Аллсвенскан
- 30.05.2014 Эребру 0:1 Юргорден Аллсвенскан
- 31.08.2012 Эребру 2:3 Юргорден Аллсвенскан
- 28.06.2012 Юргорден 2:1 Эребру Международные матчи (клубы)
- 03.05.2012 Юргорден 2:1 Эребру Аллсвенскан
- 14.08.2011 Юргорден 0:2 Эребру Аллсвенскан
- 23.06.2011 Эребру 1:2 Юргорден Аллсвенскан
- 12.09.2010 Юргорден 2:1 Эребру Аллсвенскан
- 09.05.2010 Эребру 1:0 Юргорден Аллсвенскан
- 17.08.2009 Эребру 2:0 Юргорден Аллсвенскан
- 06.04.2009 Юргорден 1:0 Эребру Аллсвенскан
Эребру
Юргорден
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 7
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|26
|17
|8
|1
|46 - 14
|59
|2.
|Норрчёпинг
|26
|15
|8
|3
|42 - 23
|53
|3.
|Хаммарбю
|0:0
|27
|15
|6
|6
|49 - 30
|51
|4.
|Хеккен
|27
|15
|5
|7
|56 - 24
|50
|5.
|Мальмё
|26
|14
|6
|6
|47 - 28
|48
|6.
|Эстерсунд
|26
|14
|3
|9
|44 - 30
|45
|7.
|Сундсвалль
|27
|12
|7
|8
|45 - 31
|43
|8.
|Юргорден
|1:0
|27
|11
|8
|8
|35 - 29
|41
|9.
|Эребру
|0:1
|27
|9
|7
|11
|30 - 30
|34
|10.
|Кальмар
|0:0
|27
|8
|6
|13
|24 - 32
|30
|11.
|Эльфсборг
|27
|7
|8
|12
|28 - 37
|29
|12.
|Гётеборг
|27
|8
|4
|15
|35 - 47
|28
|13.
|Сириус
|26
|7
|5
|14
|31 - 55
|26
|14.
|Броммапойкарна
|26
|6
|2
|18
|18 - 58
|20
|15.
|Далкурд
|27
|5
|5
|17
|28 - 55
|20
|16.
|Треллеборг
|27
|3
|6
|18
|23 - 58
|15
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
46'
Юргорден делает замену. Баджи Алиу уходит с поля, а Радетинац Харис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Filip Rogic уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
4'
Ларссон Якоб получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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