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Стадион:
Эребру
0:1
Второй тайм: 46'
Юргорден
0'
4' Желтая карточка
Ларссон Якоб
0:1
44' Гол в свои ворота
Filip Rogic
46'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Юргорден делает замену. Баджи Алиу уходит с поля, а Радетинац Харис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Filip Rogic уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
4'
Ларссон Якоб получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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