Стадион: ВЭБ Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - КраснодарДо начала игры, которая состоится 28.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 29 минут.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Краснодар
ЦСКА Москва
50.7% (38)
Ничья:
36% (27)
Краснодар
13.3% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ЦСКА Москва:
28% (21)
1:1 Ничья:
24% (18)
2:2 Ничья:
9.3% (7)
1:0 ЦСКА Москва:
9.3% (7)
1:2 Краснодар:
6.7% (5)
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