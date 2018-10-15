  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Премьер-лига
Стадион:
ЦСКА Москва
 
Позже
Краснодар
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Краснодар
ЦСКА Москва
50.7% (38)
Ничья:
36% (27)
Краснодар
13.3% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
28% (21)
Ничья:
24% (18)
Ничья:
9.3% (7)
ЦСКА Москва:
9.3% (7)
Краснодар:
6.7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже 0 Осака Наоми 0 Бертенс Кики
Позже 0 Кербер Анжелика 0 Стивенс Слоан
Позже 0 Гран Канария 0 ЦСКА Москва


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация